Conectar a empresas y demandantes de empleo de una forma más ágil y directa, valiéndose de la inteligencia artificial para evitar que los empleadores tengan que revisar decenas de currículos alejados de sus expectativas. Y, sobre todo, para dar respuesta a la alarmante falta de personal en el sector de la hostelería que sufre la provincia desde que estalló la pandemia y que no ha dejado de agravarse desde entonces hasta la actualidad, cuando nos encontramos a las puertas de la Semana Santa.

Turisme Comunitat Valenciana ha puesta en marcha una plataforma online para ayudar a cubrir miles de puestos vacantes en hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, en el que ya hay más de 10.000 candidatos inscritos para poder recibir ofertas laborales y un centenar de empresas dispuestas a contratar.

La herramienta, denominada Check·in Jobs, ha sido desarrollada por el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur) en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) para facilitar el proceso de selección de personal y de contratación en las empresas turísticas, al ofrecer una gran bolsa de empleo en la que, además, los tres primeros procesos de selección son gratuitos para las empresas de la Comunidad.

El funcionamiento de esta plataforma es bastante sencillo. Por un lado, el trabajador se da de alta en la misma y enumera su formación, experiencia laboral o características del puesto de trabajo al que aspira. La empresa, por su parte, introduce qué tipo de trabajador busca y cuáles son los perfiles que más se ajustan a sus demandas.

Y, con todos los datos recopilados, la inteligencia artificial realiza un filtrado de candidatos y ofertas para afinar al máximo la búsqueda y conectar a empleado y empleador, según explica el director de Inteligencia Turística de la Generalitat Valenciana, Mario Villar. "Ya no es necesario que tengas que revisar cien currículos o que una persona que busca empleo tenga que ir establecimiento por establecimiento dejando sus datos; es tan fácil como darse de alta y dejar que la herramienta trabaje", mantiene este especialista.

Villar ha explicado que en Turisme "somos conscientes de que hay un grave problema de falta de personal en el sector turístico y teníamos que desarrollar una herramienta para dar respuesta y soluciones", tras lo cual ha considerado que este "pool de talento" puede ser "un gran aliado para facilitar este cambio", en un sector en el que cada vez parece más difícil encontrar candidatos para cubrir puestos vacantes.

El responsable de Inteligencia Turística señala que Turisme Comunitat Valenciana ha presentado y formado en el uso de Check·in Jobs a las principales organizaciones empresariales de la provincia para fomentar su uso y ha agregado su confianza en que el mismo venga también acompañado de un cambio necesario en el sector: "Muchas empresas están teniendo tantas dificultades para encontrar personal que han rebajado al mínimo los requisitos, pero también hay que poner el foco en el trabajo de calidad, estable, con unas condiciones dignas y poniendo en el centro a las personas".

Miles de plazas sin cubrir para Semana Santa

Como publicó días atrás este diario, a las puertas de la primera gran cita turística del año, hoteles, bares y restaurantes de la provincia encaran la Semana Santa con una acuciante escasez de profesionales para cubrir puestos de camarero, cocinero y otro tipo de profesionales para atender a los miles de turistas que desembarcarán en apenas unos días en los principales destinos.

La grave falta de trabajadores ha provocado que en zonas como Benidorm de haya tenido, incluso, que bajar el listón y se han esfumado lo que antes eran requisitos imprescindibles para contratar: la experiencia y saber inglés. Así, tener un currículo, ya sea corto o amplio, no es una condición fundamental para encontrar trabajo y a los que llegan en su busca se les hace un contrato y empiezan el mismo día: «Les necesitamos sí o sí, si esperamos un día nos quedamos sin ellos», explica el portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la ciudad, Abreca, Alex Fratini.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, coincide en que la falta de camareros y cocineros se lleva arrastrando desde años y se agudizado con la pandemia: «No pinta bien, ya nos pasó el verano pasado, también en Navidades, y ahora en Semana Santa».

Anca apunta a un problema generacional el hecho de no encontrar a trabajadores, no solo en el sector servicios. «No tiene sentido que en un país con casi tres millones de parados tengamos dificultades para encontrar empleados, los valores que teníamos antes han cambiado y hay gente que no quiere trabajar los fines de semana o en según qué horarios», lamenta.