Homenaje musical en Altea al pintor Joaquín Sorolla Bastida (Valencia, 1863 – Cercedilla, Madrid, 1923) con motivo del centenario de su fallecimiento. La Sociedad Filarmónica Alteanense (SFA) ha anunciado que el 49 Certamen Internacional de Música Villa de Altea (CIMALTEA) estará dedicado a la memoria del pintor universal, y que por ello “la obra obligada del certamen será la sinfonía ‘Homenaje a Joaquín Sorolla’, de Bernardo Adam Ferrero, compositor muy vinculado al CIMALTEA que falleció en octubre del año pasado a los 80 años de edad”, según ha señalado este jueves el presidente de la SFA, Juan Carlos Guillén Riera, durante la presentación de las bases del concurso que, este año, tendrá lugar el 9 de diciembre en el Palau Altea Centre d’Arts.

Guillén Riera ha indicado que las formaciones concursantes “tendrán que interpretar dos obras puntuables además de la obligada”, y que el plazo de inscripción “se abrirá el 5 de mayo y finalizará el 31 del mismo mes”. Al certamen podrán presentarse “de forma telemática, a través de la web www.cimaltea.com, sociedades musicales con bandas sinfónicas de música no profesionales que tengan un número máximo de 135 intérpretes, con plantillas compuestas básicamente por instrumentos de viento (madera y metal), percusión, y el aporte de instrumentos de cuerda frotada que cada agrupación bandística estime oportuno”. Después, “con anterioridad al día 12 de junio se publicará en la web del certamen la resolución de la comisión organizadora, que habrá seleccionado un máximo de tres bandas para su participación en el certamen”.

El presidente de la SFA ha remarcado que por el CIMALTEA “han pasado desde su inicio 201 sociedades musicales procedentes de cuatro continentes (Europa, América, África y Asia), 19.750 músicos, y 142.000 asistentes como público. Además se han interpretado 649 obras, y entregado 150.000 euros en premios” Guillén ha añadido que “se premiará a la mejor de las bandas seleccionadas con 6.000 euros y el trofeo ‘Sociedad Filarmónica Alteanense’. Las otras dos formaciones percibirán 3.000 euros por su participación. También se podrá otorgar un premio especial del jurado al mejor solista que recibirá un diploma acreditativo. Y como novedad en esta cuadragésima novena edición, se librará el premio ‘Visibilízate’ de la Fundación Sanganxa (Llanera de Ranes - Valencia), un premio de formación valorado en 1.500 euros que está destinado a apoyar la carrera profesional de uno o una de los jóvenes músicos que participan en el certamen”.

Juan Carlos Guillén ha tenido palabras de agradecimiento “hacia el Ayuntamiento de Altea por la confianza depositada en la Sociedad Filarmónica Alteanense para la organización del CIMALTEA, la actividad cultural más importante que se lleva a cabo en el municipio”, y ha señalado que la Sociedad Filarmónica Alteanense, fundada en 1889, “agrupa a 200 músicos, 400 alumnos de la escuela de música, 1.000 socios y diferentes secciones: Banda Sinfónica, Orquesta de ‘Pols i púa’, Orquesta de Cuerda, y Escuela de Música y Danza (ESMUALTEA)”.

Historia del CIMALTEA y vinculación de Adam Ferrero

Juan Carlos Guillén ha remarcado que el compositor Bernardo Adam Ferrero “colaboró mucho con la SFA y el certamen. Él fue presidente del jurado en las ediciones de 1983, 1984 y 1997; y autor de las obras obligadas de los certámenes de 1989, 1991, 1997 y 2003.

En cuanto al certamen en si, el presidente de la SFA ha indicado que esta tuvo “un gran dinamismo cultural en la primera mitad del siglo XX donde mantuvo la única biblioteca del pueblo, con más de 2.000 volúmenes, y desde 1931 a 1936 editó la revista ALTEA de aparición mensual. Su inquietud por la difusión musical le llevó a organizar en 1949 el I Certamen de Bandas de Música de Altea. Desgraciadamente, las dificultades económicas de la época no permitieron que esta iniciativa tuviera continuidad, y el segundo certamen de bandas se llevó a cabo en febrero de 1973. Desde esta fecha hasta nuestros días, con el patrocinio del Ayuntamiento de Altea y de otras entidades y organismos, y con la organización de la Sociedad Filarmónica Alteanense, no ha habido ninguna interrupción excepto en los años 1992 y 1995 donde no se presentaron bandas a concurso, y en 2020 por la pandemia del coronavirus”.

Guillén ha explicado que hasta 1978, “el certamen tuvo carácter provincial. Desde 1979 hasta 1989, el certamen se convocó con categoría regional. A partir de 1990, el certamen asumió categoría nacional. Y en 1996, con motivo de la 25ª edición, la Sociedad Filarmónica Alteanense le dio un nuevo impulso a este acontecimiento con la convocatoria de carácter internacional. Premios importantes, jurados de gran cualificación musical y una esmerada organización en la que participan más de 50 personas son las claves para que el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea haya merecido año tras año el reconocimiento y el prestigio a nivel estatal e internacional”, ha apostillado.