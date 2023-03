Un dron sobrevuela Benidorm transportando un paquete de medicinas de forma urgente. A sólo unos metros, otro aparato se dirige a una emergencia mientras un tercero sobrevuela cerca para dirigirse a recoger a un pasajero. Esto que ahora puede parecer casi de ciencia ficción se observará en las ciudades en poco tiempo. Expertos hablan de que en un periodo de dos años, este tipo de vuelos con estas naves podría ser una realidad. Pero, ¿cómo se gestionarán todos esos "viajes" para que no haya incidentes? Pues sobre la mesa se está trabajando en cómo diseñar las rutas aéreas que servirán para dirigir y poner orden a todo ese tráfico aéreo de pequeñas aeronaves y que se realizarán a partir del sistema U-Space impulsado por la UE. Una herramienta que los expertos y fuerzas de seguridad reunidos estos días en la capital turística han comenzado a conocer de primera mano y a plantear cómo serán esas rutas aéreas para el transporte con drones.

La ciudad ha sido el escenario del III Encuentro Nacional para operadores de UAS No EASA. Es decir, de Unmanned Aircraft Systems, el acrónimo inglés para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas; o lo que es lo mismo, de drones No EASA, que realizan labores policiales, de búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo o vigilancia costera. La intención de este tercer congreso ha sido poner sobre la mesa los usos que vienen para los drones y que no se quedarán solamente en las labores que realizan los cuerpos de seguridad sino que servirán también para el transporte de mercancías y personas. Sí, en el futuro, las ciudades trasladarán lo que se ha visto en muchas películas de ciencia ficción a la realidad: un espacio en el que los drones serán habituales.

En todo ese futuro habrá que vigilar y controlar el espacio aéreo; en definitiva "poner orden en el cielo". Y ahí es donde entra ese U-Space del que estos días se ha hablado en Benidorm. La UE lleva más de un lustro creando un sistema propio para coordinar el tráfico en los espacios aéreos, entre ellos, para regular el vuelo en las ciudades. Todo para que hayan una especie de rutas en el cielo por la que podrán circular estos aparatos de forma controlada junto a otros. Una medida que imitará la que ya se utiliza para el tráfico de aviones que permite controlar en todo momento donde está cada aeronave, sobre todo, para evitar incidentes. Por ejemplo, que dos naves colisionen en el cielo y se precipiten sobre la ciudad y causen un accidente con heridos.

"Ahora cada dron cuando vuela sabe dónde está él pero no sabemos dónde están los otros en el aire", explicó a este diario Paco Albero, agente de la Unidad Aérea de la Policía Local de Benidorm. La ciudad no es sólo la anfitriona de este importante congreso sino que es pionera en el uso de drones para emergencias. El cuerpo de seguridad local fue pionero al establecerse como operador habilitado de estas unidades en 2016. Y cuenta con esa unidad específica con policías pilotos muy experimentados y cuenta con tres aeronaves de última tecnología.

Ese sistema para poner orden en el espacio aéreo que utilizan las aeronaves no tripuladas permitirá establecer rutas de vuelo y, sobre todo, priorizar unas sobre otras en el caso de emergencias. "Si hay que hacer un vuelo desde la Cala al Rincón de Benidorm urgente por una emergencia, con dicho sistema se podrá cambiar o variar las rutas de vuelo de otros drones para que el primero tenga preferencia de paso", indicó Albero. Algo que se hace ya con los aviones. Pero también en el caso de que tenga que pasar un helicóptero como por ejemplo el del Consorcio de Bomberos.

Pero además, en un futuro, ese espacio aéreo no estará sólo formado por drones de las fuerzas y cuerpos de seguridad como ocurre ahora cuando se utilizan para un rescate marítimo, para vigilancia o para el control de inmigración, sino que se encontrarán en su camino con otros que transportarán mercancías o incluso personas. Y hay que poner orden a todo ello. "Ahora no se sabe si hay otro dron en el lugar al que se vuela hasta que se llega allí", añadió. Y es el piloto de la aeronave el que lo tiene que detectar desde donde esté. Ese sistema permitirá saberlo de antemano.

Así, para poder integrar los drones en dicho sistema deberán contar con un sistema de comunicaciones que permita conocer su ubicación. De ahí que la jornada de Benidorm haya contado con empresas especializadas que han mostrado sus productos o aquellos que tienen en mente.

Estos dos días de encuentro en Benidorm han servido para que expertos, consultores, empresarios y operadores llegados de toda España traten los avances en eficiencia de la batería, navegación, evasión de obstáculos y estabilización así como las cuestiones técnicas y legislativas fundamentales para el nuevo Real Decreto sobre operativos de profesionales y unidades de servicio público. Las jornadas estaban organizadas por el Ayuntamiento, la Policía Local de Benidorm y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), encabezada por el profesor Israel Quintanilla.

En ellas se pusieron sobre la mesa otros temas como de qué forma "actuar como policías cuando ese sistema esté en marcha", según explicó Albero. Por ejemplo, cómo actuar cuando surge un vuelo de un dron que no está en ese sistema. O las aplicaciones que ahora mismo contemplan las leyes para todo este asunto. "Una vez más la ciudad es escenario por tercer año de un encuentro en el que se han dado cita empresas punteras a nivel tecnológico y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, salvamento marítimo o protección civil con el objeto de seguir formándose y actualizándose en la realidad de los drones y lo que nos depara el futuro", indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez.

Entre las ponencias, Álex de la Torre (Responsable del Departamento de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) de SENASA, empresa pública) ha hablado de la legislación vigente; la funcionaria del Cuerpo Especial Técnico de Especialistas en Telecomunicaciones Aeronáuticas, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Victoria González Otón, fue la encargada de explicar la plataforma U-Space; y la gestión del tráfico de UAS integrados y no integrados en el sistema U-Espace por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue tratado por José Antonio Cebrián del Barrio, jefe de la Oficina SIRDEE (comunicaciones de emergencia del estado) y Jefe de I+D+i del CETSE (Centro Tecnológico del Ministerio del Interior).

Los asistentes también escucharon los usos maliciosos con UAS de bajo coste que pueden darse, como por ejemplo en la Guerra de Ucrania, de manos de Alberto Corres Zubeldia, general de Brigada; o de la responsabilidad patrimonial de la Autoridad supervisora en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, a manos de Yolanda Bustos Moreno, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante; entre otros profesionales.

El papel de las ciudades y ayuntamientos

¿Qué papel van a jugar las ciudades y qué gestión tendrán que hacer los Ayuntamientos en el futuro? Los expertos han puesto sobre la mesa estas cuestiones. Porque será necesaria, entre otras medidas, contar con una ordenanza municipal específica de Movilidad Aérea. El concejal de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez, explicó a este diario que "una de las conclusiones que hemos sacado es que uno de los retos que tenemos por delante es el de crear una ordenanza municipal". Así que la intención es "crear un equipo de trabajo con técnicos municipales y expertos para trabajar en este sentido", indicó. Un "trámite" que acabarán teniendo que hacer todas las ciudades si quieren regular su espacio aéreo y controlar qué aeronaves no tripuladas circulan sobre sus edificios.

Benidorm vuelve a convertirse con este encuentro en la ciudad europea de los drones. No es en lo único. Porque ya ha sido escenario de pruebas del proyecto que recibe el nombre de Delorean (Drones and Egnss for LOw aiRspacE urbAN mobility). Un proyecto de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) que, con financiación de la Unión Europea, llegó a Benidorm de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). De él participan instituciones como el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y las empresas Airbus, Correos, Geonumerics, Bauhaus Luftfahrt, y Pildo Labs. Benidorm, a su vez, está presente también como socio a través de la Unidad Aérea de la Policía Local.

En la capital turística se testaron testar estos aparatos y se sentaron las bases para una movilidad aérea urbana más ecológica, segura e inteligente mediante el uso de drones. En concreto, cómo se pueden usar estos aparatos que aún resultan grandes desconocidos para transportar mercancía o incluso personas. Algo que se dará en un futuro no muy lejano.

El alcalde Toni Pérez indicó en las jornadas que el de los drones es "un servicio pionero que se nos ha convertido en imprescindible", recordando una vez que Benidorm apostó por la hoja de ruta DTI y por su certificación se pensó en el uso de la tecnología UAS "como uno de los pilares de la Smart City". "Gracias al trabajo de los últimos años en proyectos europeos, Benidorm está en una situación privilegiada en la implantación de nuevas tecnologías. Y todo va en línea a los marcado por el gobierno municipal para el DTI y buscar la excelencia en materia de seguridad", indicó Martínez. El "reto actual y de los próximos años es poder garantizar un entorno aéreo y ciudades seguras", añadió el edil.