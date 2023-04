Semana Santa y obras no es siempre la mejor combinación en un destino turístico como Benidorm; y más si los trabajos se están ejecutando son en primera línea de playa como es el caso de las playas de Levante y Poniente. Por ello, el Ayuntamiento ha hecho encaje de bolillos para que las actuaciones para renovar la catenaria en el primer caso y la nueva pasarela en el segundo no generen molestias a los miles de turistas que se esperan estos días. Pero también para intentar dejar "limpio" de materiales e impedimentos uno de los paseos más recorridos como es el de Levante.

Para empezar, ambas obras se pararán los días principales festivos, es decir, de jueves a lunes incluido. No solo es que no se trabaje estos días, como podría ser habitual, es que se va a estar trabajando a buen ritmo hasta última hora del miércoles para dejarlas lo más recogidas y rematadas posible para que los turistas no tengan que ir sorteando vallas o materiales de obra en sus vacaciones. Algo que sí han tenido que hacer estos días aquellos más afortunados que ya han llegado a la ciudad, y que son muchos, como los llegados de Madrid donde ya es fiesta desde el lunes.

Es el caso de el paseo de Levante. Este enclave es uno de los más concurridos en Semana Santa como zona de paso a la playa, lugar de paseo o para ir a tomar algo a una de las terrazas de la primera línea. Por ello, el Ayuntamiento ha tomado soluciones "provisionales" a las obras para instalar la nueva catenaria que permitan dejar el paso libre a los visitantes y vecinos. "No van a haber vallas y solo se van a dejar dos casetas de obra a la altura de la calle Bilbao", explicó el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate. Así, estarán colocadas todos los postes de las nuevas luminarias desde la plaza del Torrejó hasta la avenida de Europa.

¿Qué "parches" provisionales se han hecho entonces? Pues hay ocho de las columnas en las que no se ha terminado aún de colocar el mármol nuevo en el suelo para tapar la base de las mismas. Así que "se ha echado una fina capa de hormigón en su lugar que luego se retirará para colocar ya sí las piezas definitivas", añadió el edil. A cambio, los turistas no tendrán impedimentos; pero además se han colocado también los bancos que irán en ellas aunque no esté terminado el suelo; por eso "no se pondrán los remates que los unen a las farolas". El concejal indicó que "son bancos que se quitan y se ponen con el poste en el centro. Los vamos a colocar y se volverán a retirar después para rematar con el mármol".

La razón de no haber puesto aún esas piezas del suelo es porque "se ha tenido que abrir más espacio para los nuevos postes de las luminarias ya que no se podían alzar donde estaban los antiguos. Eso ha hecho que haya que colocar más cantidad de baldosas que se han pedido". Eso sí, los vecinos y turistas sí verán esos pequeños restos de hormigón donde tendía que estar el característico diseño de este paseo, pero será una cuestión estética.

En la parte de la arena, se retirará también todo lo que puede interrumpir el paso antes del jueves. "Se está haciendo un trabajo muy costoso para retirar las peanas de hormigón que ya teníamos, está siendo muy complicado". A estas obras les falta por acabar esos detalles y poner toda la catenaria toda nueva, lo que se retomará después de los días festivos.

Pero no será la única zona donde convivirá una obra con aquellos que quieran ir a la playa. Pasará también en Poniente donde a principios de marzo arrancaron los trabajos para cambiar toda la pasarela de madera que discurre por la parte baja del conocido paseo de colores de la ciudad. "Todos los accesos a la playa quedarán abiertos excepto sobre los que se está actuando por motivos de seguridad". Así que los turistas encontrarán la mayoría de escaleras y entradas despejadas en estos días para poder ir a tomar el sol o bañarse.

Así, un primer tramo de unos 200 metros ya está terminado y, si pasa todos los controles, según explicó el concejal, podrá "ser abierto para estos días". Se sabrá este miércoles. "El rendimiento de esta obra es muy lenta por lo complicado del sistema que Costas nos ha obligado a hacer en esta pasarela", indicó González de Zárate. Como ya publicó este diario, el trabajo es minucioso para colocar la madera y el aluminio que sujeta las nuevas piezas de madera tecnológica que formarán la pasarela renovada.

Tras la Semana Santa está previsto retomar los trabajos pero con más ritmo: "Se prevé hacerlo por tres frentes: seguir por el actual desde la Cala, iniciar uno en la parte central y otro desde el parque de Elche". Todo para avanzar en los trabajos.

Con todo, el municipio tenía otra obra en marcha en primera línea de playa: la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la avenida Armada Española, el paseo de Poniente. La vía se reabrió al tráfico el pasado viernes para facilitar el paso de vehículos en estos días festivos, sobre todo, a los residentes de los edificios que se alzan en primera línea y que llegan a pasar unos días de vacaciones.