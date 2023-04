Altea está de moda. Las campañas turísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Altea en las ferias “y mediante la difusión de spots publicitarios en las redes sociales y en la casi totalidad de oficinas de Correos, además de reportajes periodísticos y de que en el bienio 2019-2020 fue la capital cultural de la Comunidad Valenciana, han influido para que las reservas de ocupación hoteleras para esta Semana Santa rocen el cien por cien”, ha indicado este miércoles la concejala de Turismo, Xelo González Ripoll.

Según datos aportados por la oficina de Tourist Info, las reservas hoteleras para el periodo comprendido entre este jueves y el próximo lunes día 10 “supera el 94 por ciento en los hoteles, y llega al cien por cien en los hostales y campings”. Mientras que en el periodo del 11 al 16 de este mes, las reservas bajan al 71 por ciento de ocupación en hoteles, al 76 por ciento en hostales, y al 81 por ciento en los campings “principalmente de turistas procedentes de la Comunidad Valenciana al ser una semana de vacaciones escolares”, un porcentaje similar “al de estos pasados días desde el viernes a este miércoles, que se llegó a un 75 por ciento de ocupación con turistas venidos en su mayoría desde Madrid y el País Vasco”.

En cuanto a la procedencia de turistas, “Madrid es la comunidad de donde mayor número de visitantes recibe Altea, y siguen en numero los procedentes del País Vasco, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Y de los turistas extranjeros que visitan Altea durante estas fechas, destacan los del Reino Unido seguidos por los de Holanda, Bélgica y Francia”, ha explicado la directora de la Tourist Info, Ana Pérez.

Oferta náutica, gastronomía y senderismo

El “Santorini español” y “la perla blanca del Mediterráneo” son dos de los calificativos con los que últimamente es conocida Altea, denominada habitualmente como “la cúpula del Mediterráneo”. Sus blancas casas y estrechas calles del casco antiguo (baluarte renacentista del siglo XVII declarado hace diez años por la Generalitat Valenciana como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico) que se dirigen desde lo más alto del pueblo, donde se erige la iglesia parroquial con sus dos cúpulas azules, hacia el mar, con una buena oferta náutica en los puertos deportivos del Club Náutico Altea y el Club Náutico Marina Greenwich de Campomanes, son “algunos de los alicientes que buscan los visitantes. Sin olvidar las rutas senderistas por el Barranc del Mascarat, o por la protectora sierra de Bèrnia en donde se puede visitar el ‘Fort’, restos arqueológicos construidos en época de Felipe II; y el ‘Forat’, túnel que atraviesa la montaña desde el que se puede disfrutar de una preciosa e impresionante vista de toda la comarca de la Marina Baixa. Ni dejar de lado la variada oferta gastronómica, tanto en el casco antiguo como en la primera línea de playa con el recién estrenado paseo marítimo de la playa El Bol”, asegura la edil de Turismo.

En Altea, según informan en la Tourist Info, hay 22 establecimientos hoteleros “con un total de 795 habitaciones y 1.608 plazas repartidas en un aparthotel de 4 estrellas, un hotel de 5 estrellas, tres hoteles de 4 estrellas, tres de 3 estrellas, dos de 2 estrellas, once hostales y una pensión”. En este bloque, han aumentado los establecimientos “en un hostal con 6 habitaciones y 12 plazas respecto a 2022”. En cuanto a los apartamentos turísticos dados de alta, “existen 1.982 con un total de 10.055 plazas, 71 apartamentos y 360 plazas más que en 2022”. Y en campings, “continúan habiendo tres establecimientos con un total de 380 parcelas para 1.223 plazas”.

Xelo González ha señalado que “estas 12.886 plazas en total pueden acoger a un tipo de turista que busca tranquilidad, cultura y naturaleza con la práctica de deportes como el ciclismo, el buceo, el senderismo, o la navegación a vela. Y Altea tiene toda esa oferta en un enclave tan maravilloso como es nuestras bahía y montaña”.

Rutas guiadas gratuitas

González Ripoll afirma que “callejear por el casco antiguo” es una experiencia que “no deben de perderse quienes nos visitan”. Y para que conozcan más este espacio protegido, anuncia que este jueves y viernes “habrá rutas guiadas gratuitas desde la Tourist Info sita en la calle Sant Pere hasta el casco antiguo para conocer el patrimonio cultural e histórico de nuestro municipio mientras transitan por los diferentes barrios históricos del centro del municipio”. Además, el sábado se realizará “una ruta infantil teatralizada en la que dos intrépidos detectives exploradores buscan a valientes y audaces para su nueva expedición que deberá resolver los misterios escondidos en los lugares más bellos de Altea, y resolver el enigma”.

Por último, la Concejala de Turismo ha remarcado que la calificación del municipio como Destino Turístico Inteligente “es un plus de calidad que ha permitido que hayamos dado un salto cuantitativo en cuanto al conocimiento de la población española. Desde nuestra concejalía -asevera- colaboramos estrechamente con las empresas hosteleras para que lleguen a la excelencia. Prueba de ello es que el año pasado reconocieron al municipio con el premio SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos), y este año le han otorgado este premio de la Secretaría de Estado de Turismo a 12 empresas del municipio entre los que se encuentran los clubes náuticos Campomanes y Altea; los restaurantes Bon Vent, La Capella y El Cantó del Palasiet; y los hoteles Ábaco, Cap Negret y Villa Gadea”.

Los turistas opinan

Joan y Andrea son una pareja de Lérida que visita Altea por primera vez: “Acabamos de llegar hace un día, y el pueblo nos sorprende por lo bonito que es. Estamos hospedados en un coqueto hotel con encanto enclavado en el corazón del casco antiguo, por el barrio de Bellaguarda. Conocimos Altea a través de las redes sociales y nos llamó la atención ver sus callejuelas empedradas, las casas blancas y, sobre todo, que tiene mar y montaña a un tiro de piedra. ¡Encima, hace un tiempo excelente y se come bien! (risas). Nos hemos enamorado de Altea, y volveremos!”.

Los madrileños Luís y Lucía vienen a Altea desde que eran niños con sus padres. Aquí se conocieron siendo adolescentes durante el verano de 1993 y continuaron su relación en la capital. Ahora vienen con sus dos hijos, una parejita de 8 y 12 años de edad: “Altea es como nuestro segundo hogar”, indican. Luis recuerda que comenzó a venir con sus padres “cuando era un niño. Nos hospedábamos en un hotel familiar que estaba frente al puerto pero que ya ha desaparecido y aquí hice amigos que se mantienen. Aquí aprendí a nadar y me he aficionado a la vela, que es un deporte maravilloso, sobre todo practicándolo en esta bahía”, mientras que Lucía comenta que “yo vine con mi familia cuando tenía 12 años. Veraneábamos en un apartamento, también frente al puerto, y me gustaba la tranquilidad que había, muy diferente al barullo de Madrid”. Ellos han seguido “siendo fieles a Altea” y pasan sus vacaciones en un apartamento turístico porque “es amplio y cómodo, tenemos amistad con los dueños, y estamos frente al mar, que nos encanta”.

Para los valencianos de Xàtiva, Pepe y Pilar, “venir a Altea es siempre una cita obligada en Semana Santa y en verano. Estamos cerca y los kilómetros no se hacen pesados”. Afirman que les gusta la sencillez y simpatía de los alteanos, “pero sobre todo nos encanta el pueblo en sí, su río y la montaña”.

Finalmente, los bilbaínos Aitor y Arantxa suelen viajar por casi toda España. A Altea han venido en otras tres ocasiones: “La conocimos hace diez años, cuando fuimos a Benidorm con unos amigos porque allí tienen un apartamento. Y en una de las excursiones por la comarca vinimos a Altea a cenar en el casco antiguo. Nos encantó y disfrutamos por sus calles y en la plaza de la iglesia donde había artesanos y bares en donde tomar una copa con tranquilidad”. Esta Semana Santa se hospedan con su pequeña hija en un hotel ubicado frente al mar, en la Olla de Altea, y afirman que “respiramos tranquilidad al lado de esta naturaleza increíble con los pinos y el mar enfrente. Nos gusta el sonido del mar al chocar las olas con las piedras de la playa. Es relajante”, aseveran.