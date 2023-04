Una escultura de mármol con el nombre de Altea preside desde esta semana el acceso norte del nuevo paseo marítimo de El Bol, en la “frontera” entre la playa del mismo nombre y la playa de L’Espigó. La escultura, de 5,10 metros de largo y 1,80 metros de alto, es obra de Mario Romero Fernández, que ganó el concurso “Amb el nom d’Altea” que convocó en 2020 el Ayuntamiento de la localidad atendiendo a la petición popular de los presupuestos participativos de 2019, propuesta del periodista radiofónico local Paco Lloret que quedó en tercera posición de los mismos.

Mario Romero, nacido en Huéscar (Granada) en 1977, y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández en 2007, ha señalado que la escultura “refleja el nombre de Altea con un diseño que evoca el mar y tiene diversos elementos como ánforas, estrellas de mar, peces, algas marinas y olas esculpidas, que no pegadas, en cada una de las letras talladas individualmente de una pieza”. Para el autor, “pensar en Altea y evitar no acordarme del mar, me es imposible. En este proyecto he desarrollado la idea de la palabra ‘Altea’ uniéndola al mar. Para ello, el contorno superior da la sensación de haber sido modelado por el mar, a causa de su simbiosis, hasta el punto de que las cinco letras del nombre del municipio imitan las olas pareciendo que están vivas”, ha aseverado.

Romero ha destacado que la obra “no necesita ningún tipo de mantenimiento, y los deterioros que puedan ocasionar las inclemencias del tiempo van a ir embelleciendo la escultura con los años”. De igual modo, ha explicado que la primera “A” tiene incrustada “una hélice auténtica de barco. Es de latón y mide 78 centímetros de diámetro”, mientras que en la última “A” se ha esculpido el tridente del dios Poseidón.

Por su parte, Paco Lloret ha mostrado su satisfacción “de ver realizada mi propuesta presentada a los presupuestos participativos. Es una tipología del nombre de Altea distinta que ya está siendo un punto de encuentro en donde tanto los alteanos como los turistas han comenzado ha hacerse fotos de familia, en grupo, o selfies, difundiendo al pueblo de Altea a través de las redes sociales o por las aplicaciones de mensajería como WhatsApp”.

Por otro lado, la concejala de Participación Ciudadana, Mari Antonia Laviós, se ha congratulado “por llevar a cabo este proyecto presentado en los presupuestos participativos de 2019”. La edil ha indicado que “es importante llevar a cabo las propuestas de los presupuestos participativos para animar a la gente a participar en futuros proyectos de participación ciudadana”, y ha recordado que al concurso se presentaron “ocho esculturas, únicas y originales. Una vez vistas todas las obras, así como la explicación que acompañaba a cada una, los miembros del jurado realizaron una primera votación en la que quedaron las tres esculturas con más votos, para así, en la segunda votación llevada a cabo a finales de octubre de 2020, elegir a la obra ganadora”.

Laviós ha mostrado finalmente “mi agradecimento a los miembros del jurado que eligió la obra que ahora vemos en el nuevo paseo marítimo de El Bol: el presidente de la Asociación de Artesanos UNART, el profesor de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, la profesora de Arte del Instituto de Bellaguarda, los técnicos de Turismo, Comercio y Cultura del Ayuntamiento de Altea, y dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana representados por las titulares del Consejo de la Mujer y del Consejo de los Niños y Niñas”.