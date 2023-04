Los 13 colegios públicos y el centro concertado de Benidorm abrirán este jueves 20 de abril los plazos de matrícula para el curso 2023/2024. Este año, se incorporan al 2º ciclo de Educación Infantil más de medio millar de alumnos en el municipio, según los datos facilitados por la concejal del área, Maite Moreno.

Como ya es habitual, el proceso de solicitud de matrícula se realizará de forma telemática en el espacio web habilitado por la Conselleria de Educación desde este jueves a las 9 horas hasta las 23.59 horas del próximo 28 de abril, según explicó la edil. Actualmente en Benidorm hay empadronados 536 menores nacidos en 2020, la población "potencial que se incorpora a Infantil de 3 años el próximo curso". De ellos, "72 ya están escolarizados al ocupar plaza en las aulas de 2 años habilitadas por Conselleria, por lo que tienen reservado su puesto escolar al igual que el alumnado con necesidades especiales".

Según el calendario establecido por Conselleria, el plazo de solicitud de matrícula se cierra el 28 de abril. El 31 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos en cada centro, siendo informadas las familias a través del correo electrónico que aportaron durante el proceso de solicitud. Las listas provisionales se podrán reclamar durante tres días, publicándose las listas definitivas el 14 de junio. Desde ese mismo día y hasta el 30 de junio, podrán formalizar la matrícula las familias que opten por hacerlo en línea; mientras que las que prefieran hacerlo de manera presencial tendrán de plazo del 22 de junio al 5 de julio.

Para la solicitud de matrícula en los colegios públicos de Infantil y Primaria y el centro de concertado las familias deberán acceder a www.telematricula.es. El único requisito es disponer de DNI/NIE. El primer paso será generar la clave de admisión, una por cada menor. Acto seguido, la persona solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la contraseña para cada solicitud que tenga que realizar en función del número de menores a matricular. Es indispensable conservar la clave de acceso para poder consultar las listas y presentar reclamaciones.

Moreno ha aclarado que "las personas que carezcan de DNI/NIE electrónico o no dispongan de acceso a medios electrónicos podrán realizar el procedimiento de admisión de manera presencial en las mismas fechas en el centro educativo en el que soliciten plaza como primera opción".

Aulas de Infantil de 2 años

El mismo calendario operará para las familias que quieran matricular a sus hijos en las aulas de 2 años de Conselleria; una oferta reservada a los menores nacidos en 2021. Para el próximo curso 2023/2024 la oferta inicial es de 72 plazas en los CEIP Aitana, Vasco Núñez, Puig Campana y Mestre Gaspar López. No obstante, podría sumarse una quinta aula en el colegio La Cala, aún por confirmar, incrementándose la oferta hasta las 90 plazas. Las aulas de 2 años no están zonificadas, si no que comprenden todo el término municipal al igual que ocurre con el colegio concertado Nuestra Señora de los Dolores.

A estas se suman las 65 ofertadas por el Ayuntamiento en la red de escuelas infantiles municipales (Fontanelles, Les Caletes y El Tossalet) y el Servicio de Atención a la Primera Infancia (SAPI) Nanets y para las que el plazo de solicitud se ha abierto hoy mismo a través de la Sede Electrónica municipal”. La concejal de Educación ha recordado que “en función de la demanda hay posibilidad de ampliar la oferta inicial de P2 en el SAPI Nanets”.

Educación Secundaria y Bachiller

La concejal de Educación ha avanzado que una vez cerrado el proceso de admisión en Infantil y Primaria, la Conselleria pondrá en marcha el de Educación Secundaria y Bachiller, que también será telemático. Concretamente, la solicitud de plaza podrá realizare entre el 4 y el 12 de mayo. Toda la información relativa a ambos procesos está disponible en la web municipal. Además para cualquier duda, se puede contactar con Concejalía en el teléfono 96 681 54 17 o en el correo educacio@benidorm.org.