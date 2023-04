"Nuestra persona no estará, pero sí estará el recuerdo; estará en las vidrieras, estará en los pasillos, que resonarán a Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús". Emocionada y, en ocasiones, a punto del llanto, la madre superiora del Hospital Asilo Santa Marta de La Vila Joiosa, Sor Amparo, ha agradecido este jueves públicamente las muestras de cariño y el apoyo recibido tras hacerse pública la decisión de esta congregación de retirar a sus monjas de la institución tras 131 años cuidando de ancianos y enfermos.

Durante la celebración de una misa, a la que han acudido numerosos vecinos en señal de apoyo, la religiosa ha tomado la palabra y se ha referido de forma muy cariñosa a todos los presentes. "Nunca hubiese querido que llegara este momento y menos en el lugar donde nos encontramos, pero dice el Señor que donde dos o tres están reunidos en su nombre, él está en medio. Gracias pueblo de La Vila, gracias vileros, gracias residentes nuestros. Gracias", ha agregado, antes de recibir un sonoro aplauso, que ha acabado por poner al auditorio en pie.

Como ya avanzó ayer este diario, el consejo general de esta compañía religiosa acordó el pasado 6 de abril retirar de La Vila a las cuatro monjas que siguen prestando servicio en el Hospital Asilo Santa Marta y poner fin, de esta forma, a 131 años de vinculación con esta entidad, una de las primeras de las que se hizo cargo la fundadora de la orden, la beata Piedad de la Cruz, en el año 1892. Su marcha se producirá en el plazo de tres meses, tiempo que el Consistorio confía que sirva para intentar que la congregación cambie de idea y acuerde mantener a las religiosas.

La superiora general, María Estela Lugo, remitió esta misma semana una carta al Ayuntamiento para comunicar la decisión, que justifica por la "escasez de vocaciones y la edad avanzada de las hermanas" como causas que, según afirma, "nos impiden, en muchos momentos, llevar adelante dignamente la misión confiada en la Iglesia".

La noticia de su marcha ha provocado un auténtico terremoto emocional en el municipio, así como decenas de mensajes cruzados, donde algunos ciudadanos censuran el trato que en los últimos meses han recibido del Ayuntamiento las monjas del Asilo.

Sin entrar en ninguno de estos detalles, la hermana Sor Amparo se ha hecho eco de unas palabras de la fundadora de la orden: "La antorcha que tú encendiste la recogieron tus hijas para ser luz y verdad. Se queda en este pueblo; la antorcha no se apaga, porque la semilla que la comunidad ha dejado encendida sois vosotros ahora los portadores de esa llama. Rezaremos por vosotros y vosotros rezaréis por nosotras. Quienes importan son nuestros residentes, quienes importan son sus familiares; y todos juntos podemos hacer mucho".

Meses sin cobrar

La marcha de las Salesianas de esta residencia ha protagonizado este jueves buena parte del pleno ordinario celebrado en La Vila Joiosa, donde todos los grupos políticos han acordado trabajar de forma conjunta para intentar que las religiosas continúen su labor.

En esta sesión, el secretario municipal y el interventor han tomado la palabra para explicar el marco legal en el que ahora mismo prestan sus servicios estas hermanas, regido por un contrato menor desde hace 7 meses, después de que se decidiese cambiar la fórmula del antiguo convenio que, según la edil de Servicios Sociales, Asun Lloret, "había quedado obsoleto".

Fuentes municipales han explicado que, recientemente, desde el Ayuntamiento se ha elaborado un nuevo contrato de servicios religiosos que permitiría a las cuatro monjas que ahora mismo dan servicio en el Asilo a continuar su actividad vocacional bajo un amparo legal contractual durante los próximos 4 años.

No obstante, la concejal del área ha reconocido que en el lapso de tiempo en el que se resolvía la situación legal de esta vinculación entre la residencia y las religiosas, "han transcurrido unos meses en los que no han cobrado. Pero el dinero está y se les va a pagar, incluso habiendo un reparo".

Asun Lloret se ha mostrado convencida de que la situación se pueda acabar resolviendo de manera favorable: "El pueblo y la corporación municipal vamos a estar siempre al lado de las monjas" que, además, ha asegurado que hacen "una labor impagable".

Reunión con la superiora general

Tras el pleno donde el Consistorio ha acordado abrir una vía de negociación para tratar de frenar la marcha de esta orden, el alcalde Andreu Verdú y los portavoces de otros partidos del gobierno local y del resto de grupos municipales han participado en una reunión con la superiora general de las Salesianas para abordar este asunto.

Además, mañana, viernes, también se celebrará una reunión del consejo rector del OAL Asilo Santa Marta para tomar nuevas decisiones al respecto. “Han realizado una labor humana impagable por la que el pueblo de la Vila Joiosa les estará siempre enormemente agradecido. Nuestro deseo, y el de todos los aquí presentes, así como el del equipo de trabajadores del asilo, familiares y toda la Vila Joiosa, no me cabe duda de que es el mismo: que no se marchen”, ha expresado Verdú.