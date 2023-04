Un vecino o turista que tenga que hacer un trámite o poner una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Benidorm tiene que dirigirse a la céntrica calle Apolo XII donde encuentra un edificio de los años 70 que actualmente se ha quedado pequeño y obsoleto. Sin embargo, la ciudad tiene proyectadas unas nuevas instalaciones que deberán cumplir con todos los requisitos para una capital turística como el municipio. Pero, ¿qué ha pasado con ellas? ¿En qué punto está la construcción del futuro inmueble para la Policía?

Pues prácticamente en el mismo punto desde que en 2017 el Ayuntamiento de Benidorm elaborara el proyecto para construir la nueva comisaría. Así se desprende de una nueva contestación del Gobierno central, con fecha de 12 de abril, a una pregunta hecha por el diputado popular, el benidormense Agustín Almodóbar, en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que "el proyecto de obra de la nueva Comisaría que elaboraron los técnicos municipales está pendiente de revisión" para que "se ajuste tanto a las necesidades operativas como el propio coste de la obra". Una respuesta que ya le suena al municipio.

Sin embargo, según explicaron fuentes municipales, la realidad es que se hace más de un año que se envió una modificación de ese proyecto tras las peticiones del Ejecutivo central y confirmaron que no se ha recibido respuesta. "Se está a la espera de que se dé el visto bueno a la última modificación que se envió", añadieron.

Porque ese primer documento que se elaboró en el que se incluía cómo serían las futuras instalaciones tuvo que sufrir modificaciones para "quitar y adaptar" algunos aspectos; y también reducir algunos costes, según confirmaron las fuentes consultadas por este diario. Así explicaron que no es la primera vez que se realizan cambios desde que se presentó el primer proyecto en 2017.

Pero la situación se alarga ya en el tiempo y lo que en principio era una obra "prioritaria" para el gobierno socialista en Madrid ha pasado a un proyecto para el que ni siquiera se tiene financiación aún. Así lo confirma el Gobierno central en su contestación a Almodóbar: "Actualmente no se pueden dar fechas de inicio de obras puesto que el acometimiento de la misma se encuentra pendiente de financiación".

Cabe recordar que el ministerio contempla la construcción de este edificio dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025. Sin embargo, en este momento, es cierto que no hay financiación para estas instalaciones. Como ya publicó este diario, la obra "desapareció" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 ni en la previsión de gasto para años sucesivos. Los últimos presupuestos socialistas para cada año sí recogían una partida específica para construir esta infraestructura hasta el año 2022, aunque la realidad es que no se preveía invertir ese dinero antes de 2025.

Así que la nueva Comisaría de Benidorm sigue en el "limbo" a pesar de que Benidorm también cedió ya el terreno de 5.000 metros cuadrados donde levantar la nueva. Fue en 2015 y está situado en la zona del Salt de l'Aigua, junto a los Juzgados de la ciudad. Mientras los vecinos y turistas de la ciudad tienen que seguir acudiendo al actual edificio. Y los efectivos de este cuerpo de seguridad trabajando en unas instalaciones que se han quedado obsoletas y pequeñas. De hecho, se alzó como una comisaría para albergar a 175 policías, un número que ahora se supera con creces.

"Hasta que el Gobierno central no cumpla su compromiso no voy a parar de insistir", indicó a este diario el diputado del PP. Así, la previsión es volver a preguntar por este asunto para, en algún momento, recibir una respuesta más concreta sobre qué pasa con la futura Comisaría de Benidorm. Porque, según Almodóbar, no es fácil conseguir que el Gobierno central sea más específico: "Pregunté por las actuaciones y obras que se habían hecho en las instalaciones de la Policía Nacional en la provincia y solo me contestaron con un enlace al mapa de la situación de las infraestructuras del Ministerio del Interior, sin ningún dato".

La nueva Comisaría de la Policía Nacional es una reivindicación histórica de la ciudad y que han hecho los diferentes gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento. En octubre de 2022, el pleno aprobaba por unanimidad de los tres grupos (PP. PSOE y Cs) la moción de la Junta de Portavoces para exigir al gobierno de España que se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se doten las partidas suficientes para la licitación, adjudicación e inicio de las obras en esa anualidad. Pero, según las fuentes consultadas, en el fondo la sensación es que ese momento no llegará, al menos, en lo que queda de año.