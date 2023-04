Más leña al fuego en la particular guerra interna que libra en Partido Popular en l'Alfàs del Pi. Carlos Pastor, el candidato a la Alcaldía excluido de las listas junto a todo su equipo en el último minuto, ha señalado directamente a la dirección regional y a los alcaldes de La Nucía, Bernabé Cano, y Finestrat, Juan Francisco Pérez, como causantes de la división que ha generado la lista oficial que finalmente concurrirá a los comicios del próximo 28 de mayo. Una candidatura que está encabezada por el exconcejal de Ciudadanos, César Martínez Tejada, y que está avalada, entre otros, por el propio Carlos Mazón.

Lo ha hecho este jueves en rueda de prensa, acompañado de numerosas personas que también han sido apartadas de la candidatura y horas después de que la presidenta local del PP, Maite Huerta, también haya acusado a la dirección regional y a la coordinadora comarcal de haber incluido en dicha lista electoral a una militante falsificando su firma, hechos que la afectada ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona.

Y, además, tras la rueda de prensa Carlos Pastor ha retirado los carteles con su fotografía que ya se habían colocado en cristaleras y paredes de la sede electoral de l'Alfàs, antes de abandonarla junto a todos sus compañeros: "Nosotros nos vamos a casa tal y como vinimos; pero no porque lo hayamos decidido, sino porque nos han expulsado".

Durante su comparecencia, Carlos Pastor ha hecho un detallado relato de todo lo acontecido en los últimos meses, desde que se puso al frente de un "proyecto que han tumbado desde la dirección regional del Partido Popular".

"En septiembre del año pasado comencé a recopilar apoyos para formar un equipo. Una tarea complicada porque la situación interna del PP alfasino era de completa disgregación. Tras el mal resultado de las elecciones del 2019, y pandemia mediante, no había organización, no había gente, en definitiva, no había ente", ha comenzado explicando, para después añadir que "trabajando mucho y con el objetivo en mente de sanar las heridas del pasado, planteé el nuevo proyecto de Partido Popular en Alfaz. Formar un equipo diverso y plural, fresco e ilusionante, con representación de todas las principales zonas residenciales del municipio, compuesto de vecinos que tuvieran la ilusión de trabajar por y para el municipio sin tener la necesidad de depender de un cargo público. Trabajadores y empresarios dispuestos a dedicar todo su tiempo libre a mejorar el estado y los servicios de su municipio", algo que a su juicio se había logrado.

El siguiente paso fue "acercar posturas entre familias que no se podían sentar en la misma mesa, personas que salieron huyendo de la política por la crispación y las guerras internas del PP alfasino" para intentar conformar una candidatura que aunase al mayor número de votantes.

Así, según Pastor, "durante el proceso de elaboración de la lista se solicitó el apoyo del Partido Popular de la Nucía, para que desde su extensa experiencia política y conocimiento nos recomendara vecinos alfasinos acordes a nuestro proyecto. El 5 de diciembre, un compañero de partido y yo nos reunimos con Bernabé Cano. Durante esta reunión se nos preguntó por nuestra opinión sobre la posibilidad de integrar en listas a César Martinez Tejedor. En ese mismo momento se descartó la idea por no resultar un valor positivo para el proyecto que planteamos", ha agregado, tras lo cual ha explicado que finalmente se accedió a reservar dos puestos en la candidatura para atender las peticiones que se les habían trasladado desde el PP de La Nucía: los números 15 y 19.

Según su relato, el pasado 12 de abril, en otra reunión con el coordinador comarcal y edil de La Nucía, Miguel Ángel Ivorra, y con el vicesecretario de Organización del PPCV y alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, ambos responsables de gestionar las listas de las candidaturas municipales en la Marina Baixa, ambos les proponen como nuevos candidatos a integrar a Cesar Martínez Tejedor y a la concejal del PP Marisa Torres, "frente activo de un fuego interno del partido pendiente de sofocar", en los puestos 4 y 5, a lo que el propio Pastor se opuso.

"La decisión se sometió a votación y se rechazó cualquier tipo de inclusión en listas por mayoría. El 16 de abril, cuatro días después, se traslada tanto a Miguel Ángel Ivorra como a Juan Francisco Pérez la lista electoral completa definitiva, en la que no forman parte ni César Martinez ni Maria Luisa Torres. A esta comunicación se me responde: 'Y Cesar? No te la voy a aprobar'", ha añadido no sin antes dirigirles una frase lapidaria: "Hasta donde yo conozco, estamos en una democracia, y una cosa es jerarquía de partido y otra bien distinta es dictadura de partido".

Apoyo de la comarca

El candidato excluido asegura que "tras mantenerme firme en mi decisión, y proteger a mi equipo y mi proyecto de gestión local, las tornas cambiaron. La presión se convirtió prácticamente en acoso", frente al respaldo que le mostraron "compañeros de partido de otros municipios".

"El viernes 2, Miguel Ángel Ivorra me citó de nuevo para 'negociar' los cambios de la lista. Durante las cerca de 2 horas de conversación, quedó claro que no se trataba de una negociación, no se me había convocado para expresar los motivos de cerrar la entrada a César o Marisa; no había cabos que atar ni había argumentos que escuchar. Independientemente de las opciones que propusiéramos. ¿Un cargo de confianza para César? No. ¿Un numero 8 en lista para César? No. ¿Un numero 7 para César? No. ¿Incorporar a César en la lista electoral de otro municipio? No. César iba en el numero 4, y yo debía acatar y callar", ha expresado.

Y, como consecuencia de su negativa, lo que ya conocido por todos: "Defendimos nuestra postura hasta el final. Y Esto ha provocado que expulsen a 17 personas de una lista electoral confeccionada con consenso y todas las garantías legales y estatutarias para incluir a dos", en alusión al propio Martínez Tejada, que encabeza la candidatura oficial, y Marisa Torres, que va de número dos y que, para Pastor, no eran "aptas para este proyecto": "César sólo busca un sueldo público sin importarle el municipio y Marisa representa una de las partes del partido popular de Alfaz del Pi que era necesario apartar de la vista pública para poder volver a unir al resto".

Por último, el exalcaldable ha recordado que él mismo ya había sido "ratificado como candidato a la alcaldía con el 'apoyo' de grandes barones del PP de la comarca, como así se ve en la foto de la presentación" de la sede electoral, en la que, entre otros aparecen los propios Ivorra y Pérez Llorca. "Todo fueron palabras amables y de apoyo. Hasta que dijimos que no íbamos a tragar con esa imposición de los dirigentes de la Nucía y Finestrat. Lo más triste de todo esto es que el resultado final ha sido demostrar que no les importa el municipio, ni las siglas, ni las personas, ni el trabajo realizado. Sólo querían pagar esa deuda política que el tiempo nos dirá cuál es".