Se busca vivienda de dos dormitorios, con garaje y una terraza. Este podría ser el anuncio que cualquier pareja de Benidorm pusiera para buscar una casa para comprar. Sin embargo, los precios del mercado hacen que muchos, si no tienen hijos, se lo piensen y busquen algo más pequeño, con una habitación, para que sea más asequible. Pero, ¿dónde? En Benidorm, hay pisos de todo tipo a todo tipo de precios. Sin embargo entre barrios y primera línea, hay algunas zonas más caras que otras. Y, ¿cuáles son? Pues la playa de Levante es la reina aunque seguida muy de cerca por la de Poniente.

El precio medio por metro cuadrado en la capital turística se situaba en 2.279 euros en marzo de 2023, el último dato actualizado de un conocido portal inmobiliario, Idealista, que ofrece informes sobre cómo varía el coste de adquirir una vivienda mes a mes. Ese precio medio es un 0,3% más caro que en febrero; un 2% más que en diciembre de 2022; y un 7,3% más caro que en marzo del pasado año. Otro dato: la ciudad alcanzó su precio máximo histórico en 2008 cuando el metro cuadrado se vendía a 2.559 euros. Así, según las fuentes del sector consultadas, el importe de una vivienda en Benidorm no ha parado de crecer en los últimos años, un aumento que comenzó ya en pandemia.

Pero las diferencias de coste de los pisos dependiendo de la zona es mucha. Según los mismos datos, la zona centro es la más barata en ese mes de marzo con 1.731 euros por metro cuadrado, un 7,1% más que un año antes. Le sigue la zona de "pueblo Poniente" con 1.908 euros por metro cuadrado (un 1,9% menos que un año antes); y "pueblo Levante" con 2.040 euros (4,6% más que en marzo de 2022). En la zona del Rincón de Loix el precio medio es de 2.246 euros, habiendo diferencias entre la zona de Serra Gelada, el Rincón alto o el Rincón bajo unido a la avenida de Europa. En la zona del puerto el precio sube hasta los 2.348 euros por metro cuadrado, un 8,5% más que un año antes, según los datos del portal inmobiliario.

La playa de Poniente se sitúa en una media de 2.957 euros el metro cuadrado y muy cerca la de Levante con 3.378 euros, según esas cifras. Vivir en primera línea o muy cerca siempre ha conllevado rascarse aún más el bolsillo que vivir en otras zonas de Benidorm.

Así lo confirmaron a este diario fuentes del sector inmobiliario. "En la ciudad hay de todo", indicó Miguel Ángel Sotillos, agende de la propiedad inmobiliaria de Benidorm. Lo que hace que la oferta sea variada aunque es muy concreta: "La economía se ha reactivado pero no hay muchos edificios en construcción fuera de Poniente". Y eso provoca que "como no hay nuevas viviendas y se venden las más baratas, solo quedan los más caros y se va subiendo el precio".

De ahí a que en el último año la diferencia sea del más de 7% en el precio por metro cuadrado y haya ido subiendo desde la pandemia. Aún así "Benidorm siempre tiene mucha demanda comparado con otras zonas, sobre todo de costa", añadió Sotillos. "Si el precio de una vivienda no es muy disparado se encuentra comprador rápido", indicó. Pero, ¿qué buscan los compradores? Pues la mayoría viviendas de dos dormitorios y que tengan garajes. "El problema es que mucha gente joven no puede afrontar los precios", añadió Sotillos. Las dificultades para encontrar financiación y que "parten de un 30% de gasto que deben tener ahorrado a la vez que pagan un alquiler, hace difícil comprar una vivienda".

Esto es algo que les está pasando a muchos vecinos de la ciudad. Bea González, su marido y sus dos hijos viven actualmente de alquiler en la zona de la Cala y allí han estado buscando una vivienda de tres dormitorios para comprar y tenerla en propiedad. Pero han desistido de la búsqueda. Las razones son precisamente "los tipos de interés tan altos y los precios de las casas" actualmente. Además "lo que encontramos no nos gusta o está en muy malas condiciones" por lo que al gasto de comprar la vivienda hay que añadir otros miles de euros para la puesta a punto de la casa. Un gasto demasiado elevado.

Por eso a veces se opta por algo más pequeño, de una habitación, si no se tienen hijos: "Más adelante podrán venderlo y comprar algo más grande", explicó el experto inmobiliario. Por su parte, Juan Balastegui, empresario del sector inmobiliario, explicó que "lo que más se venden son los de un dormitorio porque son más asequibles". Añadió que "la gente joven no puede comprar en muchos casos. La más mayor sí. Aquellos que han ahorrado y ven en comprar otra vivienda una especie de 'refugio' para su dinero en lugar de tenerlo en el banco.

Además, la zona también ayuda a encontrar viviendas algo más asequibles. En la capital turística, hay un "triángulo de oro". Es el formado por la avenida de Europa, la plaza de la Hispanidad y la avenida del Mediterráneo. En esta zona, la demanda es muy alta pero la oferta de pisos en venta muy baja. "Hay poco para vender porque hay mucho residente y hoteles", añadió Sotillos. "Hay gente a la que le gusta el centro o la zona del Mediterráneo. En el Rincón, con la zona inglesa, se vende menos y la zona de Els Tolls es muy demandada", indicó Balastegui.

Suelen ser pisos grandes, de unos 3 dormitorios, con precios elevados. Algo que pasa también en la primera línea de Levante y la de Poniente. En estas zonas, los edificios datan mucho de los años 70 o cerca y se construían de gran tamaño, con más de 120 metros cuadrados. Ahora la tendencia es a crear fincas con uno o dos dormitorios y muchos menos metros. Así, muchos trabajadores de la ciudad buscan en zonas más residenciales y donde los precios están más ajustados, como son los barrios más tradicionales de trabajadores como Colonia Madrid o Els Tolls.

A pesar de la subida de precios, en Benidorm se están vendiendo casas: "El mercado está revolucionado", indicó Balastegui quien no acaba de encontrar una razón ya que la situación económica con el aumento de costes y gastos no es del todo positiva. "El primer semestre de 2022 fue de los peores que he tenido en 25 años; el segundo de ese año, el mejor de los últimos", afirmó a modo de ejemplo.

Mucha compra de extranjeros

"En la zona de Poniente se han disparado los precios", indicó Sotillos. Sobre todo porque "hay mucho ciudadano extranjero comprando viviendas que vienen con mucho poder adquisitivo". Así, las nuevas construcciones en esta zona están teniendo un gran tirón. Tanto que una de las promotoras tiene previsto levantar otras tres torres de viviendas en los próximos meses, muchas de ellas ya vendidas. "Están haciendo urbanizaciones como si fueran 'resort' y eso llama la atención de los extranjeros. De hecho, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Alicante (API), Marifé Esteso, indicó que el "50% de lo que se vende ya en la provincia lo compran extranjeros" y eso está manteniendo las ventas.

Pero, ¿de qué países son los que más se interesan ahora por Benidorm? Balastegui explicó que llegan desde Polonia, Hungría, Ucrania o incluso del otro lado del océano como Brasil o Argentina. "Los que sí han bajado son los rusos", añadió. "Los extranjeros son los que están trayendo el dinero y compran casas", apuntó.

Aunque Benidorm siempre ha tenido uno de los precios más altos de la comarca o de la provincia, es cierto que poblaciones cercanas se sitúan por encima. Es el caso de Altea, con 2.667 euros el metro cuadrado en marzo de 2023, un máximo histórico y un 17,9% más que hace un año. También Calp, con 2.645 euros o Finestrat con 2.630. Por debajo, poblaciones como La Vila Joiosa, con 1.881 euros por metro cuadrado, la más baja de la Marina Baixa, o los pueblos más pequeños como Orxeta (1.396 euros) o Relleu (970 euros).