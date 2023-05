La Semana Santa marcó un récord hace apenas un mes. Pero el puente de mayo no se ha quedado atrás en Benidorm. La ciudad ha estado a reventar los tres días festivos y los más afortunados alargarán los días de descanso hasta este martes. ¿Está la capital turística viviendo un verano anticipado? El sector turístico piensa que sí y "llenos técnicos" como el de estos días sirven de preludio para lo que puede llegar a ser la temporada estival.

Con el 1 de mayo siendo festivo y lunes, los turistas vieron la oportunidad de salir tres días de descanso; todo a pesar de que no ha pasado mucho desde la Semana Santa. Pero las ganas de viajar o, al menos, de hacer escapadas, están a la orden del día. Incluso cuando la economía aprieta más que nunca con la cesta de la compra o la gasolina a precio casi de oro. "La gente no renuncia a salir y el puente de mayo es una fecha muy buena", indicaron a este diario fuentes del sector de Benidorm quienes no han parado ni un minuto en estos días. Pero aún tienen que seguir, porque una parte de los visitantes, aquellos que han llegado de Madrid, aún tienen un día más de puente. Un día más de disfrutar del sol, la playa, las terrazas, los comercios o de dar un paseo por primera línea.

"Estamos como en Semana Santa o un buen día de agosto", indicó a este diario Álex Fratini, empresario y miembro de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. La ciudad recibe a estos días a visitantes llegados de toda España, sobre todo de Madrid, pero también es uno de los meses con más turismo británico. Y eso se nota. Porque las terrazas han estado llenas prácticamente a todas horas. Y aún habrán "coletazos" este martes con aquellos que decidan apurar al máximo la vuelta a casa.

"Es un puente especial que se alarga hasta cuatro días en algunos casos", añadió el responsable de los hosteleros. Los negocios de la ciudad apenas han tenido hueco libra para comer o cenar estos días y en algunos casos se han registrado colas en establecimientos esperando una mesa. "Parte de los negocios arrancan a las 10 de la mañana hasta pasada la medianoche, sin parar", indicó Fratini quien, por ejemplo, en su negocio ofrece no solo comidas o cenas, sino tomar algo o un helado y, por tanto, los clientes van llenando y dejando las mesas.

Pero, ¿salen los números? El responsable de Abreca indicó que la facturación se incrementará un 30-35% respecto a fechas similares del pasado año. Y se estará "prácticamente al nivel de lo que se ha trabajado en Semana Santa". Pero los números son complicados de hacer. Entre otras razones porque el pasado año el 1 de mayo cayó domingo. Así que se abre un debate de nuevo: ¿Habría que pasar los festivos a lunes en el caso de poder ser así? Los hoteleros ya lo pusieron sobre la mesa hace unos días. Lo que está claro es que anima a viajar y en Benidorm se nota.

Las playas se han llenado y estaban llenas este lunes. El tiempo, con un calor casi sofocante a ratos, invitaba a pasar la mañana o la tarde sobre la arena aunque hubieran algunas nubes. Los más atrevidos incluso se metieron en el agua y se pudieron ver imágenes que recordaban a pleno verano. Los paseos han sido un hervidero de personas que este lunes apuraban sus últimas horas para disfrutar de las calles y la primera línea del municipio con el mar de fondo.

Y esas temperaturas "atípicas" para esta época y más normales de pleno verano también cambian los hábitos de los turistas: "La gente sale más tarde porque aprovecha la mañana para estar en la playa", indicó Fratini. Y también ha crecido la venta de helados: "Con el calor se venden más, está claro. Pero también cócteles más frescos para llevar las altas temperaturas". El responsable de Abreca destacó además que "los ingleses hace más gasto que los nacionales". Aún así, los que han llegado para pasar el puente casi no han escatimado en gastos. El plato estrella, como siempre, el arroz.

La zona centro es donde más movimiento hay todo el día. Calles como el Paseo de la Carretera se llena de gente entre los comercios. Pero Poniente también está siendo "lugar de moda" desde que han empezado a construirse torres de edificios. Y allí la hostelería también llena aunque el tipo de cliente es más familiar.

Muchos de los llegados estos días son "habituales" de estas fechas. Así lo explicó Fratini quien apuntó que "son turistas que tiene aquí segundas residencias y vienen cada año. Muchos van a comer o cenar siempre a los mismos sitios". Y también ocurre con los hoteles. Porque aquellos que suelen ser habituales de Benidorm, los más fieles, han tenido incluso algún problema para reservar en sus alojamientos de siempre. Y es que Benidorm, como otras zonas de la provincia, ha marcado un "lleno técnico" para este puente con hoteles por encima del 95% de ocupación y algunos con el cartel de completo. También en campings o apartamentos.

Y toda esa afluencia de gente se ha dejado ver en las calles o los enclaves más conocidos. Es el caso de El Castell. Visita casi obligada para los visitantes, este espacio desde donde se pueden ver las dos playas de Benidorm y el "skyline" ha registrado una gran afluencia de visitantes que tampoco se querían perder otro de los atractivos que se puede ver en la ciudad: la esculturas de Jaume Plensa de Silvia y María, dos cabezas de enorme tamaño.

Y, con tanta gente, ¿qué hay del tráfico o el aparcamiento? Según fuentes municipales, el tráfico estos días en la ciudad ha sido "fluido" excepto alguna situación excepcional en la que se ha "ralentizado" el paso en los accesos a la ciudad. Aunque las fuentes consultadas destacaron que los desplazamientos han sido más escalonados y "muchos llegaron el sábado a mediodía o por la tarde". En cuanto a los parking, Benidorm tiene 8.000 plazas gratuitas distribuidas en unos 40 aparcamientos disuasorios que han estado "llenos" estos días. Unido a todos lo que han encontrado hueco en las calles o en parking privados o públicos de pago.

Pero el puente llega a su fin (para la mayoría). Muchos volvieron este lunes a sus casas tras tres días con sabor y olor a verano y otros podrán alargar la estancia hasta el martes. En el calendario, la vista ya puesta en la temporada estival y en poder volver a disfrutar de días de vacaciones. Parte de los que han venido este puente de mayo volverán a elegir Benidorm.