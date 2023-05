¿Qué cuesta alquilar una casa en Benidorm? ¿Es más caro que hace un año? Los precios de los arrendamientos de larga estancia en la capital turística no paran de crecer y cada vez es más difícil encontrar una vivienda a un buen precio para vivir todo el año. Así, encontrar una oferta por menos de 600 euros en la ciudad es prácticamente imposible y los expertos avisan de que la falta de opciones irá a peor. En abril de 2023, el alquiler medio en el municipio se paga un 21% más que hace solo un año y un 3,6% más que hace solo un mes.

Así se desprende de los datos de un conocido portal inmobiliario, Idealista, quien realiza cada 30 días una actualización de los precios. Así, en Benidorm, el metro cuadrado se alquila ya a 11,8 euros en el mes de abril de este año. En marzo ese importe era de 11,4 euros por metro cuadrado y hace un año era de 9,7 euros. La ciudad, según estas cifras, habría alcanzado en estas fechas de 2023 su máximo histórico con esos casi 12 euros. Con todo, el precio medio del metro cuadrado para alquilar no ha parado de subir desde 2014 en el histórico del mes de abril; solo bajó en 2021, pero apenas unas décimas. Entre las zonas donde más sube el precio, el Rincón de Loix.

¿Es Benidorm la ciudad más cara de la provincia para alquilar una vivienda? La ciudad comparte el problema del precio del alquiler con otros municipios de la provincia que también han visto como no paraba de crecer. Pero, según esa última actualización de datos del portal digital, el precio de la capital turística es el más alto entre las ciudades más importantes o de costa de la provincia. Así, en Alicante el precio es de 9,5 euros por metro cuadrado; de 10,4 en l'Alfàs del Pi; de 9,8 en Altea; de 10,3 en Calp; de 9,9 en El Campello; de 9,1 en Dénia; de 9,2 en Santa Pola; o de 9,1 en Torrevieja.

Encontrar una casa para alquilar de larga estancia en Benidorm que cumpla con los requisitos que buscan los inquilinos se complica. Así, entre lo más común que buscan los ciudadanos es que tenga dos habitaciones y una media de 60 metros cuadrados. Y algo importante: garaje. Sobre todo si la zona donde se quiere vivir es muy céntrica y encontrar aparcamiento es una ardua tarea.

Las opciones de arrendamiento si se "bucea" por internet para buscar ofertas no son muchas para una ciudad tan grande con Benidorm y tantos edificios de viviendas construidos. Así, encontrar algo disponible en la red por menos de 600 euros es casi imposible y se reduce a particulares que alquilan una habitación; es decir, se comparte el resto del piso entre todos aquellos que arrenden un dormitorio. En esos casos, el precio sí es más bajo. Según las fuentes consultadas, esta es la opción a la que cada vez más jóvenes trabajadores tienen que acudir para poder "independizarse" en el municipio. Precisamente, según fuentes del sector turístico, el problema de encontrar una vivienda a buen precio es una de las razones que "frena" a los profesionales a acudir a la ciudad a cubrir puestos en el sector servicios: "Si cobran 1.200 o 1.500 euros pero se va más de la mitad en el alquiler, muchos deciden no venir al municipio a trabajar porque no sale a cuenta", indicó un empresario del sector.

Encontrar una vivienda acorde a las necesidades en ese momento se complica para los jóvenes como ocurre con la compra de una casa. Los sueldos medios no acompañan muchas veces para poder hacer frente a los gastos de un arrendamiento además de los de luz, agua, etc. Y encontrar un "chollo" no está al alcance de la mayoría. "Buceando" por portales de alquiler se pueden ver ofertas que no bajan de los 1.000 euros: "Se alquila vivienda de dos habitaciones y un baño en la avenida de Europa. Precio: 1.500 euros". En la zona de Poniente, en la avenida Villajoyosa, "dos dormitorios con dos baños, 2.400 euros". En la zona de Els Tolls, una vivienda de una habitación, 850 euros; en el Rincón, de dos habitaciones, 750 euros; en pleno centro, 70 metros cuadrados con dos habitaciones, 850 euros.

Los precios varían según la zona y a veces se localiza una buena oferta. Pero "hay que mirar bien" la letra pequeña, porque un buen precio puede ser sinónimo de una alquiler vacacional que se ofrece como larga estancia. Fuentes del sector indicaron que "algunos portales recogen alquileres vacacionales 'encubiertos' en precio por semanas o por meses como si fueran de larga temporada".

¿Por qué Benidorm tiene esos precios tan altos? Por una parte porque hay más demanda que oferta de viviendas para alquiler low; es decir, de larga duración. "Los precios están disparados porque hay mucha gente pidiendo alquileres porque no pueden comprar viviendas por el precio de los tipos de interés o porque no se dan hipotecas", indicó Miguel Ángel Sotillos, agente de la propiedad inmobiliaria de Benidorm. Es decir, "sigue habiendo la demanda de la gente que busca alquiler además de los que no pueden comprar". Como ya publicó este diario, a este problema se enfrentan los jóvenes que quieren adquirir una vivienda en los últimos tiempos.

Así indicó que "los alquileres anuales a precios razonables ya están ocupados, por eso vemos que hay mucha menos oferta de la que puede haber de viviendas vacacionales". Sotillos también es presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur) de la Comunidad Valenciana, por lo que conoce ambos sectores. El experto indicó que los precios "están muy altos" en este tiempo por esas razones y por otras: "Hay quien se está adelantando a la implantación de la nueva Ley de la Vivienda. Se piensa ya en lo que puede pasar y en que van a estar limitados los precios los próximos años".

Y todo ello lo pagan los futuros inquilinos quienes ven que con un solo sueldo apenas pueden hacer frente a un mes de gastos entre los que estarían los alquileres: "Si los sueldos de media en Benidorm están entre los 1.000 o 1.500 euros, dependiendo de muchas cosas, necesitan casi un sueldo para pagar un piso y otro paga los gastos o la cesta de la compra". Y eso no es vida para los trabajadores. Sotillos indicó que "habría que encontrar un equilibrio entre el precio de los alquileres y el nivel de los sueldos, por lo que habría que contener los precios".

El alquiler "está muy complicado y no va a mejorar", fue la predicción del profesional del sector. Y alegó que los inquilinos "están desprotegidos" pero también los propietarios, sobre todo, con la nueva Ley de Vivienda. Así que aquellos que estén pensando en independizarse o cambiar de piso quizá se lo piensen dos veces, porque pagar un alquiler es casi un lujo para muchas familias.