En olor de multitud. Así se presentó este pasado sábado por la tarde-noche la candidatura del PP de Altea a las Municipales del 28M ante más de seiscientas personas reunidas en la Plaça de l’Aigua. La candidatura está encabezada por la abogada de 42 años de edad Rocío Gómez Sánchez, portavoz también del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Altea.

El acto contó con la presencia del eurodiputado Esteban González Pons, vicepresidente del PP europeo y vicesecretario general del partido en España. Además, estuvieron los candidatos a las Cortes Valencianas Manuel Pérez Fenoll y Juan Francisco Pérez, los diputados nacionales Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar; y los alcaldes de Benifato (David Blanes), Confrides (Rubén Picó) y Bolulla (Adrián Martínez). El candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no pudo asistir al acto pero envió un breve video de 26 segundos de duración con un mensaje felicitando a la candidata popular a la Alcaldía de Altea, “que conseguirá la mayoría en las elecciones, porque el municipio necesita un cambio urgentemente, igual que lo necesita la Marina Baixa y la Comunidad Valenciana”.

En la presentación del evento, el componente de la candidatura en el séptimo puesto, Gregorio Such Fuster, afirmó que “ante el pueblo de Altea se presenta un equipo nuevo, fresco y con ganas de escuchar las necesidades de los ciudadanos”. Y de Rocío Gómez dijo que “es una mujer decidida, de valores, de principios y con ganas de conseguir una Altea mejor”.

La candidata popular se refirió a sus raíces recordando que sus abuelos “vinieron desde Granada a trabajar. Aquí nací. Aquí estudié. Y aquí trabajé ayudando a mis padres en su restaurante mientras me sacaba la carrera de Derecho en la Universidad de Alicante”. Rocío Gómez añadió que se presenta a la Alcaldía de Altea “con ganas de luchar por mi pueblo. Esto me da mucha más satisfacción que aquello a lo que tengo que renunciar: mi profesión, la presidencia de Caixaltea o, incluso, tiempo de estar con mi familia que es lo que más adoro. Pero es que es precisamente por mi familia, por mis hijas y para que ellas puedan tener un futuro y una Altea mejor, por lo que tengo la convicción de que tras estos 8 años de oposición existe otra forma de gobernar, no desde un sillón en un despacho sino pisando la calle, escuchando a la gente, contando con todos. Una forma de gobernar con responsabilidad, con cercanía, con eficacia, ¡con ganas!”.

Un cambio para recuperar la Alcaldía de Altea

Gómez Sánchez indicó que “hoy, 6 de mayo, Altea se convierte en símbolo de una nueva etapa, una etapa de cambio. Cambio para recuperar la Alcaldía [el PP la perdió en 2015 cuando gobernaba en mayoría], y cambio en la Comunidad Valenciana para hacer presidente de todos los valencianos a Carlos Mazón”. Continuó señalando que “mucha gente me ha comentado que no entendían como es que en diciembre pasado decidí renunciar a la presidencia de una entidad de la importancia de Caixaltea por algo cuyo resultado no era seguro. Pero hoy sí que estoy segura, viéndoos aquí, de que el Partido Popular va a ganar el 28 de mayo en Altea”. Y anunció que “nos presentamos con nuevas e ilusionantes propuestas. Todos nuestros proyectos pretenden convertir Altea en un pueblo vivo y activo, que avanza asumiendo nuevos retos para transformar pequeños sueños en realidades porque tenemos confianza en el futuro, porque los alteanos somos gente emprendedora, dinámica, con iniciativa, y que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo”.

Rocío Gómez avanzó que todas las respuestas “las tendréis en estos días con nuestro programa de gobierno porque yo no quiero lo que representa Compromís-PSOE [coalición del actual gobierno municipal en Altea]. Compromís es sinónimo de estancamiento, sectarismo y nacionalismo, pero Altea no es un pueblo nacionalista, y ya es hora que despierte. Y el PSOE es la muleta en la que se apoya Compromís”.

En su discurso, Gómez criticó la acción del actual gobierno municipal afirmando que “yo no quiero un sector hostelero fustigado por un gobierno sectario al que solo le mueve el afán recaudatorio sin preocuparse por el tejido empresarial en general. No quiero seguir con la promesa de una potabilizadora, sobre todo cuando vienen elecciones después de ser el titular de prensa de todas las navidades pasadas del equipo de gobierno. No quiero una ciudad donde cada día es más difícil poder aparcar y que, como alternativa, te dice Compromís que te calles. No quiero una Altea sucia por falta de medios humanos y materiales, con un concejal más preocupado en emplear a los suyos que en ver cómo solucionar los verdaderos problemas de la Empresa Pública. No quiero crispación en las instituciones. Quiero diálogo y consenso”.

En la otra cara de la moneda, Gómez Sánchez aseveró que “como alcaldesa me comprometo siempre a defender Altea, a los que me votan y a los que no, pues por encima de todo está y estará siempre Altea y sus gentes”, y añadió algunas de las propuestas “que llevaremos a cabo cuando gobernemos, si depositáis vuestra confianza en nosotros”. En este sentido, Rocío Gómez dijo que “se eliminará el semáforo del Club Náutico Altea”, y aseveró que trabajará “desde el primer momento para lograr un paseo hasta la llamada ‘rotonda del Chiringuito’ que enlace con el del Albir”. Igualmente anunció, entre otras propuestas, que “pondremos en marcha proyectos como el Centro Comercial Abierto, revitalizando el comercio y recuperando el esplendor que un día tuvimos, y que poco a poco ha ido desapareciendo”. Aseguró que los más pequeños “tendrán unos parques con condiciones, remodelaremos el parque de la plaza Llano del Castillo, ampliaremos el recientemente construido del frente litoral, el de Villa Gadea, y otras muchas zonas que necesitan que se acondicionen”. Expresó que la Finca Santa Bárbara “será un lugar de verdadera utilidad en donde crearemos el ‘Espai Jove’ para el ocio, la cultura y la multiaventura”. Y proclamó que “vamos a sacar de los sótanos de las dependencias municipales las obras que muchos pintores depositaron en su día, para lo cual se creará un espacio expositivo en condiciones y acorde a nuestra trayectoria cultural”.

Por otro lado, Gómez habló de querer “humanizar el Ayuntamiento”, pues “parece que este equipo de gobierno utiliza Altea para su proyecto sectario y nacionalista, y no al revés, que es lo que yo me comprometo a hacer utilizando nuestro proyecto para mejorar nuestro pueblo. En esa línea queremos crear la figura de los concejales de proximidad, que estén en la calle, que gestionen, pero también que escuchen a los ciudadanos”.

Los integrantes de la candidatura popular

Finalmente, la líder popular se refirió a la candidatura como “un equipo renovado, formado por profesionales cualificados de diferentes ámbitos y sectores, representativos de la sociedad alteana. No tengo ninguna duda de que mi equipo es el que mejor representa el espíritu de Altea, un equipo de gobierno que ama, se preocupa y siente Altea. Un equipo de gobierno solvente, responsable y trabajador que devolverá Altea a la senda del liderazgo en la comarca”. Y acto seguido fue presentando a cada uno de los miembros con definiciones particulares para cada uno.

Así, tras ella siguen: María Lloret Ferrer, Paco Berenguer Alvado, Pedro Ortiz Orozco, José María Sellés Calle, Silvia M. Pérez Ripoll, Gregorio Such Fuster, Álex Mulet Fuster, Consuelo Martínez González, Antonio Ferrer Pérez “Peue”, Eva María Merixbauer Ferrer, Kevin de Almeida Oliveira de Silva, Loli Cánovas Gómez, Jorge Loria Vilar, Conchi del Pozo Tato, Marisa Llabrés Martínez, Vicente Cantó Cebrián, Gregorio Espinar Luque, Margarita Cano Ibi, Vicent Josep Muñoz Such y Pepa Ahuir Ballester.

Alabanzas de González Pons hacia Rocío Sánchez

El eurodiputado Esteban González Pons señaló que “esta fuerza de ilusión, renovación y cambio que está imprimiendo Rocío no la he visto en ningún otro sitio de España”. De ella, añadió que “desde que la eligieron como candidata hasta hoy, ha crecido. Su lista la ha hecho crecer. Su proyecto la va a seguir haciendo crecer. Rocío es una candidata que va a más. Su candidatura va a más. Y a aquéllos que hoy en Altea no están preocupados por que Rocío gane las elecciones, les digo que cuenten los días con los dedos de una mano porque no van a tardar mucho en empezar a verla como la posible y segura próxima alcaldesa del pueblo”.

González Pons afirmó que “el compromiso del partido con Rocío, a nivel nacional y regional, es seguro”. Manifestó que “como vicepresidente del PP europeo y como vicesecretario del partido en España, os digo que desde Bruselas y Madrid vamos a apoyar a muerte todos los proyectos de Rocío”. Y exclamó que “esto significa que si hay un cambio en Altea, que tenéis que impulsarlo vosotros, vamos ayudarla desde Bruselas, Madrid, Valencia y Alicante aportando la financiación necesaria para cambiar y transformar Altea, que tanto lo necesita”.

El dirigente popular hizo campaña posteriormente a favor de Carlos Mazón, candidato a presidir la Generalitat Valenciana. Pons remarcó que “hace falta un alicantino al frente de la Generalitat que no piense que la Comunidad Valenciana es de unos pocos y no de todos. Necesitamos una persona como Carlos Mazón que no distingue, ni pregunta, ni señala, ni segrega, sino que suma y cuenta con todo el mundo por igual. Además de que no nos transmite la sensación de que ser de la Comunidad Valenciana es casi como ser de Cataluña, pero un poco menos”. Y acabó su intervención en un tercer bloque de su discurso criticando la política del Gobierno Español, además del presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a quienes culpabilizó de las malas relaciones España-Marruecos.