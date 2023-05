Benidorm volverá a ser el epicentro de Eurovisión. La música del Benidorm Fest no dejará de sonar con la programación especial para el viernes y el sábado. Pero no será lo único que vuelva también lo harán los sabores más llamativos que la hostelería de la capital turística creó para el certamen en el que Blanca Paloma se alzó con la victoria y logró el billete para la final que se celebra en Liverpool. Un grupo de establecimientos recuperarán las recetas del "Tapa Fest" que tanto éxito tuvieron en la primera edición del concurso.

La cita eurovisiva no solo se vivirá en Inglaterra sino que Benidorm será el lugar donde muchos de los que no han podido viajar a ver la final in situ elijan para oír el EaEa de Blanca Paloma. La plaza de la Hispanidad, junto al reconocido ya "tecnohito", será el escenario del Euroclub con doble cita, el viernes con varios conciertos y el sábado con música y la gran final en directo. Dos eventos que la hostelería de Benidorm tiene de cara y que hará que bares, terrazas o restaurantes se llenen de eurofans del municipio o desplazados expresamente para seguir este evento al aire libre y cerca de la playa.

Las previsiones para el sector hostelero son "muy buenas", indicó a este diario Alex Fratini, empresario y miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. Para empezar, porque los últimos fines de semana ya están siendo de mucha actividad en la ciudad donde se han registrado récords de afluencia de visitantes por ejemplo el pasado puente de mayo o el de la coronación de Carlos III con la presencia de británicos. Pero además, porque los hosteleros están convencidos de que la cita eurovisiva será un buen reclamo para la llegada de viajeros que llenarán los negocios no solo el sábado, sino durante todo el fin de semana.

De hecho, según el responsable de la entidad, se espera que "haya más gente que el pasado año" y se incremente la facturación en los negocios con aquellos que elegirán salir a la calle a cenar para seguir Eurovisión. "Se está publicitando mucho que en Benidorm se va a celebrar Eurovisión y eso va a animar a la gente. Vamos a estar a tope", indicó Fratini. La hostelería pondrá además su granito de arena y repetirá una fórmula que triunfó en el Benidorm Fest: las tapas.

"Casi todos los participantes del primer concurso volverán a crear sus platos", indicó Fratini. Así que quizá el público pueda volver a disfrutar de los sabores de la que fue la tapa ganadora, ¡Hola Raffaella! o la seta morcillona del Benidorm Fest. Pero habrá que esperar aún para conocer cuál de las 18 creaciones que se sacaron a las barras el pasado mes de febrero vuelve en esta ocasión. "La lista definitiva se hará pública en unos días". Eso sí, esta vez solo se elaborarán las tapas para ofrecerlas como manjar, sin concurso.

El epicentro de los conciertos y el seguimiento de la final será el tecnohito. Ahí se subirán el viernes al escenario algunos de los participantes del Benidorm Fest 2023 como Meler, Sharonne, Meler, E’Femme, Megara, Rakky Ripper, Sofía Martín, José Otero, Carlos Higes. El sábado, Soraya y Vicco lanzarán sus temas para acompañar a la gran final que se emitirá en directo y donde se espera que Blanca Paloma coseche un gran éxito.

Pero cualquier sitio será bueno para ver este gran espectáculo en la televisión. "Las reservas de mesas para seguir Eurovisión también están llegando", indicó Fratini. Muchas de ellas de grupos grandes y sobre todo de gente joven. "Irán aumentando durante la semana y esperamos a la última hora, cuando la gente ya esté en la ciudad, para contar con las últimas", añadió. El sector espera colgar el cartel de completo en muchos de sus locales porque, además, está en marcha las Jornadas del Atún. Quizá disfrutar de este producto sea una mezcla perfecta con el EaEa de Blanca Paloma.

Con todo, la hostelería espera tener gran afluencia el viernes pero, sobre todo, el sábado, día central. "El sábado será de movimiento todo el día y algunos lo alargarán el domingo", indicó Fratini. Así, los negocios más cercanos al "tecnohito" serán los que esperan trabajar sin descanso las horas en las que hay conciertos y actividades. Es el caso de Pablo González. Su negocio está a escasos metros de la plaza de la Hispanidad: "Ya de por sí estamos trabajando muy bien los fines de semana y este será igual o mucho mejor", indicó a este diario. "Las previsiones son muy buenas", añadió.

El sábado será el día de más movimiento y los eurofans lo llenarán todo. Porque, si no han podido viajar a Liverpool para disfrutar de Eurovisión allí, cambiarlo por un fin de semana en el municipio es una buena opción. Así lo recalca el sector quien pondrá toda la carne en el asador para la celebración en Benidorm, la que podría añadir ya a su denominación de capital turística, la de eurovisiva.