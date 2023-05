Doce minutos pueden ser un instante o una eternidad. Un lapso de tiempo minúsculo o interminable, que en ocasiones puede marcar toda una vida. Doce minutos fue el tiempo en el que Cyntia y Marcos, dos policías locales de Benidorm, realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar a José Manuel y consiguieron devolverle a la vida tras sufrir un infarto que le dejó clínicamente muerto. "Yo le decía: Venga, José, venga, que vas a salir", relata la agente. Y lo consiguió.

José Manuel y María del Carmen, dos turistas gijoneses de vacaciones en Benidorm, saben perfectamente lo que es toparse con un ángel de la guarda. En su caso, con dos. Lo experimentaron el pasado 22 de enero, cuando ambos paseaban por el paseo de Levante tras hacer una visita al mercadillo y él se desplomó, antes de que su corazón se parase.

Una llamada al 112 para alertar de su situación llegó hasta la emisora del coche en el que los dos agentes de la Policía Local de Benidorm destinados a la sección de Playas, patrullaban por las inmediaciones, lo que les hizo dirigirse rápidamente hasta el lugar en el que se encontraba este matrimonio para intentar auxiliar al hombre y prestarle las primeras atenciones mientras esperaban la llegada del SAMU.

"Estábamos en la calle de al lado, así que apenas tardamos un minuto en llegar. Cuando vimos la situación, yo me lancé rápidamente a hacerle la RCP mientras mi compañero movilizaba ambulancias, llamaba a otros compañeros para pedir la asistencia de alguno de los vehículos que tienen desfibrilador y contenía a la gente que no dejaba de acercarse para ver lo que pasaba", explica la joven agente, que lleva 3 años de servicio en la ciudad y cuya intervención durante aquellos 12 minutos, hasta que llegó la ambulancia del SAMU, fue lo que salvó la vida de José Manuel.

Los cuatro se han reencontrado ahora en Benidorm, después de que el matrimonio haya hecho un viaje a la ciudad expresamente para ver a estos dos policías y agradecerles todo lo que aquel día, y en los posteriores, hicieron por ellos.

Como ya contó este diario, el hombre sufrió un infarto repentino que le dejó sin conocimiento y sin pulso. Tras una primera reanimación, volvió a sufrir hasta tres nuevos episodios de infarto: uno en el mismo paseo cuando aún no habían llegado los sanitarios, otro en la ambulancia de camino al Hospital y otro estando ya hospitalizado. Tuvo que pasar doce días ingresado en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa, hasta que le dieron el alta para poder regresar a su domicilio: "Mi hijo y mi nieto tuvieron que venir a buscarnos y contactaron con Cyntia y con Marcos para agradecerles su ayuda. Se quedaron con los teléfonos y ahora hemos venido nosotros a agradecérselo en persona, porque aquellos días, con todo lo que pasamos, fue imposible", explica María del Carmen.

José Manuel cuenta orgulloso que, aunque ahora tiene que cuidarse mucho y controlar la alimentación, tomar cerca de una veintena de pastillas diarias, "a los casi 84 años puedo decir que tengo dos cumpleaños: el del 17 de mayo, cuando nací por primera vez, y el del 22 de enero, cuando nací la segunda", tras lo que añade: "He nacido dos veces y tengo dos madres", en relación a la policía que le ayudó.

Muchos nervios

¿Qué sintieron los agentes en aquella situación? "Pasas muchos nervios. Aunque tienes formación y nociones para hacer una reanimación, nosotros no somos sanitarios ni tenemos los medios, así que a veces sale bien y otras, lamentablemente, no", mantiene Marcos, con 9 años de experiencia en la Policía Local y, de ellos, 4 prestando servicio en Benidorm.

Este policía explica que, ante una emergencia de este calibre, "no te paras a pensar en nada más. Te miras con tu compañera, ves que ella se lanza y se agacha para empezar con la reanimación y tú te poner a intentar agilizarlo todo y a facilitar que ella no esté en otra cosa, que no haya nada más", explica, tras lo cual Cyntia añade ogullosa: "Somos un buen equipo".

Se abrazan, dan besos a José Manuel y María del Carmen y les agradecen que hayan recorrido tantos kilómetros solo para reencontrarse con ellos. También, los dos quesos cabrales que les han traído como obsequio por su heroica intervención. Y prometen que ponto les devolverán la visita a Gijón.

Seguramente, antes de que eso ocurra, el matrimonio habrá regresado a Benidorm: "Nos encanta, llevamos más de 30 años viniendo, dos veces al año. Este año van a ser tres, porque este viaje tenía que ser sí o sí ahora que los médicos me han dicho que puedo volver a viajar", indica el hombre. Su mujer anuncia que ahora, además, tienen aún más motivos para venir: "Es más que nunca como nuestra casa".