Si caminar a 60 metros de altura sobre el barranco del pantano de Relleu puede provocar vértigo, ¿qué sensación puede dar hacerlo por la parte más estrecha? Esa es la pregunta que podrán hacerse los visitantes que acudan a la pasarela anclada a la pared de la montaña. Porque el Ayuntamiento va a ampliar ese recorrido 150 metros hacia adentro, sobre el conocido como "Estret del Pantà".

La conocida pasarela sobre la profunda garganta es ya uno de los reclamos turísticos que más visitantes recibe. Para Relleu ha sido todo un revulsivo para atraer visitantes y pretende que siga siéndolo con nuevos atractivos como el de ampliar la distancia que los turistas podrán recorrer de esas maderas ancladas a la pared del barranco que se alzan a 60 metros de altura sobre el fondo por donde corre el agua. Actualmente, se puede andar 200 metros de largo para acabar en un mirador con el suelo de cristal que a muchos da vértigo. El nuevo proyecto partirá precisamente de ese punto para adentrarse aún más en la montaña rocosa.

Así lo confirmó a este diario el alcalde de Relleu, Lino Pascual: "La pasarela se va a ampliar 150 metros más dentro del mismo entorno". Pero hay más novedades porque no será lineal, es decir, no se mantendrá a la misma altura sino que se va a ir bajando hacia el Estret del Pantà hasta llegar a unos ocho o diez metros de altura sobre lo más hondo de esta zona. Este nuevo tramo provocará una nueva sensación a los visitantes, según indicó el primer edil. Y eso es lo que se busca: "Queremos saber si aquellos que no tienen vértigo pueden superar un paso más y no tener sensación de claustrofóbia cuando bajen al fondo", argumentó Pascual. Todo un reto.

Por tanto, cuando el proyecto esté listo, el camino de madera se extenderá unos 350 metros desde el punto de partida, la antigua presa del pantano de Relleu, considerado una de las «catedrales» hidráulicas más importante construida. Así cuenta con más de 400 años de historia y actualmente está sin uso. Solo se llena de agua cuando se producen intensas lluvias, pero el mal estado de la pared del embalse hace que se pierda entre todas las "cicatrices" por el paso del tiempo.

Llegar a la parte más honda del "Estret del Pantà" solo es privilegio por ahora de aquellos que practican barranquismo en la zona. De hecho, es uno de los lugares más demandados. Con la ampliación de la pasarela también podrán hacerlo los que lleguen a pie por la parte más alta. Con este nuevo recorrido la visión cambiará de poder mirar desde lo más alto al fondo del barranco a hacerlo desde la parte más baja hacia arriba entre inmensas paredes rocosas.

El Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto para ejecutarlo y está a punto de sacarlo a licitación para que las empresas puedan presentar sus ofertas, como indicó el alcalde. Para llevarlo a cabo, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Relleu han firmado un convenio para poner en valor la singularidad turística de la pasarela del pantano de la localidad. Con ese acuerdo, según informaron este viernes desde el Consell, el departamento autonómico destinará 60.000 euros para ejecutar las actuaciones de ampliación del recorrido y así seguir impulsando el turismo de interior en la zona.

El objetivo es ofrecer durante todo el año a turistas y senderistas una ruta de mayor recorrido. Además, esta ruta pondrá en valor turístico otros recursos del municipio como balsas de riego, azudes, acequias, un horno de cal y las huertas de secano donde se cultivan olivos, almendros y algarrobos. Porque cabe recordar que para llegar a la pasarela, el Ayuntamiento acondicionó una ruta, que se extiende 4,6 kilómetros, que parte desde el municipio y recorre todas estas zonas. La ampliación de 150 metros más de pasarela se considera una segunda fase. La pregunta es, ¿habrá una tercera que amplía aún más el recorrido por el barranco? El tiempo lo dirá.