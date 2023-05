El final de curso es uno de los momentos más estresantes para los jóvenes que se tienen que enfrentar a los exámenes. Buscar la máxima tranquilidad y el silencio está entre las premisas, algo que muchos no encuentran en sus propia casa, por lo que deciden buscar un espacio acondicionado para bucear entre apuntes y libros. En la Marina Baixa, los municipios amplían horarios de bibliotecas y salas de estudio y acondicionan otras para estas fechas, pero sigue sin haber una oferta 24 horas para aquellos alumnos más nocturnos. Una petición que los interesados llevan años reclamando.

"Es uno de los momentos que más tranquilidad necesito y en mi casa no la suelo encontrar. Soy muy de ir a la biblioteca", explicó a este diario una estudiante que ya se encuentra inmersa en preparar sus exámenes finales de la universidad. Pero, ¿qué opciones tienen universitarios, opositores o estudiantes que preparan Selectividad? Pues a las tradicionales bibliotecas públicas se unen en estas fechas, como cada periodo de exámenes, salas de estudio habilitadas en otros edificios públicos de las localidades de la comarca.

En Benidorm, la Concejalía de Educación iniciará el 23 de mayo hasta el 15 de junio el programa "Sessió Continua"; es decir, añadirá la opción de que los alumnos usen el centro social José Llorca Llinares, ubicado en el barrio de Foietes-Colonia Madrid. Este espacio ya es un viejo conocido de los alumnos porque les ofrece más amplitud de horas de estudio que la Biblioteca municipal del centro de la localidad.

El centro social abrirá de jueves a domingo aunque con diferentes horarios. De lunes a viernes será desde las 22 horas, cuando acaba la actividad habitual, hasta la 1 horas. Los sábados y domingos los estudiantes podrán estar sentados entre libros y apuntes de 10 a 1 horas. "Queremos facilitar al alumnado universitario un espacio municipal con horario ampliado en el que poder estudiar y preparar sus exámenes, indicó la edil de Educación, Maite Moreno. Y habrá otro "turno" de apertura: del 26 de junio al 11 de julio en el mismo espacio, condiciones y horarios para las convocatorias de recuperación.

En La Nucia, la Biblioteca Municipal Caravana es uno de los lugares más demandados por los estudiantes de la comarca, no solo los del municipio. El fácil acceso o el aparcamiento son bazas a su favor, aunque el horario no va más allá de las 21 horas en esta época de exámenes. El centro amplía su horario desde las 9 a 21 horas de forma ininterrumpida y lo hace desde el pasado 8 de mayo hasta el 9 de junio.

La ampliación del horario de 3 horas viene haciéndose efectiva desde el año 2012, en los meses de enero y mayo (coincidiendo con los exámenes universitarios y del instituto). El horario habitual es de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Según informaron desde el Ayuntamiento, en los periodos horario extraordinario por exámenes, esta biblioteca duplica el número de usuarios.

En La Vila Joiosa, el Ayuntamiento también amplía las opciones para los estudiantes. La Biblioteca Municipal 'Cristóbal Zaragoza' lo hace en la la Sala de Estudio que, a partir del 15 de mayo y hasta finales de junio. El horario: de lunes a viernes desde las 8.30 hasta las 14 horas y de 16 a 22.30 horas. Pero no será el único sitio donde los alumnos podrán encontrar el silencio para el estudio. Para mantener la continuidad de la sala de estudio durante los fines de semana, la Sala A de Vilamuseu continúa abierta como una alternativa para los estudiantes los sábados y domingos en el mismo horario de apertura del museo: sábados de 10 a 19 horas y domingos de 10 a 14 horas.

En l'Alfàs del Pi, la Biblioteca amplia horario y permanece abierta de 9 a 14 y de 16.30 a 20.00 horas. Además, hay una sala disponible en la Casa de Cultura para estudiantes, pero siempre "dependiendo de disponibilidad de la misma y el horario en función del día y actividades del centro". En Finestrat, los estudiantes pueden acudir al Centre Juvenil de lunes a viernes de 8 a 15 y de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Con todo, y ante las opciones algunos alumnos también optan por desplazarse hasta la Universidad de Alicante (UA) para realizar su estudio, aunque tengan mucho más camino. La ventaja: encontrar compañeros y un ambiente más estudiantil.

Sin salas 24 horas

Pero los alumnos aún siguen echando en falta algún espacio que les permita estudiar más horas en horario nocturno. "El centro social de Benidorm es muy tranquilo y la biblioteca de La Nucia es muy buena opción. Aunque soy muy nocturno y no hay oferta hasta las 00 o la 1 horas, eso me rompe algunos días", indicó a este diario otro alumnos que prepara sus pruebas finales. "Sí me gustaría encontrar alguna opción que sea con más horas, aunque no sea en mi pueblo, me desplazaría a otro", añadió. Los exámenes de junio es una de las citas educativas más importantes para los estudiantes y encontrar un buen lugar para el estudio es fundamental para concentrarse en apuntes, libros, tablets y ordenadores.