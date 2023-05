La presentadora de Eurovisión, Hannah Waddingham, para muchos conocida por su papel en la exitosa serie de Apple TV "Ted Lasso", formó parte en 2013 del elenco de la sexta temporada de la famosa serie británica de la ITV "Benidorm", que durante años se rodó en la capital turística de la Costa Blanca.

El de Tonya Dyke fue el papel que le dio el salto definitivo a la popularidad en televisión, pero su experiencia en Benidorm le dejó un sabor agridulce. Y es que tal y como confesó en enero de 2014 al diario The Mirror, "nunca me han manoseado en mi vida, pero me tocaron tres veces en una semana en Benidorm".

La actriz explicó que "para entrar en el set tuve que caminar por el hotel vestida como Tonya en un bikini inexistente y tacones altos, con tipos mirándome boquiabiertos... o más bien toqueteándome. Tuve que dejar de hacer lo que instintivamente haría, partirles la cara, porque estaba trabajando".

"Un angelito en mi hombro decía '¡Déjalo, Hannah!', pero tenía muchas ganas de quitarme las cuñas de cinco pulgadas y golpearles", reconoce la artista, para quien lo peor es que "estaban allí con sus esposas... ¡que no hicieron nada!. Así que les decía a las mujeres: '¿Creen que está bien que su esposo se comporte así?"

"No fue agradable, pero la gente de seguridad fue muy buena y comenzaron a escoltarme hacia y desde el set", indicó la actriz, que en esos momentos tenía 39 años.

Su personaje de "Benidorm" dejó de aparecer en la séptima temporada después de encontrar bragas en el auto de su esposo Clive.

Waddingham aseguró que le encantó la oportunidad de interpretar ese papel, pero menos la atención que atrajo su escueto vestuario.

Conoció el amor gracias a Benidorm

No obstante, no todo fue malo para ella en Benidorm, pues allí se enamoró de su hoy expareja Gianluca Cugnetto, padre de su hija Kitty. Lo conoció en un hotel un poco más lujoso que el Solana que salía en su serie, concretamente en San Vicente y las Granadinas.

"Él vino a Benidorm durante un mes cuando estábamos filmando y le gustó porque era muy diferente. Pero nos quedamos en un apartamento, no en un hotel. No podría ser menos Benidorm si lo intentara", apostilló la escultural actriz, quien definía al que era entonces su pareja como "un verdadero macho alfa, un hombre deslumbrante, robusto, inmaculado y elegante en el vestir. Realmente encantador, ¡y muy sexy!"

Una actriz versátil

Cuando pensamos en actrices versátiles que pueden pasar de interpretar a la Septa Unella, la despiadada monja que torturó a Cercei en la popular serie "Juego de Tronos" a la entrañable y compasiva entrenadora de fútbol en "Ted Lasso", Hannah Waddingham es una de ellas.

Nacida en Wandsworth, Londres, en 1974, Waddingham demostró desde temprana edad un talento innato para las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar actuación en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Su madre, Melodie, era cantante de ópera, mientras que su padre era policía a tiempo parcial, una profesión que también practicaba su hermano Sam. En sus años de juventud hizo de modelo para Cosmopolitan antes de conseguir su oportunidad en el West End en 1997 en "The Wedding".

Waddingham inició su carrera en el teatro, donde obtuvo reconocimiento por su notable presencia en el escenario y su impresionante capacidad vocal. Sus papeles incluyen la versión musical de "El Mago de Oz", donde interpretó a la malvada bruja del oeste, y "Spamalot" de Monty Python, donde encarnó a la Dama del Lago, papel por el cual recibió una nominación al premio Tony.

“Hay algo contagioso en Benidorm"

Tonya, y el resort de Benidorm en sí, fueron para ella un poco un choque cultural. "Tuvimos un clima horrible para filmar", recuerda ella, quien confiesa que "dominé el arte de tratar de frotar la loción bronceadora mientras trataba de frotarme para calentarme".

“Fue extraño interpretar a una dolly bird (mujer guapa pero sin muchas luces). No me sentía preciosa, me sentía como My Little Pony – Edición Benidorm. Tonya es terapeuta de belleza, así que sabía que tendría extensiones de cabello y nunca el mismo peinado dos veces. Mis uñas y mi cabello estaban absolutamente arruinados, pero fue mi idea. Era esencial que tuviera una gran melena y un buen bronceado. Solo estaba un tono por debajo de Madge. ¡Ella usa el bronceador falso Midnight Mistress y yo usé Twilight Mistress!”.

“Hay algo contagioso en Benidorm", reconoció: "La gente que va de vacaciones allí está dispuesta a reírse al máximo”.

Catapultada al estrellato

La televisión no tardó en reconocer su talento, y Waddingham pronto se encontró interpretando a la aterradora Septa Unella en "Juego de Tronos", un papel que le daría una fama mundial. A pesar de su personaje temible, Waddingham cautivó a los espectadores con su actuación intensa y su habilidad para humanizar a un personaje que fácilmente podría haber sido unidimensional.

También participó en otras series como "Sex Education". Sin embargo, es en "Ted Lasso" donde Waddingham ha demostrado una gama aún mayor de su habilidad actoral. Como Rebecca Welton, la propietaria del equipo de fútbol ficticio AFC Richmond, Waddingham combina un personaje complejo y multifacético con un sentido del humor agudo y una enorme calidez. Este papel le ha valido el premio Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2021.

Waddingham, que también es una talentosa cantante, ha dejado su huella en la banda sonora de "Ted Lasso" con su conmovedora interpretación de "You Make Me Feel So Young". Este talento musical es solo otro ejemplo de su impresionante versatilidad como artista.

Si algo le faltaba para dejar su imagen grabada en la retina de todo el mundo, ejercer de presentadora de la última edición del festival de Eurovisión se lo ha puesto en bandeja. Su labor ha sido elogiada por su naturalidad, simpatía y espontaneidad.