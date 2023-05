Las cartas boca arriba sobre la mesa. El candidato de VOX a la Alcaldía de Altea, Diego Manuel Coello Beltrán, se ha estrenado públicamente en dos emisoras de radio, local y comarcal, afirmando que, “aunque en plan personal quiero mucho al candidato de Compromís, Diego Zaragozí, y al alcalde Jaume Llinares, ideológicamente estoy en contra de este partido porque es una formación pancatalanista y anti española que quiere romper España”. Beltrán, antiguo militante del PP, ha añadido que Compromís “es lo mismo que el Bloc Valencià Nacionalista, que le hizo la moción de censura al alcalde del PP Miguel Ortiz en 1992. Son partidos muy nocivos para Altea que se cambian de nombre cuando les interesa”, ha aseverado.

Sobre su anterior militancia en el Partido Popular, el líder ultraderechista de 62 años de edad ha indicado que cuando tenía 22 años, en 1982, “tuve una etapa muy negra porque creí en el PSOE y les voté. Mi padre, que militaba en la UCD, me preguntó si estaba en contra de él. No le contesté, pero luego me di cuenta de la realidad y reniego de mi decisión tomada hace 40 años. Tiempo después -ha añadido- entré en el Partido Popular de Altea como militante de base. Estuve durante su buena etapa, pero cuando las cosas no le fueron bien al PP, abandoné el partido y me afilié a VOX”, ha apostillado.

Tradiciones de Altea e inmersión lingüística del valenciano

Para Diego Manuel C. Beltrán, las tradiciones de Altea “son muy importantes, por lo que hay que preservarlas, e incluso recuperarlas”. En este sentido, ha anunciado que si consigue ser alcalde del municipio, “recuperaremos la tradición alteana de los ‘Bous de carrer’ eliminando las trabas que se le han puesto con anterioridad, pues parece que a algunos les molestan estas tradiciones tan españolas”.

La inmersión lingüística del valenciano es otra de las cuestiones donde el candidato de VOX ha mostrado su disconformidad. Beltrán ha remarcado que en los colegios “no se enseña el valenciano sino el catalán. Nosotros no queremos que nos hagan este favor. Queremos tener libertad de poder elegir estudiar en nuestra lengua. Pero con el sistema actual, a nuestros hijos se les alecciona con una ideología sectaria desde mi punto de vista, y en estos momentos hay una discriminación contra el uso de la lengua española, siendo mayoritaria en la población. A los que hablan castellano les gustaría ser respetados, y en este grupo incluyo a los extranjeros”.

Sobre la enseñanza se ha mostrado contundente al afirmar que en el sistema educativo actual “se invita a los niños y jóvenes a que se auto perciban como ellos se sientan con argumentos como ‘píntate las uñas, que no pasa nada. Y si quieres venir con falda, tampoco pasa nada’. Pero después se propone que en los colegios haya un refuerzo con psicólogos para los niños, y que se eviten los suicidios”. Diego Manuel C. ha insistido igualmente en que “la guerra del idioma y del género son chorradas. A nuestros hijos se les enseña el catalán, no el valenciano que hablaba mi abuela y que yo también hablo. No somos ni queremos ser catalanes, somos valencianos”, y ha resaltado que “hay un abandono escolar importante de los hijos de quienes hablan castellano. Nosotros les defenderemos. Reclamo la libertad de elección para que el profesorado dé las clases en español. Me gustaría que hubiera dos tipos de institutos: uno donde haya diversidad e inmersión, y otro con preferencia por la lengua española. Pero eso no ocurre porque la izquierda, cuando le gusta una cosa, la obliga a los demás; y cuando no le gusta, la prohíbe. Y para hacer los cambios, hace falta ‘money’, pasta, dinero, financiación”, ha apostillado.

El candidato ultraderechista se ha quejado de que Altea “ha perdido el romanticismo de antaño, cuando aquí vivían pintores, aristas, escritores. Y esto ha sido debido a la dictadura lingüística que ha hecho mucho daño y les ha espantado”. Para C. Beltrán, “urge respetar la diversidad cultural, pero todas las indicaciones y rotulaciones están en valenciano. Aunque también están solamente en bilingüe las de efecto recaudatorio”.

Por último, el cabeza de lista de VOX ha predicho que para él “nuestro partido será el más votado las elecciones municipales en Altea. He hecho números y será así puesto que el PP ha estado gobernando 17 años; y el PSOE, con el Bloc o el actual Compromís, han gobernado otros 15. Treinta y dos años en total que han dejado paralizada a Altea por la irresponsabilidad de estos tres partidos, y los alteanos van a cambiar esto votándonos porque saben que gobernaremos de manera diferente. No somos un partido normal. Y los otros partidos nos señalan como ultras porque no tienen argumentos y porque si debaten con nosotros, pierden”.