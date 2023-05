Las termas romanas de La Vila Joiosa han estado años bajo tierra tras su descubrimiento. Hace unos meses se comenzó a limpiar y preparar el terreno para su futura musealización. Así, el siguiente paso es la construcción de la cubierta para su conservación, un proyecto que corresponde a una tercera fase del Plan Director y para el que el pleno ya aprobado la financiación para su ejecución.

La sesión plenaria de este jueves sirvió para dar luz verde al gasto que supondrá esta parte del proyecto mucho más ambicioso. En total, 1,3 millones de euros para cubrir el yacimiento arqueológico y así protegerlo de las inclemencias. El Ayuntamiento no hará frente solo a esa inversión sino que se suman otras dos administraciones. La fase 3, la de protección mediante cobertura del solar ocupado por el yacimiento de las Termas Públicas del municipium romano de la Vila Joiosa se financiará en dos años en los que la Generalitat Valenciana aportará 600.000 euros por medio de fondos Next Generation y en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio; la Diputación de Alicante pondrá 400.000 euros y el Ayuntamiento los 300.000 restantes. La propuesta salía adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y C’s, y la abstención del resto de concejales de la oposición (PP y los no adscritos).

Cabe recordar que las termas públicas de Allon fueron halladas en 2006 tras las catas arqueológicas previas al proyecto de construcción de un hotel en el casco antiguo. Situadas en una céntrica zona, a escasos metros de la calle Colón, el terreno que ocupan era hasta ahora un terreno en el que solo se podía ver tierra y donde la vegetación se acumulaba ya que, tras descubrirlas, el hallazgo se tapó hasta poder ejecutar un proyecto mayor para garantizar su estado de conservación.

En octubre del pasado año comenzaron las obras de preparación y actuación arqueológica para la futura musealización, las dos primeras partes de un proyecto más ambicioso que se recoge en el Plan Director de las Termas Romanas formado por seis fases en total. La de la cubierta será la tercera. Según las fuentes consultadas, será una de las actuaciones más complicadas del proyecto. A partir de este momento quedará el desenterramiento de los hallazgos, su consolidación y por último, la conversión en museo para uso público. En total, un proyecto que ronda los 3 millones de euros.

Las termas romanas de La Vila esconden un complejo balneario monumental que supone una de las obras civiles romanas mejor conservadas y de mayor porte de la provincia o de la Comunidad Valenciana. Su construcción se remonta a finales del siglo I o principios del II, y permaneció en uso hasta el siglo IV, cuando fue ocupado por viviendas hasta el abandono de la ciudad romana en el siglo VI. La ciudad romana de Allon tuvo un gran auge tras su declaración como municipium por el emperador Vespasiano hacia el año 74. Durante siglos la ubicación de Allon había sido un misterio. Así, es la cuarta entidad urbana con categoría de municipium romano que el libro tercero de cartografía del griego Estrabón (siglo I) citaba en la provincia de Alicante junto con Ilici (Elche), Lucentum (Alicante), Dianium (Dénia).

Lo que se encontró en 2006 incluye sillares y piscinas de agua fría y caliente, las canalizaciones de los sistemas de calefacción y desagüe, y las habitaciones de los esclavos cuyo trabajo permitía el funcionamiento de esas dependencias, en un magnífico estado de conservación.

Situación económica del Ayuntamiento

En el pleno de este jueves se dio cuenta de los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2022. La liquidación del presupuesto del pasado año deja un remanente positivo de 17 millones de euros y un informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto de sostenibilidad financiera que presenta un superávit consolidado de 1,5 millones de euros. Con todo, según lo incluido en la propuesta, deuda viva total es de cero euros. a 31 de diciembre de 2022.

Además, el pleno aprobó otros asuntos como el gasto de carácter plurianual que suponen las obras del proyecto “ampliación del Cementerio” el cual asciende a 628.315,18 euros de aportación municipal para el ejercicio 2024. Con el voto favorable de todos los grupos municipales se ha aprobado el Plan de Acción municipal frente al riesgo de inundaciones; y también la modificación del reglamento de creación y funcionamiento de las comisiones técnicas perceptivas de atención primaria.

La propuesta del grupo municipal PP para solicitar un pacto nacional por la vivienda ha encontrado los apoyos del C’s y el grupo no adscrito para su aprobación. Finalmente, por unanimidad, el Pleno de la Vila Joiosa ha dado aprobación a la propuesta conjunta para que la sesión plenaria de constitución de la nueva corporación surgida de las elecciones locales que se celebrarán el próximo 28 de mayo se celebre en el Auditorio del Centro Social Llar del Pensionista.