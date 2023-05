Una auditoría a la empresa pública Vaersa y solicitar que la mercantil ajuste el precio real al servicio que presta. Estas son las peticiones que el Ayuntamiento de Benidorm va a hacer a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica tras los intentos de negociación entre ambas partes, mercantil y administración local, que no han llegado a un entendimiento. Así lo ha aprobado el pleno de este martes en el que el gobierno del PP y Cs han aprobado con sus votos la propuesta con la abstención del PSOE.

La "guerra" con la empresa adjudicataria de la planta de transferencias de Benidorm con el consistorio suma así un nuevo capítulo. Tras plantear el Ayuntamiento la opción de dejar de llevar la basura a estas instalaciones y hacerlo directamente a la planta de eliminación de El Campello por la subida de precios, las conversaciones no han dado sus frutos. Por lo que el gobierno local ha dado un paso más y pedirá al Consell que audite la gestión de la mercantil pero que, además, se inste a que los precios se ajusten a la realidad del servicio.

La petición llega tras un informe técnico municipal sobre la situación actual en el que se recoge, entre otras cuestiones, esa falta de entendimiento entre ambas partes pero también las "posibles irregularidades en la medición de la producción, facturación de servicios de transporte no ajustados a los prestados, revisión de precios irregulares y otros motivos". Y también "importancia de la inminente puesta en servicio de la recogida segregada de biorresiduos y la carencia de instalaciones adecuadas para su recepción en la Planta de Transferencia".

Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento se ha planteado "en firme" la necesidad de trasladar la producción de basura de Benidorm directamente a El Campello, lo que ahorraría a la ciudad casi 1,1 millones al año, como así recordó el concejal del área. Pero parece que esta opción no ha gustado a Vaersa ni al Consell, según explicó González de Zárate quien indicó que la dirección general del área autonómica "envió un escrito en tono amenazante para que Benidorm no vaya directamente a El Campello. No vamos a permitir amenazas ni imposiciones del gobierno de la Generalitat".

El concejal lamentó que la administración autonómica "nos diga que tenemos la obligación de llevar nuestros residuos a la planta y mientras tanto otros muchos municipios de la comarca pueden ir directamente al vertedero de El Campello. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué Benidorm debe pagar 18 euros la tonelada y está obligado a ir a la planta de transferencias? Muy sencillo, porque somos casi el 60% de su volumen y es un negocio para ellos. Si nuestros camiones se van directamente a El Campello, la planta de transferencias tendría que cerrar", argumentó en el pleno.

Así recalcó que la empresa no ha dado ninguna respuesta a las peticiones del Ayuntamiento sobre la revisión de precios. "Benidorm representa más del 57% de la producción total de la planta de transferencias y es el principal afectado por los costes y medidas adoptadas por Vaersa en la gestión de la misma", afirmó. Pero hay más quejas: no se cumple la Ley de Residuos "ya que no se nos ha reducido ni un euro" el precio de este servicio como sí ocurre con otras localidades como El Campello "que no paga por sus residuos por el hecho de tener allí el vertedero".

Con todo, criticó que la única opción que ha puesto Vaersa sobre la mesa sea "darnos un euros por tonelada" y se preguntó que "por qué no dos o tres o simplemente que no nos cobre como hace con otros municipios" y calificó la proposición de "humo". Una "empresa pública no está para ganar dinero" sino para "ofrecer un servicio". Con todo, González de Zárate ha reiterado la necesidad de una auditoría "y que nos devuelvan el dinero que nos han cobrado de más desde 2015", aunque no ofreció una cifra exacta.

Y, ¿qué opina la oposición? Pues desde el PSOE se criticó que la última comunicación de la Generalitat se les haya entregado "solo un minuto antes de entrar en el pleno" y solicitaron dejar el punto para otra sesión porque "esto es muy serio". La portavoz socialista, Cristina Escoda, añadió que "deberían informar los técnicos sobre esa última propuesta". Calificó la propuesta del concejal popular de "política y querer desprestigiar al gobierno de Ximo Puig" además de recordar "la muy mala gestión que un gobierno del PP hizo de Vaersa en la Comunidad Valenciana".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, indicó que "mi predisposición es votar a favor por los intereses de los ciudadanos" aunque "me gustaría que los técnicos hubiesen venido a explicar este punto". Con todo, González de Zárate añadió que "no hay intención de hacer política sino de defender el interés general".

18 millones en una modificación presupuestaria

El pleno aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria, la número ocho de este año, por valor de 18.115.369,07 euros. Con ella se incorpora parte del remanente de tesorería para dotar al presupuesto prorrogado de 2023 de crédito en algunas partidas. En la propuesta, según ha indicado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, "se incluye el suplemento de crédito destinado a gastos con financiación afectada como el Plan de Sostenibilidad Turística, la EDAR, el Plan de Movilidad y Transporte o el proyecto de renovación de la catenaria de Levante, entre otros, por un importe de 5.900.433,92 euros".

Benidorm no ha aprobado un nuevo presupuesto en 2023. ¿Por qué? Pues según García Mayor, "no se aprobó por indicaciones técnicas y después para no condicionar a la nueva corporación". Igualmente, la edil ha recordado que "si Benidorm hubiera recibido las inversiones que tocaban de otras administraciones superiores ahora tendríamos 30 millones de deuda". En ese punto ha citado "los más de 24 millones destinados a ayudar a familias, autónomos y empresas durante la pandemia".

Pero la oposición, a pesar de votar a favor, mostró sus discrepancias con la propuesta. "Es el último regalo que el gobierno del PP nos va a hacer" antes de que acabe el mandado, indicó la portavoz socialista. "No les cuadran las cuentas", añadió. Para Cs, "no han sido capaces de aprobar un presupuesto" a pesar de tener mayoría absoluta. Balastegui afeó al gobierno que "hay más gasto comprometido a pagar que ingresos" y vaticinó que "no se podrá hacer un presupuesto en 2023". Aunque eso ya estará en manos de la nueva corporación tras las lecciones del 28M.

Otros asuntos

El pleno aprobó además, con los votos favorables de los grupos del PP y PSOE y la abstención de Cs, volver a sacar a licitación el contrato de gestión de la estación de autobuses mediante concurso público, abierto y armonizado. En dicha licitación se aumentará el plazo del contrato hasta los 40 años y se incluirá en un nuevo lote -el tercero- la gestión del hotel y la planta uno del aparcamiento subterráneo. De esta forma, el Ayuntamiento ha archivado el procedimiento por el que se iba a invitar a un mínimo de cinco empresas en cada uno de los dos lotes incluidos inicialmente en la licitación: el primero referido a la terminal, la zona comercial de la dársena y el aparcamiento exterior; y al segundo, al centro comercial, al hotel y aparcamiento subterráneo.

En materia urbanística se ha aprobado con los votos del equipo de gobierno la adenda al convenio urbanístico del PRI dotacional del programa de actuación aislada de la manzana A-2 del Sector Poniente en la que se construirá una pista de atletismo. Según dicha adenda, se sustituye la obligación de la compensación económica al Ayuntamiento por parte del agente urbanizador por la obligación de que este ejecute las obras de movimiento de tierras y obras complementarias, necesarias y suficientes para transformar la parcela y posibilitar la implantación sobre ella de la pista de atletismo proyectada. Una vez firmado el convenio, la mercantil dispondrá de un mes para solicitar la licencia al Ayuntamiento y cuando sea concedida, esta tendrá tres meses para iniciarlas y doce meses para su finalización.

Además se aprobaron sendos convenios expropiatorios de cuatro fincas afectadas por la construcción del Vial Discotecas. En la misma sesión se ha ratificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el cual de designa a la mercantil CAINUR S.L.P. para las labores de dirección facultativa de las obras del enlace de la N-332 y su conexión con la avenida de la Comunidad Valenciana, el conocido como Vial Discotecas.

Por unanimidad se ha aprobado iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat a los miembros de la Policía Local de Benidorm, felicitaciones públicas a Francisco Javier Sánchez Molina y David Fontanet González por su intervención el pasado 4 de abril cuando derribaron la puerta de una vivienda y salvaron la vida de un ciudadano que se encontraba inconsciente en el suelo por inhalación de humo de un incendio que se había ocasionado en su cocina, procediendo a sacarlo para ser atendido por los servicios sanitarios.

La sesión plenaria ha concluido con varias emotivas despedidas de aquellos concejales y concejalas de esta corporación que no repetirán en la siguiente como, en el PSOE, Paqui Gómez, el que fuera portavoz Rubén Martínez, Bernardo Mira o Conrado Hernández; por Cs, el portavoz Juan Balastegui.