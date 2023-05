El sindicato CSIF ha denunciado este miércoles, por medio de un comunicado, que el Ayuntamiento de Benidorm no ha abonado los servicios extraordinarios de bolsa que han realizado los policías locales durante los meses de febrero, marzo y abril.

Según exponen desde esta central, el Ayuntamiento de Benidorm firmó el pasado mes de febrero el nuevo acuerdo de realización de servicios extraordinarios para el colectivo de la Policía Local, un acuerdo en el que se establecía el número de servicios a prestar por agentes, oficiales, inspectores e intendentes, así como las condiciones de prestación del servicio. La finalidad de este acuerdo, siempre según el CSIF, fue la de "poder atender las necesidades que plantea la ciudad de Benidorm debido al gran número de actos deportivos, lúdico festivos, eventos y otras actuaciones en las que se requiere reforzar al personal nombrado en servicio ordinario".

"El acuerdo obliga al personal de la policía que voluntariamente se suscribe a la realización de servicios a acudir a trabajar cuando se le nombra servicio de bolsa, teniendo presente por tanto que el policía está disponible durante sus días de descanso para acudir a trabajar. Sin embargo, y aunque los miembros de la Policía Local de Benidorm han cumplido rigurosamente con los servicios nombrados por la Jefatura de la Policía Local, por el contrario, el Ayuntamiento ha incumplido el acuerdo y a día de hoy no ha abonado los servicios realizados durante los meses de febrero, marzo y abril", agregan.

El escrito del CSIF recuerda que en estos tres meses se han realizado "más de 400 servicios extraordinarios que se han destinado a garantizar la seguridad durante la celebración de actos en las Fallas, Semana Santa, puentes festivos…" y que los servicios de bolsa "se deben abonar a mes vencido".

El artículo 7 del acuerdo establece: “Los servicios se liquidarán en la nómina del mes siguiente a su realización", añaden desde el sindicato, que también exponen que "el incumplimiento por parte de los policías supone penalización, pues el acuerdo indica que la ausencia no justificada a un servicio de bola supondrá la baja del funcionario del sistema, devolviendo las cantidades percibidas hasta ese momento…”.

"Durante este período CSIF ha estado exigiendo que se cumpla el acuerdo alcanzado y que se pague a los policías. En un primer momento, el Ayuntamiento indicó que rápidamente iban a subsanar el retraso e iban a proceder a la confección de una nómina extraordinaria para abonar los atrasos; sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues a día de hoy no solo no van a cumplir esta medida reparadora, sino que la última información que tenemos es que no se va a proceder a ningún abono mediante nómina extraordinaria. Así que habrá que estar a la nómina de mayo, y ver qué ocurre", agregan.

Por último, exponen que, "en cualquier caso, y dado que el Ayuntamiento ha incumplido el acuerdo firmado y está causando graves perjuicios a los policías, desde CSIF entendemos que este trato no se puede dar a un colectivo que un mes tras otro, está siendo responsable y cumpliendo con lo acordado y se exige a la Jefatura de la Policía Local que no proceda al nombramiento de más servicios de bolsa hasta que el Ayuntamiento cumpla su parte del acuerdo".