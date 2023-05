La Junta Electoral de Zona de La Vila Joiosa ha acordado remitir al juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm la denuncia formulada por el PSPV-PSOE sobre un supuesto caso de compra de votos por parte del Partido Popular relacionada con el voto por correo en Finestrat.

Así lo recoge un auto al que ha tenido acceso este diario, en el que la magistrada acuerda remitir el expediente a los juzgados de lo Penal de Benidorm para que incoen procedimiento y puedan determinar la existencia o no de un posible hecho delictivo.

La decisión de la responsable de la JEZ está fechada el lunes, 29 de mayo, justo un día después de la celebración de los comicios, donde el candidato del PP, Juan Francisco Pérez, obtuvo una mayoría aplastante: 11 concejales frente a 2 del PSOE. Y, además, es contraria, a la acordada dos días antes de los mismos. En concreto, el viernes, 26. Entonces, la propia Junta Electoral resolvió declararse "no competente para corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral cuando éstas puedan ser constitutivas de delito", dejando la decisión de acudir o no a los tribunales en manos de los dos partidos que han denunciado esta situación: PSOE y Podemos.

¿Qué ha cambiado ahora para que la magistrada acuerde finalmente remitir los hechos a la vía Penal? El propio auto da la respuesta y apunta que su decisión se produce tras recibir un correo electrónico remitido por la Sección de Control Interno de Correos, donde se adjunta un informe que pondría en su conocimiento "la posible incidencia detectada en las documentaciones electorales de la localidad de Finestrat y del informe de auditoría resultante de las actuaciones ordenadas sobre dicho asunto", que se sumarían a la denuncia que en su día formuló el PSPV-PSOE y que el PP de la localidad negó de manera "rotunda".

Ocho veces más que la media nacional

Como ya contó días atrás este diario, siguiendo la estela de la polémica por el robo y la compra de votos que se investiga en Melilla, el PSOE de Finestrat denunció ante la Junta Electoral de Zona de Villajoyosa un presunto caso de manipulación del voto por correo en este municipio; en este caso, a su juicio, auspiciado por el Partido Popular, que gobierna en la localidad con mayoría absoluta, y que perjudicaría a la candidatura del PSPV-PSOE, que encabeza Juan Guillermo Algado.

Los socialistas hablaban de un supuesto caso de "voto cautivo", al constatar el "abultado" número de papeletas para las elecciones municipales y autonómicas que se habían tramitado desde las dos sedes electorales del PP de Finestrat, una en el pueblo y otra en La Cala, así como desde los domicilios de los miembros de la lista electoral que lidera el también alcalde Juan Francisco Pérez Llorca.

Además de poner los hechos en conocimiento de la Junta Electoral de zona, reclamaban que se declaren nulos todos los votos a distancia tramitados por el Partido Popular.

En concreto, para exponer los hechos, el PSOE se retrotrae a los resultados de las dos últimas citas municipales con las urnas para destacar que en el año 2015, en Finestrat se emitieron un total de 412 votos por correo, lo que supone un porcentaje de 16,73% sobre el total de 2.462 votos contabilizados; en el año 2019, la cifra de votos por correo emitidos fue de 386, que se traducen en un porcentaje de 15,56% sobre el total de 2.480 votos contabilizados.

Los socialistas apuntan en su denuncia que "estos porcentajes de voto por correo son totalmente disparatados", dado que "representan ocho veces más que la media nacional de voto por correo que se sitúa en un 2%".

Asimismo, exponen que "el dato es aún más llamativo si tenemos en cuenta que la mayoría de votantes por correo son residentes en la misma localidad" y que "domicilian sus votos en una de las dos sedes del Partido Popular", tras lo cual aseguran que "el 40% de esos votos pertenecerían a personal del Ayuntamiento en situación laboral de interinidad o fijeza".

En su denuncia, los socialistas aportan nombres de las personas que, supuestamente, estarían colaborando con el PP finestratense en esta supuesta manipulación del voto por correo, entre los que figuran al menos dos trabajadores municipales que están afiliados al PP y otros dos trabajadores de la empresa postal.

Dos concejales y medio

En la denuncia formulada por el PSPV-PSOE también exponían la importancia de dicho voto por correo al que hacen alusión, dado que, según los cálculos trasladados a la Junta Electoral, "dicho porcentaje llega a representar que, por dicho método de manipulación del voto, sean preasignados al Partido Popular de Finestrat casi dos concejales y medio, en aplicación de nuestro sistema de cálculo electoral de la Ley de D’Hont".

De ahí que fuentes socialistas hayan explicado este martes que la anulación de todos estos votos como solicita el PSOE no variaría en absoluto el resultado de los comicios en Finestrat, donde Juan Francisco Pérez se ha alzado con una aplastante mayoría absoluta, con 11 de los 13 concejales de la corporación frente a los dos que ha obtenido la lista del PSOE. No obstante, sí haría que la victoria de los populares no fuera tan abultada, dado que podrían bajar de 11 a 9 u 8 concejales en beneficio de otras formaciones políticas.

Por eso, los socialistas van a volver a pedir a la Junta Electoral que anulen y no se contabilicen en el escrutinio en sede judicial los votos por correo domiciliados en las sedes del PP o los domicilios de miembros de su candidatura, que serían una parte "muy elevada" de los 377 votos totales recibidos en Correos.