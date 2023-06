Luces que marcan las escaleras de un hotel o los pasillos; códigos QR que describen con detalle una habitación o estancias que no parezcan hospitales para pasar las vacaciones; audios en ascensores; o "handbikes" para hacer una excursión. Estos son solo algunos de los recursos que las personas con algún tipo de discapacidad pueden buscar a la hora de elegir un destino de vacaciones; es decir, acciones o pequeños cambios que hagan que la ciudad o el alojamiento que elijan sea accesible y puedan disfrutar de sus vacaciones como lo haría cualquier otro visitante. Para ello, destino como Benidorm o la Comunidad Valenciana llevan años adaptando tanto las ciudades como los negocios a los visitantes con necesidades especiales.

El trabajo para adaptar los destinos a estos turistas ha hecho que los destinos avancen en materia de accesibilidad en los últimos años, aunque aún hay cosas por hacer. Por ello, para conocer las necesidades de las personas con un tipo de discapacidad de primer mano, desde Turisme Comunitat Valenciana y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), se ha dado cita a empresas y usuarios para que dialoguen sobre ello; y también para dar a conocer la oferta de servicios adaptados de la Comunidad Valenciana. La última jornada ha sido en Benidorm después de visitar varios destinos de la región.

Tres conocidos influencers en turismo accesible han contado su experiencia y cuáles son las necesidades que tienen a la hora de viajar: Marta Bustos Góngora, que sufre discapacidad visual y cuenta con una comunidad de 190.000 seguidores en Instagram y 162.000 en TikTok; Enrique Bernabeu, que divulga sus vivencias a pesar de su discapacidad física en TikTok a más de 324.000 seguidores y en Instagram a más de 81.000; y Cristina Reyes, que tiene discapacidad auditiva y divulga sus viajes en el blog Mochileando Sin Barreras.

"Todas las personas tienen el derecho a viajar de la forma que quieran". Esta es la frase que Reyes lanzó en la mesa redonda celebrada en Invat.tur y que Bernabeu refrendó: "Viajar enriquece y es un derecho". Así que con esas premisas, poco a poco fueron desgranando detalles de qué les hace un viaje más cómodo y destacaron algo, la "emoción" que han sentido en algunas de la actividades donde han descubierto recursos que cubren sus necesidades.

Es el caso de Bustos. Los asistentes han visitado estos días Vilamuseu, en La Vila Joiosa: "Me ha llamado la atención que se pudieran tocar cosas, que además estaban muy limpias. Eso no es normal en las maquetas en las calles y la higiene es muy importante. Pero me emocioné en muchos momentos porque no es algo que se pueda hacer en los museos, tocar". Museos como el vilero tienen además códigos QR o lenguaje de lectura fácil o "subtítulos en los vídeos", indicó Reyes. "Cosas básicas" que no siempre encuentran. Así también que los ascensores fueran transparentes también ayuda.

Bebederos para perros guía, contar con sillas portátiles que no pesan para las personas con movilidad reducida en las visitas culturales o explicaciones auditivas son algunos de los recursos que mejoran las vacaciones de las personas con algún tipo de discapacidad. Y en los hoteles, otras muchas: luces que marquen las escaleras, QR a la llegada o en la habitación con el que se explique para las personas con discapacidad visual "cómo es la habitación o dónde están los lavabos, si a izquierda o derecha". También marcas en el suelo que puedan dirigir a los huéspedes o información en los ascensores. Todo ello se une a medidas que ya incluyen los hoteles como las rampas de acceso.

Pero hay algo que también piden los usuarios con movilidad reducida: "Es solo cuidar los detalles. Cuando viajo quiero disfrutar pero también miro dónde me voy a hospedar. Necesito una habitación adaptada que sea tranquila pero que no se vea como un hospital", explicó Bernabeu. "Muchos hoteles ya lo tienen claro", destacó.

En las calles, encontrar códigos QR, Navilens, lenguaje accesible, señales con colores con más contraste "ayuda mucho". Y también, la plataforma única. Poder caminar por la calle sin barreras como los bordillos ayudan a este tipo de viajeros. Pero también explican los usuarios que "lo hacen también a otro tipo de personas" como las más mayores: "Las medidas que se toman en accesibilidad son para todos. No solo para los que las necesitamos. Cualquiera puede verse en algún momento en una situación que le hagan falta", añadieron.

Actividades como realizar una excursión en bicicleta a veces no es posible para las personas con movilidad reducida. "Lo que más me ha marcado es poder ir en 'handbike'", indicó Enrique Bernabeu; es decir, bicicletas que los pedales se dan con las manos. "Me he sentido capaz" de hacer cosas, añadió. Porque según explicó, a la hora de viajar "me tengo que preparar siempre una hoja de ruta de qué puedo hacer y que no, y aquí no me ha hecho falta", en referencia a la Comunidad Valenciana y a destinos como Benidorm. Y todo, según destacó, por la cantidad de recursos que hay como turismo accesible. Así, también recalcó la necesidad de mejorar en turismo LGTBIQ+ que sea también accesible.

Una oportunidad para el sector turístico

El turismo accesible es una oportunidad para el sector turístico. Así lo destacó el director general de Turismo, Herick Campos, quien reconoció que "todavía “queda mucho por hacer, pero sí lideramos la apuesta por la accesibilidad". Actividades como la organizada estos días con usuarios y empresas se enmarcan en el Programa de Turismo Accesible de la Comunitat Valenciana 2021-2025, impulsado por Turisme CV y Predif.

Desde el 29 de mayo al 1 de junio, el grupo ha visitado diferentes localidades de la Comunidad Valenciana comprobando los servicios accesibles disponibles. Así, Campos destacó que la accesibilidad "hay que hacerla por justicia social. Todo el mundo merece tener unas vacaciones". Pero también es una oportunidad para que este tipo de viajeros elijan destinos.