El Ayuntamiento de La Vila Joiosa tendrá probablemente un gobierno en minoría el próximo mandato. El PP se alzó con la victoria en las elecciones del 28M con 10 concejales, a solo uno de los 11 de la mayoría en el pleno. Así que los números les salen a los populares para enfrentar cuatro años sin un compañero de viaje con el que tenga que compartir delegaciones. Por ello, el candidato popular, Marcos Zaragoza, pedirá a las otras cuatro formaciones con representación (PSOE, Compromís, Vox y Gent per La Vila) que gobierno le lista más votada, es decir, la suya, en el municipio.

Así lo ha avanzado en un comunicado en el que explicó que para ello solicitará el apoyo a los demás partidos para que eso se cumpla. Para ello, ya ha iniciado una ronda de conversaciones con aquellos que han logrado tener representación y así conseguir una "investidura de consenso" y que Zaragoza sea el próximo alcalde de la localidad.

Cabe recordar que el PP logró 10 concejales frente a los seis del PSOE con el actual alcalde Andreu Verdú a la cabeza, Compromís con dos ediles y Gent per La Vila que conserva su regidor. Vox entra en el consistorio también con dos ediles. Por tanto, las cifras no le cuadran al bloque de izquierdas de socialistas y Compromís para volver a la Alcaldía con el apoyo de Pedro Alemany de Gent per La Vila. Nueve ediles totales frente a los diez de los populares. De ahí que Zaragoza tenga prácticamente en su mano la Alcaldía y probablemente dirija el Ayuntamiento los próximos cuatro años en solitario y llegando a acuerdos puntuales con el resto.

"Nuestra intención es gobernar en solitario, pero desde el consenso con el resto de fuerzas políticas. Esa estabilidad permitiría que pudiéramos abordar todas las actuaciones que requiere la Vila", indicó el alcaldable popular.

Para ello, se han iniciado ya conversaciones con el resto de fuerzas políticas que han obtenido representación en el consistorio con el fin de tener una primera toma de contacto y conocer su posicionamiento ante el pleno de constitución de la corporación municipal que se celebrará el próximo 17 de junio. La primera de ellas ha sido con el aún alcalde, el socialista Andreu Verdú, este mismo lunes. El PSOE es la segunda lista más votada y el que será el primer partido de la oposición.

"Aspiro a gobernar con mi equipo, de 10 concejales, y trataré de buscar el máximo apoyo del resto de grupos municipales en los asuntos más importantes para nuestro pueblo", afirmó Zaragoza. Además, el alcaldable popular pretende recuperar la política de grandes consensos: "Buscamos la estabilidad en el gobierno municipal. Queremos gobernar manteniendo nuestro lema de campaña 'Entre todos' y mi deseo es poder llegar a grandes consensos en las cuestiones más importantes, por lo que pedimos al resto de partidos políticos que trabajemos juntos y entre todos por La Vila".

Para el candidato popular, "los vileros han hablado claramente en las urnas, han pedido un cambio de gobierno y han mostrado que apuestan por nuestro proyecto. Ahora, quien quiera trabajar por La Vila, tiene la oportunidad de apoyar mi investidura, porque todos deberíamos coincidir en lo verdaderamente importante: trabajar por La Vila".

El siguiente paso será el resto de reuniones. Habrá que esperar a ver qué se plantea en la que se celebrará con Gent per La Vila. Porque su candidato y actual portavoz, Pedro Alemany, ya avanzó a este diario que estaba dispuesto a hablar con el PP de todo, porque si concejal daría la mayoría absoluta a los populares con un pacto. O eso pasa por la mente del candidato del partido independiente.