"Asumimos la realidad de que no nos dedicamos a ‘casar’ la oferta y la demanda de trabajo, sino que estamos en la parte intermedia que es orientar y formar a los ciudadanos". Con estos términos, el secretario autonómico de Formación y Empleo en funciones, Enric Nomdedeu, ha definido este lunes en Altea el objetivo principal del nuevo Centro de Orientación Laboral y Emprendimiento que la Generalitat Valenciana ha implantado en el municipio gestionado por el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, convirtiéndose con ello "en la primera oficina de la Comunidad Valenciana que se pone en marcha de manera pionera para orientar on-line a todos los ciudadanos de la provincia de Alicante, y presencialmente a la gente de Altea, que están desempleadas y desean asesoramiento y formación para encontrar un trabajo, así como a las empresas que presentan sus ofertas laborales", según ha desvelado Nomdedeu.

La oficina de orientación laboral también ha sido una apuesta del Ayuntamiento de Altea desde que el 17 de julio de 2019 se reunieron en Valencia la concejala de Fomento del Empleo y Participación Ciudadana, María Antonia Laviós, y Enric Nomdedeu, también director general de LABORA, para acercar los servicios de este organismo al municipio, “dando así posibilidad de que los ciudadanos de Altea ya no tengan que desplazarse a las oficinas del Servef en Calpe”, según palabras de la edil entonces.

Dos años después, el pleno municipal celebrado en sesión extraordinaria el día 13 de julio de 2021 aprobaba por unanimidad ceder a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo un local municipal ubicado en los bajos del número 3 de la calle Zubeldía, a escasos 25 metros de la Casa Consistorial, que anteriormente fue sede de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Altea, AEPA. Y el 29 de julio siguiente acudía a Altea el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, para conocer personalmente el local y anunciar ahí que Altea "no tendrá una oficina más del Servef" sino que se ubicaría "el primer centro de orientación laboral en la Comunidad Valenciana gestionado por LABORA", como así se ha producido.

Enric Nomdedeu ha explicado que "nuestra idea es que la formación se adecúe a las necesidades de búsqueda de trabajo. En función a ello, se le da al ciudadano desempleado una orientación y formación específicas, desde un análisis científico a las necesidades de las empresas y las personas para que puedan ayudarse unos a otros". Y para ello, en el Centro de Orientación Laboral y Emprendimiento de Altea hay seis personas "trabajando permanentemente a los que hemos formado para que puedan orientar a las personas desempleadas encaminándolas hacia las opciones laborales que se acerquen a lo que les gustaría ser y que tengan posibilidades reales en el mercado laboral", ha indicado Nomdedeu al tiempo que ha añadido que en toda la Comunidad Valenciana "trabajan 300 orientadores laborales de LABORA que aconsejan a través de los canales on-line".

Función similar a la de un médico de cabecera

El secretario autonómico de Formación y Empleo en funciones ha indicado que la oficina recién inaugurada en Altea "nada tiene que ver con las oficinas del Servef, conocidas popularmente como ‘del paro’. Afortunadamente, hoy en día más del 90% de las gestiones de una persona que necesita el espacio ‘Labora’ se realizan telemáticamente. Pero no es el caso de la oficina de Altea".

El responsable de Empleo indicó que "aquí funcionamos con el símil de un médico de cabecera. Queremos que cuando el ciudadano venga a la oficina de orientación laboral y nos diga ‘a mí me gustaría trabajar de eso o aquello, pero me falta formación’, tenga la respuesta y ayuda necesarias con nuestra ‘receta’ a cargo del orientador que le aconsejará y le conducirá hacia el mejor curso que oferte Labora de manera gratuita, o al curso que ofrezca el Ayuntamiento de su ciudad, o, incluso, al taller de ocupación remunerada que le darán un plus necesario para adecuarse a su formación y a la realidad de las ofertas de trabajo".

Por su parte, la edil María Antonia Laviós se ha mostrado satisfecha de que el primer Centro de Orientación Laboral y Emprendimiento de la Comunidad Valenciana "sea una realidad. Empecé como concejala en esta legislatura trabajando para conseguirlo, y felizmente acabo mi mandato viendo que los ciudadanos de Altea tendrán a mano este servicio sin necesidad de desplazarse, además de que todos los ciudadanos de la provincia poder hacer uso de ella para encontrar trabajo y mejorar laboralmente".

Laviós ha agradecido "las sinergias con la Generalitat Valenciana que en estos cuatro años hemos tenido desde el primer momento que nos pusimos en contacto con ellos. Nos han ayudado mucho, y sin ellos hubiera sido imposible tener esta oficina que ayudará a los ciudadanos de Altea, y también a los de la provincia de forma on-line", y ha finalizado refiriéndose al Pacto Territorial por el Empleo, "del que Altea ha sido un destacado impulsor, como una importante herramienta para ayudar a la gente a encontrar trabajo. Junto al Pacto Territorial, esta oficina ayudará también en esa orientación a la formación de los ciudadanos desempleados para poder cubrir los nichos de trabajo que puedan surgir de los planes estratégicos del Pacto", ha apostillado.