Dos equipos que se ven las caras. El objetivo: conseguir un punto y que no lo haga el rival. Podría ser el escenario de cualquier partido de fútbol o de baloncesto pero se trata de una partida de 'pilota' valenciana en la que los jugadores son escolares. Esta disciplina es mucho más que un deporte y esa es precisamente la intención de llevarla a las aulas, que los más pequeños conozcan la parte cultural y la tradición de esta práctica tan arraigada en municipios de la provincia de Alicante como Sella, Relleu, Finestrat o La Nucia. En Benidorm, donde también tiene una larga trayectoria, 450 alumnos se han reunido para seguir aprendiendo sobre este deporte.

"Corre, corre, párala"; "vamos más fuerte"; "punto para nosotros". Estas frases bien podrían ser oídas en cualquier partido de fútbol pero resonaban este martes en el trinquet de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm y en las zona acotadas para que los escolares pudieran jugar partidas de "raspall", uno de los tipos de juego de la 'pilota' donde la pelota puede ir por el suelo. La competición estaba servida entre alumnos de 14 centros escolares de la Marina Baixa, Marina Alta y Baix Segura.

Estos colegios de Benidorm, Altea, Benissa, Callosa d'en Sarrià, Orihuela, Orxeta, el Poble Nou de Benitatxell, Relleu, Sella, Senija o la Vila Joiosa participan en el programa de la "Pilota a l'Escola" de la Generalitat Valenciana en colaboración con la Federación de Pilota Valenciana. Los alumnos de 4º de Primaria tienen incluido dentro de la asignatura de Educación Física, un trimestre dedicado a este deporte tradicional valenciano.

Y, ¿qué aprenden exactamente en las aulas sobre este deporte? Pues desde cómo hacer un guante para jugar a cómo es el trinquet o las modalidades de juego. Pararse a mirar las partidas que se jugaban este martes en Benidorm era ver a alumnos entregados y con emoción; y también con sus propios guantes hechos por ellos. Este elemento es básico para poder dar a la pelota con la mano. Normalmente son de piel y no cubren los dedos, solo la palma, y muchos añaden protección. El esparadrapo es clave para mayor sujeción. Los niños llevaban sus propias creaciones: guantes normales, de lana u otro material, a los que añadieron ese esparadrapo para dar su propia forma. Entre las enseñanzas, la forma del trinquet, la diferencia entre jugar al "raspall", "escala i corda" o "llargues"; y también de dónde viene la tradición de este deporte.

Porque precisamente la intención no es solo que se enseñen la práctica deportiva, sino mostrar a los más pequeños una parte de la cultura arraigada y que en la provincia de Alicante, sobre todo en la Marina Alta y la Marina Baixa, tiene una gran expresión. Más que nada en los municipios más pequeños. Relleu y Sella son dos de los municipios con más arraigo y es muy habitual ver a los niños jugando en la calle con una 'pilota' más que con un balón de fútbol o de baloncesto. Algo parecido para en Finestrat y La Nucia, donde ahora mismo está la escuela más grande de la comarca y donde el reconocido jugador Pere Roc es profesor y entrena a los niños. A la lista se añade Benidorm o Polop, entre otros.

"En todos los pueblos hay algún referente de 'pilota' que juega como profesional", indicó a este diario Toni Tudela, profesor del CRA (Colegio Rural Agrupado) de Sella-Orxeta-Relleu. Y ahí está una de las claves: enseñar a los más pequeños una parte de la tradición por medio de personajes reconocidos. "Vienen al colegio, les explican su experiencia, las normas del juego, las modalidades...", añadió el docente.

Y también inculca valores: "Con ella podemos ir mucho más allá, hacer que conozcan uno de los deportes con más valor cultural y que se interesen por él", indicó a este diario otro de los profesores. Lo cierto es que reconocen que tiene más "éxito" en los municipios más pequeños. En localidades como Sella o Relleu los niños apuestan por este deporte. Así lo explicó una de las alumnas que participaba en la jornada en Benidorm: "No solo lo damos en clase, yo también la practico fuera, como extraescolar desde hace años. Me gusta mucho, es muy divertido". De hecho, en las fiestas populares de los municipios se incluyen muchas veces en los programas de actos las partidas de 'pilota' que se hacen en la calle y que no solo reúnen a aficionados sino a cualquier vecino o visitante.

Tudela corrobora que "muchos la practican también fuera de la escuela, tienen preferencia por este deporte y se interesan por conocerlo". Incluso se enseña a los alumnos extranjeros como una forma de que sepan sobre la cultura local. "Muchos entrenan toda la semana y no hablan de fútbol, sino de pilota", añadieron. Así lo corroboró el vicepresidente por Alicante de la Federación de Pilota Valenciana, Juan Ramón Such: "Es una manera de inculcar la cultura y nuestras tradiciones a los más pequeños".

Las ‘Trobades de Pilota a l’Escola 2023’, organizadas por la Generalitat y la Federación de Pilota Valenciana, han contado con la colaboración de la Concejalía de Deportes. El alcalde en funciones de Benidorm, Toni Pérez y la, también en funciones edil de Deportes Mariló Cebreros, junto a otros miembros del equipo de gobierno, han realizado un recorrido por la ciudad deportiva durante la jornada.