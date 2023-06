Este miércoles ha sido día de borrón y cuenta nueva en muchos ayuntamientos de la provincia, que han celebrado plenos para aprobar las últimas actas antes de los plenos de investidura con los que el próximo sábado se formarán las nuevas corporaciones surgidas de los comicios del 28M.

Uno de ellos ha sido el Consistorio de La Vila Joiosa, donde, además de cerrar todos los flecos del actual mandato, también había previsto otro -extraño- punto en el orden del día: la toma de posesión de un concejal para cubrir el puesto que dejó vacante en la bancada de Ciudadanos la exconcejal Adelina Lloret, que renunció a su acta antes de que se celebraran las elecciones.

De esta forma, la convocatoria firmada por el todavía alcalde en funciones, el socialista Andreu Verdú, preveía que Pablo Álvaro de Torre Soler, quinto en la candidatura de Ciudadanos en las elecciones municipales de 2019, tomara posesión de su acta de concejal, un cargo que habría ocupado tan solo tres días, por el que habría podido cobrar unos emolumentos en torno a los 500 euros, según fuentes municipales, y le habría convertido, además, en el edil más fugaz de la corporación.

Sin embargo, pese a estar llamado para participar en el pleno y a haber confirmado inicialmente su asistencia, este ciudadano finalmente decidió no personarse para recoger el acta.

El concejal en funciones de Cs y número uno de la candidatura con la que la formación se presentó a las últimas elecciones, Valentín Alcalá, ha explicado que De Torre ya no milita en Ciudadanos, por lo que su partido había comunicado al Consistorio que, en caso de tomar posesión del acta, lo hiciera como no adscrito y pasase a formar parte del grupo mixto, donde también están otros dos concejales de la formación naranja que también decidieron abandonarla dos meses antes de los comicios: Francisco Pérez Buigues, hasta entonces portavoz en el grupo municipal, y Carolina Pérez.

Por este motivo, Alcalá ha considerado que "no era de sentido común" la toma de posesión de un nuevo edil a falta de tres días para cerrar el mandato, aunque después ha matizado que, "si hubiese sido un afiliado de Ciudadanos, sí nos habría gustado terminar el mandato, al menos, con la mitad de concejales con los que se empezó".

No en vano, cabe recordar que Cs desaparecerá a partir del sábado del pleno de La Vila, al no haber obtenido en los pasados comicios representación municipal. Además, también se producirá un cambio en el gobierno local, que pondrá fin al tripartito de PSOE, Compromís y Gent per La Vila que ha gobernado en los últimos ocho años, con el socialista Andreu Verdú al frente.

Despedidas

El pasado 28M, el PP logró 10 concejales frente a los seis del PSOE, los dos de Compromís y el que conserva Gent per La Vila. Vox entra en el consistorio también con dos ediles. Por tanto, las cifras no le cuadran al bloque de izquierdas para volver a la Alcaldía con el apoyo de Pedro Alemany de Gent per La Vila: nueve ediles totales frente a los diez de los populares. De ahí que el líder del PP, Marcos Zaragoza, tenga prácticamente en su mano la Alcaldía y probablemente dirija el Ayuntamiento los próximos cuatro años en solitario, llegando a acuerdos puntuales con el resto.

Por eso, la sesión plenaria de este miércoles también ha servido para que algunos representantes de la corporación municipal que no repetirán pudieran despedirse en el pleno y hacer un balance personal, político y de gestión de estos 4 años.

La edil en funciones del PP Xaro Escrig, que en la próxima legislatura formará parte del grupo popular en les Corts Valencianes, ha agradecido muy emocionada y entre lágrimas a sus compañeros de partido y de corporación la labor ejercida durante su etapa política en la localidad, tanto en el gobierno como en los últimos años en la oposición, asegurando que “seguirá trabajando por nuestra querida Vila Joiosa desde València”.

Por su parte, el alcalde en funciones, Andreu Verdú ha hecho un ligero balance de sus 8 años al frente del Consistorio vilero, agradeciendo a su equipo de gobierno, personal funcionario y compañeros de la corporación "los conocimientos adquiridos y apoyos recibidos durante su gestión".

“Para mí ha sido un honor ser alcalde de La Vila durante 8 años. Al frente de la Administración Local, hemos aportado mucho a los vileros y vileras, hemos avanzado en muchos servicio públicos como educación, bienestar social, igualdad, trabajo y sanidad. Y personalmente he aprendido mucho sobre el buen funcionamiento de la Administración. En parte, gracias al mayor valor que tiene nuestro Ayuntamiento: su personal municipal, que se esfuerza día tras día por desarrollar las directrices que nosotros, los políticos, consideramos las más correctas para la Vila Joiosa. Muchas gracias a todas y todos ellos por estos 8 años de continuo aprendizaje. Han sido años intensos, llenos de desafíos y grandes logros, pero llega el momento de pasar el testigo y continuar contribuyendo al progreso de la Vila Joiosa desde una perspectiva diferente”, concluía Verdú.

El acto institucional de investidura de la nueva Corporación Municipal se celebrará el próximo sábado, 17 de junio, a las 11:00 de la mañana en la Llar del Pensionista.