La reforma de la plaza de toros es uno de los proyectos más importantes que Benidorm tiene pendientes y que aún no ha comenzado. Y esto no sería un problema si no fuera porque la actuación se incluye dentro de la estrategia Edusi, a través de fondos europeos, y tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2023. Así que el Ayuntamiento se verá obligado a pedir una prórroga a Europa para ejecutar el proyecto y no perder la subvención concedida para las obras.

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (EDUSI), aprobada en 2018, dejó en la ciudad 10 millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo proyectos, algunos de ellos millonarios, como la construcción de un albergue juvenil en el parque de la Séquia Mare, la rehabilitación de varios barrios o la reforma integral de la plaza de toros. La gran mayoría de ellos están en marcha o finalizados, pero la intervención en el coso taurino se ha "atragantado" y aún está pendiente cuando quedan apenas seis meses para que se acabe el plazo de finalización de estas obras dado por Europa. Los proyectos pendientes que tendrá que afrontar el PP en Benidorm Así que el gobierno local ha buscado una solución. Según confirmó a este diario la concejala de Hacienda, Aida García, "se va a solicitar una prórroga para los proyectos de la Edusi entre los que se encuentra la plaza de toros" y "se peleará hasta el final para que nos la concedan". El proceso está en marcha por parte de los técnicos municipales para poder lograr ese "tiempo extra" para realizar uno de los proyectos con más presupuesto a los que el PP se tendrá que enfrentar este 2023 y que se suma a una larga lista de actuaciones. La situación de Benidorm no es única. Otros municipios de la provincia estarían en la misma tesitura. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Elche también planteó solicitar una prórroga a Bruselas con el fin de no perder al menos seis millones de euros europeos vinculados a la Edusi. El aumento de costes de los materiales, la pandemia o las de la guerra han desajustado más de un presupuesto y proyecto y ahora se recogen las consecuencias. La rehabilitación de la plaza de toros es uno de los proyectos más retrasados de la ciudad. Pero además, el gobierno local no la afrontará de golpe; es decir, la va a realizar por fases. Algo que ya se anunció pero que ahora se ha materializado con la aprobación de la primera por la Junta de Gobierno Local. Y, ¿cómo será esa primera fase? Pues se actuará sobre la estructura actual que presenta problemas de seguridad. De hecho, el coso taurino lleva sin actividad desde hace años y, hasta 2021, solo se mantenían los conservatorios de música y danza en este edificio. Pero la aparición de más grietas obligó a clausurar del todo la infraestructura que data de 1962. Ahora solo se usa como almacén municipal. La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó a este diario que "se ha aprobado ya el proyecto de la primera fase y se está preparando la licitación para publicarla lo antes posible". Esta parte de la obra tendrá un presupuesto de 3,1 millones de euros del total de 13,7 en el que está valorada la ambiciosa actuación global prevista en la plaza de toros. Una inversión que también tuvo que aumentarse ya que en un primer momento se valoró en cerca de 9 millones que pasaron a esos casi 14. En las primeras obras que se ejecutarán nada mas adjudicarse se incluye "asegurar todo lo que existe, la estructura y el edificio" para dotarlo de seguridad; es decir, se actuará sobre lo ya existente y apenas se realizará "obra nueva". Benidorm convertirá su plaza de toros en biblioteca y centro cívico El resto del proyecto, hasta los casi 14 millones previstos, incluye no solo actuar sobre el edificio actual, sino convertirlo en un Centro Social, Juvenil, multicultural e interrreligioso. Además, tendrá numerosos usos públicos: desde una gran biblioteca con salas de estudio, que tendrá una superficie de 3.247,34 metros cuadrados; un centro juvenil, así como otro de uso múltiples que funcionará como hotel de asociaciones y entidades de distintos ámbitos.Y se remodelará el entorno ampliando el espacio peatonal y mejorando la accesibilidad y la conectividad entre los barrios de Foietes-Colonia Madrid y Els Tolls, puesto que se conectará la avenida Alfonso Puchades y la calle Austria con el parque de l’Aigüera, salvando la diferencia de cota que hay entre ambas zonas, que estarán conectadas a través de rampas y pasarelas en el propio edificio. Pero todo esto tendrá que esperar. Lo primero será afrontar esa primera fase para garantizar que la estructura es fiable y poder arreglar lo básico a la espera de asumir el resto del proyecto que dará una nueva vida a este coso taurino.