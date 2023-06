Un Benidorm más verde y, sobre todo, más sostenible y resiliente. La capital turística no es solo la ciudad de los rascacielos. Las zonas naturales se abren paso entre sus calles y existen pulmones verdes que no solo sirven como zonas de esparcimiento sino que también tienen un fin más a largo plazo: luchar contra el cambio climático. Y para seguir ampliando esta parte medioambiental, el Ayuntamiento tiene en cartera un macroproyecto verde de sostenibilidad que ahondará precisamente en esa cuestión. "Verde y Agua: Enraizamiento de Benidorm en su Entorno Natural" es el nombre de la actuación que se llevará a cabo en el municipio y para la que se han logrado 3 millones de euros de fondos Next Generation llegados de Europa.

En este proyecto participa además la Societat Valenciana d’Ornitologia y ha entrado dentro de la convocatoria lanzada por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecólogica y Reto Demográfico. Así, Benidorm obtiene esta financiación tras una primera convocatoria en la que quedó fuera por la mínima. El Ayuntamiento rehizo el proyecto, en el que participa también la concesionaria Hidraqua, y ahora sí ha logrado la financiación europea que se complementará con presupuesto municipal para llegar a los 3,8 millones totales. Pero, ¿en qué se traduce este macroproyecto? En más de 15 actuaciones para incrementar las superficies verdes, proteger toda la masa forestal y permear el borde urbano con las zonas de huerta y cultivos; es decir, un proyecto de renaturalización para seguir haciendo de Benidorm una ciudad más resiliente frente a los efectos del cambio climático, tal y como explicó el alcalde Toni Pérez. Benidorm: el doble de verde Para ello, se van a preservar los actuales espacios naturales, especialmente las masas forestales; se mejorará la permeabilidad de los suelos; se crean nuevas zonas verdes en el casco urbano; se aumentan el número de árboles en las calles y parques de Benidorm; y se va a concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático. Sobre el terreno, se prevé conectar los grandes parques y espacios verdes periurbanos como El Moralet o la Séquia Mare a través de corredores verdes, generando así un gran Anillo Verde; y permear con circuitos senderistas el borde urbano con las zonas de huerta y cultivos. Estas áreas son dos de los pulmones verdes que tiene la ciudad. En los últimos años, la superficie natural de Benidorm se ha más que duplicado. Así, según las últimas cifras oficiales municipales de 2022, hay 2 millones de metros cuadrados de jardines y zonas verdes en la vía pública; en 2020 eran 732.000 metros cuadrados; en 2012 solo eran 350.000 metros cuadrados. El macroproyecto en marcha además aumentará el número de árboles con microparques con función de control climático; o plantando más en las calles que ya disponen de él. Sobre los ejemplares con los que cuenta la ciudad, las cifras también hablan: hace una década había 10.900 en la ciudad; en 2020 eran 17.725; en 2022 se llegó a los 20.000 ejemplares, cifra que ha seguido aumentando. Así, "Verde y Agua" prevé también que las cubiertas de edificios municipales como las de colegios u otros como el futuro albergue de la Séquia Mare cuenten con vegetación para favorecer a la lucha contra el cambio climático. O jardines verticales como el que ya se puede ver en varias paredes del edificio del Ayuntamiento que se plantó hace más de un año y ha crecido con varias especies. Un jardín vertical llena de "verde" el Ayuntamiento de Benidorm: 98 metros cuadrados de plantas Y entre las inversiones que se llevarán a cabo con esos fondos europeos y municipales, aumentar el uso de agua regenerada para el riego de las zonas verdes públicas, pero también para que ésta llegue a las urbanizaciones y propiedades privadas. Además, se pretende instalar torres fijas y tomas de agua regenerada en las masas forestales, que se complementarán con una red automatizada de detección de incendios. Para terminar, una actuación novedosa: un oasis-albergue en un solar municipal para alojar especies arbóreas con valor pero sin función de control climático, para su posterior trasplante en las zonas de la ciudad que se considere. En total 3,8 millones de proyecto que, según los términos de la convocatoria del Ministerio, deberá estar completado a fecha 31 de diciembre de 2025. Es decir, que Benidorm tiene menos de dos años para completar todo lo incluido en esta iniciativa verde. La actuación permite avanzar en la consecuencia de objetivos marcados en planes sectoriales municipales como el Plan de Acción frente al Cambio Climático y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, entre otros. Lluvia de millones en Benidorm y l'Alfàs para proyectos de sostenibilidad con fondos Next Generation Pero no será el único macroproyecto ambiental que la ciudad tiene sobre la mesa. Como ya publicó este diario, el proyecto ‘Verde Benidorm 2024-2026’ es uno de los 12 proyectos de toda España que ha sido incluido en el Plan Nacional de Turismo 2023, lanzado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuya convocatoria se ha resuelto y, con ella, llegarán 5,5 millones de euros para desarrollar 16 actuaciones. El alcalde explicó que el primero de "Verde y Agua" se aplicará más en la zona de interior del municipio y el de "Benidorm Verde" más en la costa. Antre las acciones se incluyen actuaciones que ya han generado expectación como la configuración de una duna vegetada en la playa para protegerla del cambio climático o la construcción de una zona de acampada y multiaventura en el Parque de la Séquia Mare.