El pleno de l'Alfàs del Pi aprobó este jueves cómo será la organización municipal para los próximos cuatro años. Y, aunque aún hay flecos por cerrar, sí se sabe que habrá diez dedicaciones exclusivas y otras siete parciales que tendrán que repartirse entre los concejales que forman la corporación.

Así, el gobierno que encabeza Vicente Arques tendrá esos diez sueldos completos para repartir entre los 16 ediles socialistas que forman parte del Ayuntamiento tras una holgada victoria frente a los dos grupos de la oposición, PP y Vox, en las elecciones del 28M. Según ha podido saber este diario, Arques o Mayte García no tendrían uno de esos salarias ya que forman parte de administraciones superiores como la Diputación de Alicante o Les Corts en València.

Con todo, el pleno ha aprobado otras cinco dedicaciones parciales del 75% y dos del 50% que se repartirán entre el resto de concejales. Pero aún falta por cerrar algunas cuestiones como si la oposición contará con algunas de ellas. Según las mismas fuentes, los sueldos serán prácticamente los del anterior mandado y se ha incrementado levemente la retribución por asistencia que cobrarán los ediles que no tengan dedicación así como lo que recibe cada grupo municipal.

En cuanto al personal eventual, el Ayuntamiento contará con siete asesores este mandato que también está aún por definir si serán todos para el gobierno de Vicente Arques que cuenta con una amplia mayoría o se hará alguna concesión a la oposición en este caso. Cabe recordar que el PP cuenta con tres concejales y Vox con dos para los próximos cuatro años.

La nueva organización del Ayuntamiento se aprobaba este jueves en sesión extraordinaria estableciéndose la estructura del gobierno y normas de funcionamiento. Además se ha fijado la celebración de sesiones ordinarias el último viernes de cada mes a las 12 horas, como se ha venido haciendo hasta ahora.

También se ha dado luz verde a las Comisiones Informativas Permanentes de Urbanismo; Bienestar Social de Cultura y Educación; Hacienda, Régimen Interior, Personal y Especial de Cuentas. Cada Comisión estará integrada por cinco miembros: 3 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Popular y 1 de Vox. El pleno aprobó el nombramiento de Mayte García, Toni Such, Martine Mertens, José Plaza, Loli Albero y Manuel Casado como miembros de la Junta de Gobierno Local, órgano colegiado necesario del Gobierno Municipal, resultando elegidos estos seis titulares de las Tenencias de Alcaldía, a quienes por ese orden de nombramiento corresponderá sustituir a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.

En cuanto a los órganos supra y extra municipales, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baixa estará representado por Toni Such como titular y Mayte García como suplente; el Consorcio Provincial de Servicios de Extinción de Incendios Toni Such; el Consejo Escolar de los Colegios Públicos Stmo Cristo, Veles i Vents y Racó de l’Albir y el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria por la concejala Laura Sevilla como titular y Loli Albero como suplente; y el Consorcio para ejecución de las previsiones del Plan zonal de Residuos 6, Área de gestión A1 de la Zona XV a Mayte García.

Además, en la Asociación Ruta del Vino de Alicante al concejal Luis Morant como titular y Mayte García como suplente; la Asociación Red de Ciudades por la Bicicleta a Luis Morant coo titular y José Plaza como suplente; en la Red Española de Ciudades Saludables a la concejala Marisa Cortés como titular y al concejal Luis Morant suplente;en la Xarxa Valenciana de Ciiutats per la innovació a la concejala Rocío Guijarro como titular y Loli Albero suplente; en la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores Marisa Cortés titular y Mayte García suplente; la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras Laura Sevilla titular y Loli Albero suplente; el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Toni Such de titular y Mayte García de suplente; en el Fons Valencià per la Solidaritat la concejala Isabel Muñoz titular y Mayte García suplente y finalmente la Rde de Entidades Locales para el Desarrollo de los ODS, Agenda 2030 la concejala Rocío Guijarro en calidad de titular y la concejala Isabel Muñoz como suplente.