Un "gobierno en la sombra". Así es como el PSOE de Benidorm, partido de la oposición, quiere trabajar este mandato en el que cuenta con ocho concejales. La intención es que estos ediles hagan un seguimiento por áreas como si de un gobierno se tratara y hubiera un reparto de delegaciones. Además, cada regidor será responsable de un barrio y habrá un buzón de sugerencias para los ciudadanos.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha explicado que "vamos a hacer un cambio sustancial respecto a las legislaturas anteriores. Desde el primer día cada uno de los concejales tiene unas áreas de fiscalización y seguimiento del gobierno" local del PP. "Creemos que es más eficaz para detectar errores y denunciarlos", añadió. Además de las áreas de fiscalización, cada edil socialista tiene asignado un barrio de la ciudad, con el "fin de convertirse en el interlocutor de los vecinos y vecinas, del tejido asociativo y del comercio, detectar sus problemas y actuar como portavoz".

El trabajo de fiscalización de los concejales se reflejará a través de las redes sociales, los medios de comunicación y una plataforma on line, que se pondrá en marcha en breve, en la que se recibirán denuncias y sugerencias. El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha invitado a la ciudadanía a convertirse en parte activa de esta nueva etapa: "Dos de cada tres benidormenses con derecho a voto no apoyaron a este gobierno, y nosotros queremos ser su voz. Tendremos una actitud constructiva y combativa con el gobierno del PP que va a intensificar el rodillo y que intenta ocultar a la oposición ya sea encendiéndonos en el Salón de Plenos o directamente borrándonos de las fotos de los actos que publican en los medios municipales", ha indicado. Hasta la puesta en marcha de la plataforma on line, los vecinos y vecinas de la ciudad puedan trasladar sus denuncias y sugerencias al correo psoe@benidorm.org.

Las áreas de fiscalización del gobierno del PSOE "en la sombra" son las siguientes: