Con medio año de retraso, la empresa Elecnor iniciará las obras de la nueva iluminación ornamental del templo parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, símbolo de la silueta de Altea, con un presupuesto de 298.323 euros. El pasado mes de diciembre se anunció desde el Ayuntamiento del municipio que las obras de renovación y mejora de la iluminación exterior del templo estarían acabadas antes de este pasado mes de junio una vez adjudicadas a esta empresa, elegida porque había presentado una propuesta de casi 30.000 euros menos del presupuesto de licitación publicado a principios de septiembre de 2022 por un importe de 327.500 euros, y porque, además, es la adjudicataria actual del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de Altea.

Este miércoles, la concejala de Escena Urbana, Aurora Serrat, ha anunciado que “ya se han iniciado a las obras de iluminación ornamental de la parroquia de la Virgen del Consuelo y su cúpula, símbolo de Altea en el Mediterráneo”, y que las mismas tendrán “una duración aproximada de mes y medio”. Sobre el retraso de medio año en el inicio de la colocación de las nuevas luminarias, ha señalado que “esa era la intención, tenerlo acabado en junio. Pero es evidente que no ha podido ser porque los pasos administrativos no son siempre lo rápidos que queremos. Además, se ha de tener en cuenta que el templo no es un edificio municipal y ha de estar todo coordinado. Lo importante -ha añadido- es que las obras se han iniciado y que ya queda poco para tener una imagen nocturna de la iglesia parroquial muy distinta a la que veíamos hasta ahora, después de que las primeras luminarias se instalaran hace 30 años, y que con el tiempo han ido estropeándose varios proyectores. Era el momento de renovar y mejorar la iluminación ornamental del templo porque, también, la actual ya estaba obsoleta, tanto en su calidad lumínica como en el sistema empleado que hoy en día es muy caro en el consumo eléctrico”.

La edil ha comentado que este proyecto “está incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que Altea tiene en marcha, con la colaboración en la gerencia de Xelus IT, empresa especializada en este tipo de planes y actuaciones”, y que supondrá para el municipio “más de 4 millones de euros en inversiones para hacer de Altea un referente en Turismo Sostenible e Inteligente”.

De igual modo, Aurora Serrat ha indicado que durante el periodo de ejecución de las obras, “los alteanos y visitantes notarán que la iglesia tiene menos luz que de costumbre, pues es necesaria esta reducción temporal y gradual de la iluminación para ir colocando estratégicamente los nuevos puntos de luz. Después se encenderá la nueva iluminación al mismo tiempo”.

En este sentido, Serrat ha explicado que las obras a ejecutar “incluyen el cambio del cuadro de mandos, el tendido de 1.400 metros de nuevas conducciones eléctricas, y la colocación de 96 nuevos puntos de luz que podrán tener cambios de color y aportar dinamismo y contraste al espacio más visitado del pueblo”. La edil ha añadido que Elecnor “conoce las singularidades de tener que trabajar en un enclave como el de la Plaza de la Iglesia, y en concreto con el símbolo por excelencia de Altea, la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo y su conocida Cúpula del Mediterráneo, pues es la empresa que se hace cargo del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de Altea”.

Finalmente, Aurora Serrat ha destacado los beneficios de la medida: “Entre ellos la mejora de la imagen de uno de los símbolos de Altea para que pueda ser admirado con detalle. Y lo que es también importante, se contribuirá en el aumento de la sostenibilidad y se producirá un ahorro energético ya que la nueva instalación eléctrica es de bajo consumo”. Sobre ello, ha explicado que se instalará “un sistema de control de luminarias y programación de escenas con características de comunicación bidireccional con cada luminaria, de forma que permita conocer el estado en tiempo real de cada una de ellas para facilitar la detección de incidencias y facilitar su mantenimiento”.