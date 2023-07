Más amable, con menos barreras y con un aspecto renovado y de colores que gusta. La nueva avenida Armada Española de Benidorm, ubicada en primera línea de Poniente y junto al conocido paseo de colores, recibe el aprobado de vecinos, turistas y comerciantes. Aunque hay algún pero, sobre todo, en la parte más práctica del día a día. Por un lado, los residentes consideran que se podría restringir aún más el tráfico y resaltan el peligro del paso de algunos conductores en vehículos de movilidad personal como los patinetes. Del otro lado, los empresarios de la zona piden mejorar las zonas de carga y descarga, aunque resaltan que la nueva estética anima más a pasear por la zona.

Esta avenida es la primera de la ciudad donde se ha instaurado una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) donde el peatón va a tener la prioridad sobre cualquier otro tipo de vehículos. Para ello, se ha renovado la vía y se ha convertido en plataforma única; es decir, la calzada está a la misma altura que las aceras con lo que se hace más accesible y se eliminan barreras arquitectónicas. Una obra que se remata con un pavimento en la calzada que incluye algo novedoso: asfalto de dos colores, rojo para el carril bici y verde para el resto.

¿Hacia falta renovar la avenida? Sí, indican residentes y turistas. ¿Gusta el resultado? La actuación llevaba a cabo se lleva un aprobado general, aunque no siempre llueve a gusto de todos y algunos ponen el acento en algunas cuestiones. Aquellos que se mueven por ella andando indican que el cambio ha sido sustancial y que está mucho mejor ahora: "Es muy cómoda para los más mayores que vivimos en la zona", explicó Encarnación Morant, quien reside por temporadas en la zona. Porque ahora no hay barreras como bordillos para caminar pero la vecina destaca otros problemas que tienen más que ver con el civismo: "Los patinetes no respetan la velocidad o no van por su sitio; tendrían que multar a los que no van por el carril bici, que para eso está". Sus argumentos los refrenda otra vecina a su lado.

Son muchos los turistas que cada día caminan, hacen deporte, van a comprar o acceden a la playa por esta avenida desde Jaime I hasta el conocido como cruce de Cruz Roja. Entre lo que más llama la atención, los colores con los que se ha decidido hacer el asfalto. Otros han llegado tras un año sin pisar la ciudad a pasar las vacaciones y han encontrado la primea línea totalmente renovada: "Está muy bien, ha quedado genial. Hemos venido a pasar unos días y la hemos visto cambiada", indicaron Juan y Teresa, procedentes de Madrid pero que pasan sus veranos en Benidorm. Para Sofía y Silvia, también de Madrid, "a nivel estético ha quedado muy bien". Pero tienen una petición: "Podrían haber menos coches aún", aunque destacaron que ahora es "mucho más accesible que antes".

Con todo, algunos vecinos y comerciantes coinciden: "Las obras se han hecho largas", apuntaron algunos de ellos. "La avenida se ha quedado muy bien pero han tardado mucho tiempo", indicó a este diario Lola Naranjo, encargada de uno de los negocios hosteleros de esta zona en primera línea. Porque durante meses han "sufrido el ruido, el no poder entrar con el coche...". Aunque el resultado es positivo porque "ahora está todo al mismo nivel" solo tiene un pero: la carga y descarga. "No dejar entrar vehículos o entran a descargar cuando sea. Deberían hacer como en el centro, poner un horario por la mañana". Lo cierto es que los horarios están estipulados, el problema es que no todos los están cumpliendo.

Marta Uceda es la responsable de una farmacia en la zona. Para ellos, que los conductores no puedan entrar con el vehículo si no están autorizados no es del todo una ventaja: "No tenemos zona para parar en la farmacia. La teníamos antes en la calle al girar pero ahora tampoco. Viene gente enferma que necesita poder parar". Aunque sí reconoce que "para el turismo está mucho mejor ahora", para su negocio "nos ha fastidiado un poco y no facilita el día a día".

En uno de los negocios hosteleros, los camiones de carga y descarga paran justo delante de su terraza, donde hay marcada una de estas zonas para los repartidores. Aunque hay horario, durante toda la mañana se pueden ver vehículos estacionados. "Después de todo lo que hemos pasado con las obras, se ha quedado muy bien. Aunque nosotros lo tenemos peor con la carga y descarga delante", indicó Ana López. Pero fue positiva: "Sí es cierto que como está ahora, llama más a que venga la gente". Por su parte, su hijo, Salvador Melero, afirmó que "cuesta más trabajar con la carga y descarga delante".

No siempre llueve a gusto de todos, aunque el balance para vecinos, turistas y comerciantes es positivo. La avenida Armada Española ha quedado completamente abierta ya tras la obras que no solo han sido en lo que se ve en la superficie, sino también en el subsuelo ya que se ha mejorado toda la red de aguas pluviales. Así lo recordaron la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, el de Espacio Público y Movilidad, Francis Muñoz, y el de Limpieza Viaria, Luis Navarro, junto con los vicepresidentes del Consejo Vecinal, Antonio Zamora y Francisco Martínez, dentro de la campaña "A pie de calle".

Las obras se han alargado, como recalcaron los vecinos a este diario, y causado alguna molestia. Por ello, los concejales agradecieron "la paciencia que han tenido durante el tiempo que han durado las obras, que se ha traducido en que ahora tienen una avenida mejor, más amable y con una preferencia clara por el peatón".

El tráfico en la avenida Armada Española se irá regulando poco a poco. Muñoz explicó que "ahora se ha hecho una apertura funcional de Armada Española, con limitación de vehículos, con el objetivo de integrar poco a poco la avenida al paso peatonal". La carga y descarga será hasta las 10 horas y que tendrán acceso los vehículos con vados en la avenida. Así, la implantación de la plataforma única en toda la vía y el uso de un asfalto de color verde que se diferencia del rojo del carril-bici "va a ir desincentivando la entrada de vehículos en la avenida", añadió, que "será una zona de preferencia peatonal cada vez mayor".