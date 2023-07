Verano de 2023. Prohibido fumar en las terrazas de los negocios hosteleros. Una medida que en Benidorm está provocando conflictos entre clientes o entre aquellos que fuman y los empresarios o camareros. Porque la Comunidad Valenciana es la única región junto a Baleares que sigue manteniendo esta restricción en España que llegó en 2020 debido a la pandemia. Así que, ante esta situación, los hosteleros reclaman ser igual que el resto del país, es decir, o se puede fumar en todo el territorio o se impone la misma norma para todos.

La capital turística está en plena ebullición inmersa en la temporada estival que hace que miles de visitantes elijan el municipio para sus vacaciones. Las playas, paseos, hoteles... todo está lleno de viajeros y las terrazas no son una excepción. En ellas se puede ver a clientes que disfrutan de una cena o una cerveza fría. De repente, uno de ellos se enciente un cigarrillo sentado en la mesa. Ahora mismo algo prohibido en las terrazas de restaurantes o bares y que se mantiene desde hace tres años porque, con la pandemia en pleno auge, se argumentó que se reducían los contagios. Cuando esto pasa, los empleados son los encargados de recordar la prohibición, lo que provoca a veces discusiones.

El problema radica en que Benidorm recibe durante el verano a miles de turistas de otras comunidades autónomas como Madrid, el País Vasco, Castilla La Mancha... regiones donde estas normativas ya han desaparecido y aquellos que viajan desde ellas ni siquiera tienen ya en la cabeza no poder fumar en una terraza; también ocurre con los visitantes extranjeros. Por lo que, como harían en sus lugares de origen, encienden un cigarrillo o un vapeador mientras están en un negocio hostelero y a pesar de los carteles de "prohibido fumar" que siguen viéndose en estas zonas de los negocios al aire libre.

"Está siendo un problema para los hosteleros", indicó a este diario Alex Fratini, empresario del sector y miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. "La ley debería ser igual para todos y para toda España". Porque la situación actual "genera conflictos" con los clientes, "tenemos que enfrentarnos a los turistas y nosotros no somos ni debemos hacer de policías", añadió.

En la Comunidad Valenciana no se puede fumar en las terrazas por lo que "vienen turistas de otros lados, como de Madrid, y tenemos que explicarlo, pero muchos no lo entienden" y el empresario asegura que solo argumentan que "en mi ciudad se puede fumar", sin atender muchas veces a la prohibición. "No tenemos ceniceros, tenemos carteles que prohiben fumar pero no podemos estar en conflicto siempre", explicó el empresario.

Pero los conflictos que se generan no son solo entre clientes que se encienden un cigarrillo y los camareros o propietarios, sino a veces también entre los propios clientes, de una mesa a otra: "A veces son otros clientes los que avisan y también se provocan discusiones". El responsable de Abreca indicó que "hemos traslado la petición de que se pueda hacer algo al Ayuntamiento" y reclaman que haya más vigilancia policial para evitar conflictos. "Pedimos a los responsables políticos que tengan esto en su mano que se acabe la prohibición o que sea igual que el resto de España".

De la misma forma se pronuncia Pablo González, empresario que cuenta con un local en el centro de Benidorm con una amplia terraza: "Viene gente de otras comunidades y se lo tienes que explicar. Que aquí esté prohibido genera confusión y algunos incluso se enfadan con nosotros por la medida", lo que provoca momentos incómodos. "Es un agravio comparativo del sector de la Comunidad Valenciana con el resto de España". Las discusiones empiezan a ser frecuentes y "algunos piensan que somos nosotros quien lo prohibimos, pero no es así". Por lo que indicó, como el resto del sector, que la situación tiene que normalizarse y ser igual para todo el país.

Conflictos en otras zonas

La situación que ocurre en Benidorm se repite en otra zonas turísticas de la provincia. "Se puede fumar en todos lados menos aquí", indicó Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha). Los negocios hosteleros se enfrentan cada día a la situación de tener que explicar por qué no se puede fumar: "Vienen de otras zonas de España y tenemos una gran pelea diaria con este tema". "No somos policías. No puedes ponerte a hacer de policía y muchos no lo entienden", añadió. Y todo a pesar de que en los negocios los carteles de "prohibido fumar" están a la vista.

Enfrentarse a los clientes de otras zonas de España por las restricciones impuestas con la pandemia no es nuevo en Benidorm. Porque la desescalada en la hostelería en la Comunidad Valenciana fue a diferente ritmo que en otras regiones. Fratini recordó que en la capital turística ya hubo conflicto en verano cuando se pedía el pasaporte covid o se tenía que cerrar los locales más pronto que en otras zonas de España y cada noche tenían que explicar a los consumidores estas circunstancias: "No queremos pasar otro verano igual como el que ya tuvimos", agregó.

Con todo, el sector espera que con el nuevo gobierno en la Generalitat Valenciana se ponga sobre la mesa esta cuestión y se pueda quitar la prohibición después de que se hayan eliminado ya prácticamente todas las restricciones; la última, la de llevar mascarilla en centros sanitarios o farmacias, excepto excepciones. Porque la medida se impuso desde el Consell en el verano de 2020 y se mantuvo en marzo de 2022 a través de una resolución de la Conselleria de Sanidad donde se suprimieron gran parte de las restricciones que habían estado vigentes menos la de fumar en las terrazas. De hecho, el que será presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ya explicó hace unos días que está dispuesto a tratar esta cuestión y "escuchar" a los hosteleros.

Otro debate: ¿fumar o no en las terrazas?

Pero, ¿está todo el mundo de acerdo en que no se fume en las terrazas? Aquellos que sí tienen esta costumbre apoyan la medida aunque otros prefieren que se siga sin fumar en las terrazas. "No soy fumador y se está mejor sin que te llegue el humo de la mesa de al lado", indicó un residente en Benidorm. Y hay quien opina todo lo contrario, es decir, que recuperar el poder fumar mientras se está tranquilamente en una terraza sería una buena noticia. Así que, una vez se acabe con la prohibición, quizá se ponga sobre la mesa otro debate sobre si fumar o no en las terrazas.