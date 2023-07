¿Utilizan los turistas la bicicleta en Benidorm? ¿Y los vecinos y residentes? El municipio ha multiplicado los carriles bici, ciclovías y ciclocalles en los últimos años y cuenta actualmente con cerca de 140 kilómetros de espacios destinados a los ciclistas, no solo para los que viven en el municipio sino que cada vez es una de las actividades que atrae a los turistas. Familias que pasan sus vacaciones en la ciudad deciden subirse a las dos ruedas para conocer los rincones o las playas y cada vez hay más oferta de excursiones en este tipo de vehículo, tanto en los tradicionales como en los eléctricos.

La capital turística tiene un distribución "amable" para ir en bicicleta. Es decir, según explican algunos usuarios, no hay excesivas pendientes y se puede llegar fácilmente de un lugar a otro con este medio de transporte, sobre todo desde que la red de viales para moverse se ha ampliado. Un dato: Benidorm tenía en 2015 apenas 36 kilómetros de vías para las dos ruedas (o todo tipo de vehículos de movilidad personal como los patinetes); en 2020 eran 91 kilómetros; en la actualidad, cerca de 140 kilómetros por todos los barrios. Una cifra que la sitúa entre las ciudades de la Comunidad Valenciana con más vías destinadas a la bicicleta.

Entre los que usan los carriles bici, los turistas. Son habituales las excursiones de un día para conocer puntos clave de la ciudad aunque muchos viajeros deciden alquilar vehículos de este tipo para más de un día, por ejemplo un fin de semana o una semana. Así lo confirman desde una de las empresas locales que se dedica a este sector, Tao Bike. Sergio Ruiz explicó que "la red de carriles que tiene Benidorm hace que esté prácticamente todo conectado", lo que anima a los que pasan sus vacaciones a elegir este vehículo para sus días de descanso.

Entre los carriles más utilizados está el de la parte remodelada de la avenida del Mediterráneo, una zona de plataforma única y preferencia peatonal; el recién estrenado de la avenida Armada Española, en la primera línea del paseo de Poniente; la avenida Jaime I; o aquellos que unen la zona del Rincón donde se concentra más de un camping con el centro, como por ejemplo la avenida Comunidad Valenciana o Europa. "Muchas familias con niños sí eligen la bicicleta para pasar sus días de vacaciones. Si tienen el hotel en la zona de Levante, la utilizan para poder ir a la playa a Poniente, una zona más tranquila para el baño y pasar el día", indicó Ruiz.

La demanda de bicicletas aumenta en verano para las empresas especializadas que hay en la ciudad. Aunque muchos veraneantes de zonas como Madrid o el País Vasco viajan con ellas "a cuestas" desde sus lugares de origen para pasar las vacaciones: "Ya conocen que hay una buena red y deciden traerlas, también los patinetes, para desplazarse por la ciudad". Solo hay un inconveniente con este último vehículo de movilidad personal. "En Benidorm hace falta llevar el casco y tener seguro y en otras zonas no, por lo que llegan y no lo pueden usar".

¿Se suben a la bicicleta tanto viajeros extranjeros como nacionales? La respuesta es sí. Aunque los turistas de otros países, sobre todo los ingleses, lo hacen durante todo el año, el visitante de otras zonas de España empieza a notarse a mediados de julio y durante el resto del verano. Así, también los portugueses o italianos son asiduos a las dos ruedas. "El turista británico es cierto que ha cambiado sus costumbres. Antes venían con un paquete cerrado de una semana y sí alquilaban más bicicletas para ver la ciudad. Ahora vienen cuatro días y dejan un poco de lado estas actividades 'extras'", indicó Ruiz.

Desplazamienos más cortos para trabajar

Aquellos que viven en zonas más alejadas del centro de la ciudad pero trabajan en ellas han encontrado en la bicicleta un "aliado" a la hora de desplazarse por un municipio que cada vez da más prioridad a los peatones e intenta que el coche sea el vehículo menos utilizado. Calles con plataforma única y otras restringidas al tráfico rodado han hecho que algunos residentes busquen una alternativa diaria en la que emplean poco tiempo. Por ejemplo, para desplazarse desde la Cala o el Rincón de Loix a zonas más céntricas; o incluso desde la playa de l'Albir o La Nucia a Benidorm, donde también existen carriles bici que unen ambos municipios.

"Benidorm es ideal para in en bicicleta", afirmó a este diario Miquel Benítez. Este vecino trabaja en el centro de la ciudad y se desplaza desde la Cala con una bicicleta eléctrica todos los días. El tiempo que tarda, entre las ventajas: "Para la distancia que yo hago, 13 minutos en bicicleta; en autobús eran unos 30 minutos (siempre que todo fuera en hora); caminando unos 35-40; y en coche, si no había tráfico, unos 20 minutos". Las cuentas le salen. Y no solo se gana tiempo, sino que utilizar la bicicleta en lugar del coche "favorece al medio ambiente". Eso sí, en días de lluvia o de extremo calor, es más complicado su uso.

Además asegura que se puede elegir recorrido, no solo desde la Cala, sino que pasa en otras zonas por la red de carriles bici: "En mi caso puedo ir por Vía Parque o por Armada Española. Por la segunda siempre encuentro menos coches". Y entre otros usuarios, aquellos que pasan largas temporadas viviendo en la ciudad. Porque las dos ruedas es uno de los vehículos que más usan los residentes extranjeros más mayores para su día a día como ir a comprar. Y es muy habitual entre aquellos que se alojan en campings, sobre todo, en el Rincón de Loix.

Más aparcamientos

Pero, ¿hay carencias a la hora de utilizar la bicicleta en Benidorm? Para empezar la falta de más aparcamientos donde poder "enganchar" este vehículo en la calle. Aunque en los últimos años el número ha "crecido considerablemente" los usuarios reclaman algunos más en la zona de Levante de la ciudad: "En Poniente sí hay muchos y se han instalado nuevos; en Levante sí sería necesario ampliar el número", apunta Ruiz y algunos usuarios que a veces se ven obligados a dejar sus vehículos en otros espacios que no sean aparcamientos especiales. De hecho, en la zona de Poniente, en Armada Española, ya se ha instalado de manera piloto los primeros aparcabicis inteligentes de la ciudad que están cerrados videovigilados y controlados mediante una app.

Hay otra cosa que se echa en falta: un sistema de alquiler de bicis público. Una iniciativa que Benidorm tenía pero que acabó por retirarse y ha generado controversia en los últimos años. El Ayuntamiento ha intentado sin éxito licitar en varias ocasiones un contrato con este servicio. Así que la ciudad carece ahora mismo de él. ¿Tendría demanda? Las fuentes consultadas por este diario consideran que es complicado gestionar un servicio así en una ciudad como la capital turística. Por una parte, por el precio; por otra, porque habría que tener en cuenta a los residentes y ofrecer tarifas atractivas, algo que igual no sería rentable para la empresa que lo gestionara. Preguntado por esta cuestión, el concejal de Movilidad, Francisco José Muñoz, explicó a este diario que "está sobre la mesa" intentar recuperar el servicio público de alquiler y que el objetivo "es hacerlo antes de que acabe 2023".