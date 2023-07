ES NOTICIA Carlos Mazón ya es presidente de la Generalitat Valenciana

Cuatro técnicos alertan de que la propuesta de Ortiz para explotar la estación de autobuses de Benidorm no garantiza el servicio Un informe firmado por cuatro ingenieros municipales advierte de un cambio del pliego de prescripciones técnicas para hacer la licitación y asegura que el documento "no es el adecuado" Los funcionarios advierten por escrito de que no se hacen responsables ante futuras reclamaciones si se adjudica el servicio al constructor