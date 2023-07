La campaña de Vox ha llegado este martes a Benidorm. El portavoz nacional de la formación de ultraderecha, Iván Espinosa de los Monteros, ha acudido a la capital turística donde se ha centrado en hablar del PP y en tenderle la mano para "acabar con todo el sanchismo" además de pedirle al presidente popular Alberto Núñez Feijoó que "retire el pacto que ha ofrecido a Pedro Sánchez porque no se puede acabar con el sanchismo ofreciendo pactos al sanchismo",

El representante de Vox ha estado en la ciudad con la número cinco por Madrid, Pepa Millán, y otros representantes de la formación como el candidato por Alicante al Congreso, DAvid García. Espinosa de los Monteros indicó que, según avanza la campaña, "nos va costando cada vez más entender las cosas que hacen el PP y Feijóo, porque ya no es que sigan ofreciendo pactos al PSOE, sino que ahora están haciendo ofrecimientos a Sumar", lo que es difícild de entender.

Pero aunque no comparten la postura de los populares sí que añadió que "nosotros mantenemos nuestra mano tendida al PP para llegar a acuerdos como hemos llegado en más de 100 localidades y varias comunidades autónomas". Todo para "cambiar" el Gobierno de España, "no para hacer un cambio de caras o nombres, sino para obtener un cambio de rumbo".

Una intención que tiene un objetivo claro para Vox: "No podemos aceptar ni una sola parte del sanchismo, venimos a derogar todo el contenido ideológico que tanto daño ha hecho a España y a reconstruirlo todo, desde la economía hasta las cruces".

A cinco días de las elecciones generales del 23J, el representante de la formación de ultraderecha pidió a la ciudadanía que "reflexione sobre su voto" y que decidan apostar por el partido "con el que estén más de acuerdo y no someterse al voto útil". Y dio una razón: "Hay algunas provincias donde el voto útil puede hacer mucho daño a la suma del centroderecha". Sobre los comicios indicó que "si el domingo no votamos por el cambio de rumbo, no nos podremos quejar el lunes". En cuanto a cómo quedará el resultado para Vox el domingo, asegurió que "será el partido que más va a superar las expectativas y que más va a crecer respecto a lo que han publicado las encuestas".

Apoyo al turismo

La elección de Benidorm como "parada" en su campaña por la Comunidad Valenciana tenía como objetivo también hablar de turismo. Así, Espinosa de los Monteros indicó que "el turismo es uno de los sectores que más ha sido atacado por este Gobierno, un sector que ha aportado tradicionalmente más en 10 % del PIB y que, como toda la España productiva, ha sido atacado por este Gobierno".

Y habló de otros temas. Preguntado por las fricciones entre PP y Vox en cuanto a la violencia machista, las palabras fueron contra el gobierno de Pedro Sánchez: "este Gobierno el que más daño ha hecho las mujeres, porque ha rebajado las penas a más de 1.000 delincuentes sexuales" y recalcó que "en cualquier localidad las mujeres estarán mucho más seguras bajo Gobiernos de Vox de lo que han podido estar bajo gobiernos de izquierda".

La número cinco por Madrid, Pepa Millán, insistió en el "importantísimo acuerdo" alcanzado en la Comunidad Valenciana con el PP liderado por Carlos Mazón donde "gracias a la actitud responsable del PP y este acuerdo, se pondrá fin a la imposición lingüística, algo tan básico y tan esencial como el derecho a hablar y a estudiar en español dentro de España".

Así, afirmó que a partir del 23 de julio Vox va a poner encima de la mesa "los problemas que afectan directamente a los españoles, y que están muy alejados de lo que se habla en los Consejos de Ministros y de lo que viene hablando el Gobierno". "Nosotros queremos llevar este cambio de rumbo que hemos empezado aquí en la Comunidad, porque hay que decir que solamente Vox está poniendo encima de la mesa esos problemas", resalcó. El votante de Vox "es el único que va a saber adónde va a ir a parar su voto".