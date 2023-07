"Mojito, Mojito". Estas son las palabras que los "mojiteros" que recorren las playas de Benidorm utilizan para llamar la atención de los bañistas que toman el sol o leen un libro sobre la arena. Con ellos, una bandeja llena de vasos con bebidas de colores e incluso botellas que llevan arriba y abajo del arenal. Una actividad que se repite y que tiene entre los principales perjudicados a la hostelería local. El sector alerta de que se trata de "competencia desleal" pero, sobre todo, de que aquellos que deciden comprar a estos vendedores ambulantes pueden poner en riesgo su salud.

Ver a "mojiteros" o también llamados "cuberos" por la playa de Levante es más habitual que en Poniente o Mal Pas. Pero el aumento de la presencia policial hace que en algunas ocasiones se trasladen a otras zonas concurridas de playa. Una actividad que es ilícita y en la que ponen el ojo los empresarios cada año para intentar poner una solución que acabe con esta práctica u otras como los "falsos masajes".

"Nos afecta por un lado por la imagen que da de las playas de Benidorm. Por otra, porque supone una competencia desleal a los negocios que sí cumplimos con todo lo necesario. No pagan impuestos ni pasan ningún tipo de control", indicó a este diario Álex Fratini, empresario y miembro de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca). Así, aunque el sector no tiene específicamente contabilizado cuánto supone de pérdidas la venta ilegal de bebidas en la playa, sí que saben que son de los más perjudicados: "Cada bebida que se vende de esta manera, no se hace de forma legal en los negocios locales".

Pero más allá de la parte económica, que también tiene importancia, está la sanitaria. Fratini tiene claro que "es un gran riesgo para la salud" consumir este tipo de bebidas. De hecho, en 2018, como ya publicó este diario, un informe de la dirección general de la Salud Pública, dependiente de la Conselleria de Sanidad, recogía que esas bebidas alcohólicas que se venden en la arena "suponen un grave riesgo" para la salud pública tras pedir el Ayuntamiento un análisis sobre ellas. Entre otras cuestiones, se desconoce el origen de las materias primas con las que se hacen, las condiciones higiénicas donde se preparan, la conservación de las mismas o cómo se distribuyen.

Porque los "mojiteros" que recorren las playas no preparan estas bebidas en un sitio adecuado, como así confirmaron algunas fuentes a este diario: "Las preparan en el maletero de un coche, en el suelo al lado del supermercado donde compran los productos o en otros sitios no identificados". Lo que podría ocasionar problemas a aquellos que las consumen.

Más caros

Las ventas de estos productos en las playas se puede ver a varias horas del día. Suelen "arrancar" su actividad sobre las 12 del mediodía y se alarga hasta las 18 o 19 horas por la tarde. El precio medio: 10 euros. Un importe que este año se ha incrementado, según las mismas fuentes. En cuanto a las zonas, es habitual ver a este tipo de vendedores en la playa de Levante y, sobre todo, en los tramos donde más turistas ingleses de congregan. Estos bañistas son los que más compran estas bebidas al parecer sin saber muy bien el peligro que pueden conllevar para su salud y sin tener en cuenta que existen locales con todas las garantías a escasos metros.

El responsable de Abreca indicó que, aunque es cierto que hay algún vendedor menos este año, "es muy difícil erradicarlo". Entre las razones de que la presencia sea menor está la vigilancia policial que se hace para intentar luchar contra esta actividad ilícita. "Cuando viene la Policía se van pero vuelven cuando ven que los agentes ya no están", añadió. Así la hostelería también avisa a la Policía Local cuando ve a un vendedor de este tipo sobre la arena, aunque "con la playa llena, a veces se esconden". Así apeló a que "hay que consensuar entre todos la manera de explicar a la gente el riesgo que supone para la salud esas bebidas". Por ello, el Ayuntamiento lanzará una campaña informativa sobre este asunto y otras cuestiones relacionadas con las playas.

Acción policial

Y, ¿qué puede hacer la Policía Local? Según explicó la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, el Ayuntamiento de Benidorm ha reforzado la presencia policial en las playas de la ciudad por la época estival, "incrementando de forma importante el número de efectivos destinados a la vigilancia de los arenales". Una vigilancia de la que "en las horas de mayor ocupación se encargan 16 agentes" y que "se realiza no solo a pie de playa y en los paseos marítimos, sino también desde el agua y desde el aire gracias al servicio de zodiac y dron". Aunque reconoció que se puede ver a estos vendedores ambulantes en "momentos muy puntuales en los que los infractores acceden a la playa aprovechando que los agentes están prestando algún auxilio o realizando alguna actuación urgente para la que han sido requeridos".

El PSOE denunció también la presencia de nuevo de estos "mojiteros" en las playas. Con todo, Fratini indicó que "hay que cambiar las leyes a nivel autonómico o nacional" para que prácticas como la descrita o el "trile" se consideren un delito penal. Porque ahora mismo la Policía Local lucha contra estas prácticas con las herramientas que la Ley le permite: la incautación de productos y/o recaudación e imposición de la correspondiente sanción administrativa". Nada más.