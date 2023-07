Las fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa, declaradas de Interés Turístico Internacional hace 20 años, se convierten cada año, entre el 24 y el 31 de julio, en un punto de encuentro para miles de personas que descubren en ellas una combinación perfecta de tradición, historia, espectáculo y fiesta en el sentido más amplio de la palabra. El acto más emblemático de estas celebraciones en su Desembarco, que tiene lugar en la madrugada del 27 al 28 de julio, es uno de los amaneceres más mágicos que se puede vivir a orillas del Mediterráneo. Los protagonistas son los festeros de las huestes moras y cristianas de La Vila, pero también son los miles de espectadores que se congregan en la playa para disfrutar de este acto singular.

Parece una noche más de fiesta, pero a las 3 de la madrugada comienza el ritual. Las tropas moras van al puerto para embarcar en 35 galeras, en las que ondea la media luna, simulando aquellas que se acercaron a las costas vileras aquel julio de 1538. A las 4,30 h en la Costera la Mar, a los pies de la murallas de la ciudad tiene lugar la Baixada dels Cristians a la playa, que ya está convertida en un auténtico campamento donde los cristianos esperan al enemigo.

La pólvora se convierte en protagonista y la tranquilidad de una noche de verano en la costa vilera se rompe con los arcabuces, cañones, pirotecnia... Un auténtico espectáculo de cine, sin actores, con personajes reales, vileros y vileras que desean llegar a la tierra prometida, vileros y vileras que defienden su hogar. En el fragor de la batalla un bandera blanca se acerca a la costa y cesa el fuego. El emisario del Rey Moro llega ante el Rey Cristiano y le entrega el pergamino en el que se pide su rendición para evitar la batalla. El escrito se rompe en mil pedazos, el emisario es devuelto al mar, el fuego se intensifica, la imagen de Santa Marta aparece en el horizonte y de nuevo, casi cinco siglos después... comienza la batalla.

El acto del Desembarco recrea unos hechos que según cuenta la tradición ocurrieron el 29 de julio de 1538, cuando los habitantes de La Vila Joiosa vieron peligrar sus hogares, sus huertas y sus vidas al entrever en alta mar cuarenta galeras sarracenas que querían conquistar sus costas. Las campanas tocaron alarma general y los vecinos se prepararon para la defensa y cuando la invasión sarracena parecía que se iba a producir, los habitantes de La Vila Joiosa pidieron al cielo intercesión y Santa Marta, que era el santo del día, movió un fuerte vendaval que devolvió mar a dentro las medias lunas. Desde aquel 29 de julio los vileros y vileras en agradecimiento proclamaron a Santa Marta como su patrona, y en su honor, cada mes de julio, celebran las fiestas de Moros y Cristianos, con un acto único y diferenciador: El Desembarco. Sin lugar a dudas, este el acto más conocido y espectacular de estas celebraciones. Son unas fiestas que se cuidan y preparan todo el año y al frente de esta se encuentra la Asociación Santa Marta, un organismo que celebra su 60 aniversario.

Otros de los eventos más atractivos y destacados de las fiestas son el Alijo de Contrabandistas y Piratas Corsarios, que es la antesala al Desembarco, y por otro lado los expectaculares Desfiles Moro y Cristiano, al son de sus marchas. Estos actos representan una tradición antigua y muy arraigada que se celebra con entusiasmo durante la última semana de julio.

La asociación de Santa Marta celebra su 60 aniversario fundacional

La Asociación Santa Marta, entidad encargada de organizar las festividades de Moros y Cristianos en Vila Joiosa, ha desempeñado un papel crucial en la consolidación y progreso de estas tradicionales celebraciones. Antes de su creación en 1964, las fiestas se llevaban a cabo de manera esporádica y dependían de las condiciones económicas del municipio. Sin embargo, desde la fundación de esta entidad, las festividades se han celebrado de manera ininterrumpida todos los años. Esta organización se ha convertido en el eje central para la coordinación y preparación de las acciones festivas, asegurando que cada detalle se cuide con esmero para brindar a los habitantes y visitantes una experiencia única y memorable.

Actualmente este organismo esta presidido por Marta Mingot, una festera comprometida con la mejorar y continuidad de las tradiciones y costumbres. Bajo la dirección de la asociación festera, las fiestas se han enriquecido con diversas actividades y actos, como los impresionantes Desfiles Moro y Cristiano, la emocionante recreación del Desembarco, el estallido de pólvora y la participación activa de miles de festeros que se suman a la celebración.A través de seis décadas, la Asociación Santa Marta ha forjado una sólida tradición que ha llegado a ser un símbolo identitario de Vila Joiosa. La comunidad se involucra de forma entusiasta en las festividades, fomentando el sentido de pertenencia y el orgullo por su historia y cultura local. El compromiso y dedicación de la organización se reflejan en el crecimiento de la popularidad de las fiestas de Moros y Cristianos, que han trascendido fronteras y han sido reconocidas con la Declaración de Interés Turístico Internacional. Esto ha llevado a aumentar el número de turistas que desean ser testigos de esta experiencia única y vibrante que protagoniza la última semana de julio.

"Vamos a trabajar más por promocionar nuestro buque insignia, el Desembarco»

Marcos Zaragoza, alcalde de La Vila Joiosa, recientemente investido en el cargo, inicia su andadura política al frente del municipio con el inicio de sus queridas fiestas: los Moros y Cristianos de La Vila Joiosa. El edil cuenta como afronta esta nueva edición de la festividad así como explica el impacto de las celebraciones en la localidad.

Pregunta: ¿Con qué palabras definiría las fiestas de Moros y Cristianos?

Las fiestas de La Vila son alegría, convivencia y amistad. Son música, pólvora y mar. Son una semana de explosión de emociones que todos los vileros estamos deseando que lleguen.

P: ¿Qué significa para el munipio?

Es la semana grande de La Vila, tanto para los vileros como para los turistas. Por una parte, las fiestas marcan, en gran medida, el calendario vilero. Somos muchos los vileros que estamos todo el año trabajando para esta semana grande porque las fiestas de Moros y Cristianos son nuestro estilo de vida. Y cuando acaban las fiestas, el 1 de agosto empieza, para muchos, el nuevo año festero. Además, significa una semana de reencuentros porque cada compañía es una familia festera que convive casi 24 horas durante la semana de fiestas. Y muchos de los festeros solo se ven durante las fiestas. Hay muchos vileros que viven fuera el resto del año y vuelven a La Vila para compartir con los suyos la alegría de los cuarteles, de los pasacalles y de cada acto.

Por otra parte, las fiestas de Moros y Cristianos son un escaparate turístico ya que, tanto en los cuarteles de los festeros, como en los actos oficiales, acuden muchos visitantes, sobre todo en los desfiles. Los Desfiles Moro y Cristiano son auténticos espectáculos en los que las 22 compañías muestran filás con sus mejores galas, ballets, carrozas, bandas de música… un sinfín de ingredientes que conforman más de tres horas de un bello espectáculo. Son unas fiestas abiertas a todo el mundo: vileros y visitantes pueden acceder a los cuarteles y degustar nuestra típica gastronomía. Esta es la idiosincrasia de nuestras fiestas que corresponde al carácter extrovertido de los vileros.

"El año pasado celebramos las fiestas de Moros y Cristianos sin cargos, por tanto, este año van a ostentar los cargos de capitanes y reyes los correspondientes a 2020" Marcos Zaragoza - Alcalde de La Vila Joiosa

P: Este año va a vivir las fiestas desde su nueva posición como alcalde ¿Cómo afronta la experiencia?

Este año tengo más ilusión si cabe en las fiestas. Son mis fiestas, las fiestas de mi pueblo, en las que participo desde que he nacido y las afronto, además de que con mucha ilusión, con la responsabilidad que corresponde como alcalde. Existe un importante dispositivo de seguridad, formado por más de 200 efectivos, entre Policia, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, sanitarios… Se ha reforzado el plan de limpieza durante esa semana y los operarios de servicios técnicos del ayuntamiento van a doblar las guardias. Mi responsabilidad recae en que disfrutemos de unas fiestas seguras, limpias y confortables para todos. Vamos a velar por la seguridad de todos, tanto festeros como visitantes y estamos trabajando en colaboración con la Asociación Santa Marta en la organización de cada acto para que todos salgan perfectamente y todos podamos disfrutar de nuestras fiestas. Por tanto, expreso mi agradecimiento al esfuerzo de todos ellos y, sobre todo, de la gran labor que desarrolla la Asociación Santa Marta.

Además de que yo estoy esperando las fiestas con mucha ilusión, los festeros y, sobre todo, los cargos festeros las están esperando con más ansia si cabe porque el año pasado celebramos las fiestas de Moros y Cristianos sin cargos. Por tanto, este año van a ostentar los cargos de capitanes y reyes los correspondientes a 2020. Ganas de que lleguen las fiestas y disfrutar al 100% de ellas no nos faltan.

P: El Desembarco es todo un símbolo de la festividad ¿Qué cree que lo hace tan mágico y turístico?

El Desembarco es un espectáculo único en el mundo. Es mágico porque se realiza en un marco incomparable como es la playa y el mar Mediterráneo. Es mágico porque durante toda la noche se realiza un espectáculo de fuegos artificiales y música en la playa, porque se crea una puesta en escena idílica que recrea un ambiente acogedor a la vez que emocionante. El sonido de los arcabuces y trabucos no cesa durante toda la noche, lo que te hace sentir que estás enmedio de una batalla. Te sumerges en una escena del estilo más cinematográfico imaginado y revives lo que podría haber sucedido aquella madrugada del 29 de julio de 1538. Sientes que de verdad vas a luchar y a defender tu pueblo cuando los cristianos bajan por la cuesta del Mar tras el replique de las campanas que alertan del peligro. Te conviertes en un personaje de la historia de tu pueblo y vives la experiencia como si se tratara de un acontecimiento real y en directo. Y los turistas se quedan asombrados del espectáculo de luz y pólvora que se combina en la playa y de la belleza de las barcas frente a la costa, con esos efectos de humo como si realmente estuvieran atacando entre la oscuridad de la noche. Me imagino el momento y me emociono. Cuando aparece el primer rayo de sol, llega el emisario. El cielo amarillo es el telón de la obra de teatro que parece que estemos representando. Y ver a los moros tirarse de sus barcas al mar al amanecer es una imagen idílica. El Desembarco hay que vivirlo y hay que disfrutarlo tanto desde el mar, como hacen los moros, como desde tierra, en el campamento cristiano.

"Las fiestas son, sin duda, un reclamo turístico, nos visitan turistas de todas las partes del mundo, interesados por los desfiles, las embajadas y por supuesto el Desembarco" Marcos Zaragoza - Alcalde de La Vila Joiosa

P: La Vila Joiosa recibe muchos visitantes durante el verano ¿Cómo afectan las fiestas económicamente y turísticamente a la localidad?

Las fiestas son, sin duda, un reclamo turístico. Nos visitan turistas de todas las partes del mundo, interesados por los desfiles, las embajadas, el ambiente que se respira en los cuarteles y, sobre todo, por el Desembarco. Estamos en época estival, pero las fiestas nos llevan a colgar el cartel de completo en las plazas hoteleras. También nos visitan muchos vecinos y turistas de pueblos cercanos, puesto que se tratan de unas fiestas muy populares e importantes de la Comunidad Valenciana y de España. Se trata de un incentivo económico para la hostelería y, cada vez más, para empresas auxiliares de diferentes sectores.

P: ¿Cuál es el acto que más disfruta de todas las fiestas de Moros y Cristianos?

Todos los actos tienen su encanto. El acto en el que más disfruto es el Alijo de Piratas y Contrabandistas, porque como «pescador» que soy participo activamente en él y es un acto muy divertido. Me gusta alijar, el trayecto al muelle con la compañía y la banda de música, el rato en la barca en medio del mar y, después, tirarte al agua junto con tus amigos. Pero, el acto más emocionante para mí es el Desembarco. Yo creo que esa noche todos nos convertimos en niños y disfrutamos del ambiente en la playa como si estuvieramos interviniendo en una película de cine. Es un sentimiento indescriptible.

P: ¿Qué objetivo tiene en torno a las fiestas de cara al futuro?

Desde el Ayuntamiento vamos a potenciar al máximo las fiestas de Moros y Cristianos en honor a nuestra patrona Santa Marta. Este año se cumple el 20 aniversario de la declaración de Interés Turístico Internacional y desde las concejalías implicadas, que, de manera transversal son varias, vamos a trabajar por promocionar más nuestro buque insignia, el Desembarco, y mejorar su puesta en escena al máximo. Siempre hay algo para mejorar y vamos a estar constantemente trabajando en colaboración con la Asociación Santa Marta y con entidades supramunicipales para superarnos año a año. Debemos promover la participación de los festeros y conseguir más recursos para incrementar su número. Conocemos las necesidades de los festeros, por lo que tenemos varios proyectos en mente, en los que vamos a empezar a trabajar el 1 de agosto, cuando empieza el año festero en La Vila. Las fiestas tienen un programa de actos definido pero en cada uno de ellos se puede innovar. Las fiestas de la Vila necesitan una mayor proyección internacional y estoy convencido que la vamos a conseguir.