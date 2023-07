Modernizar los trenes del TRAM de la Línea 9 entre Benidorm y Calp para evitar temperaturas que "llegan a los 35 grados". UGT ha solicitado que se tomen medidas para mejorar los convoys en este tramo ya que "sufren averías en el sistema de aire acondicionado con frecuencia". La razón que esgrime el sindicato es que "están al final de su vida útil" lo que provoca elevadas temperaturas en el interior de los vagones.

Así lo ha explicado a través de un comunicado en el que explica la característica de los trenes que se están utilizando desde la capital turística a Calp en la Línea 9. Añaden que se tendría que realizar la renovación de los automotores serie 2.500 por los nuevos modelos serie 5.000, que están operativos en otras líneas, para "evitar el riesgo para la salud del personal que trabaja a bordo y de los usuarios" durante la ola de calor.

UGT criticó que el retraso de los nuevos modelos, que se incorporarán cuando estén construidos los dos puentes del tramo Calp-Altea en el 2024, y las constantes averías de los antiguos, fabricados entre 1966 y 1973. "Esta situación no es nueva, se repite todos los veranos desde hace años y no responde al nivel de calidad que FGV ofrece en el resto de sus líneas", lo que provoca una "sobrecarga de trabajo" de mantenimiento, al faltar un tercio del personal porque "no se cubren las bajas médicas ni las jubilaciones", añadió el sindicato.

En 2019, según las mismas fuentes, FGV adquirió seis trenes híbridos de la serie 5.000, cuya principal novedad es que disponen de dos modos de tracción: diésel (para tramos sin electrificar) y eléctrica (para tramos electrificados). Con todo, estaba previsto que los "nuevos trenes entraran en funcionamiento en la Línea 9, pero el retraso en las obras en los puentes del tramo hizo que se destinaran a la Línea 3 (Luceros-Campello) y posteriormente a la Línea 1 (Alicante-Benidorm)".

El sindicato indicó que, a pesar de las complicaciones y la falta de unidades en la línea, desde enero de 2023 tres automotores serie 5.000 prestan servicio en el tramo Dénia-Calp tras la construcción del nuevo puente del Quisi, pero piden que esto también ocurra en el tramo entre Calp y Benidorm.

Con todo destacaron que desde el año 2016, la Conselleria de Movilidad ha realizado un "gran esfuerzo inversor" para modernizar la Línea 9 del TRAM, que estaba "abandonada por el anterior Consell". Durante estos años se ha renovado la infraestructura de vía, los andenes de las estaciones, la señalización y los sistemas de seguridad.