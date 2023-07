Pleno julio. El calor aprieta y los turistas recurren a una bebida bien fría ya sea sentados en una terraza o para llevar. ¿Cuántas cervezas se sirven bien frías al día en Benidorm? ¿Y botellas de agua o de refrescos? Las cifras llaman la atención porque suponen miles de litros en solo una jornada para poder sobrellevar las altas temperaturas y las olas de calor.

Si algo apetece en pleno verano es una cerveza fría. En Benidorm se venden en solo un día 5.000 litros de esta bebida solo ya en los 50 locales de la primera línea de la playa de Levante, una de las zonas más concurridas de la ciudad en temporada alta. En toda la ciudad, la cifra se eleva hasta los 45.000 litros en una jornada en negocios hosteleros, tanto bares o restaurantes como los hoteles, según las cifras aportadas por la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benidorm (Abreca).

En esas cantidades medias se incluye tanto la "birras" que se toman en caña o pinta como las que se beben en botellín, ya sean con o sin alcohol. De media, un local puede gastar un barril de 50 litros al día, depende de si está especializado en este producto o no. Hay otros que trabajan con un "tanque" para no quedarse sin género demasiado pronto.

Los grandes consumidores de esta bebida son los turistas ingleses aunque los visitantes nacionales no se quedan atrás. "Gusta porque es muy refrescante cuando hace tanto calor", indicó Álex Fratini, empresario y miembro de Abreca. De hecho, este año la cerveza ha quitado espacio al vino: "No estamos vendiendo casi cuando otros años no ha sido así". Algo que podría darse por el "intenso calor" de las últimas semanas. Aunque a veces estos fenómenos no tienen una explicación razonable.

¿A cuántos grados se sirve esta bebida en los locales? Normalmente se encuentra la que se sirve en jarra o copa a cero grados aunque hay establecimientos que pueden tener algunas de los tipos de cerveza aún más fríos, sobre -5,5 grados.

Con temperaturas por encima de los 30 grados y sensación térmica que la eleva hasta ocho o nueve grados más, el agua también es una gran aliada de residentes y turistas. En los locales de primera línea de playa se venden 10.000 botellas de agua al día, es decir, una media de unas 200 por local. "El agua no puede faltar y también bien fría", indicó Fratini. Y además es un producto que también consumen los empleados de los locales que hacen frente a las altas temperaturas. En todo Benidorm, en un día, la cifra de venta se eleva a 320.000 botellas de este bien tan preciado junto a los refrescos.

Porque si algo tampoco puede faltar en pleno verano son esas bebidas de cola, limón o naranja servidas frías, con hielo y su rodaja de fruta según el caso. En primera línea de playa, la venta de este producto es de 20.000 en una jornada. Pero, ¿cuál se vende más? Pues la tradicional bebida de cola con fórmula mágica. "Es la 'reina'", indicó Fratini. Aunque parece que también hay modas: "Ahora se vende mucho la normal, está triplicando a la 'zero' que era la que más se vendía el año pasado". Tampoco tiene una explicación para ello. Eso sí, los ingleses vuelven a ser diferentes: "Ellos piden la 'light', no toman 'zero' casi nunca". Con todo, las bebidas refrescantes de limón o naranja también son protagonistas en la mesa. Como curiosidad, los más pequeños siempre se decantan por la segunda.

Más venta este verano

¿Se vende este año más por el calor? La respuesta es sí. Hasta un 20% más este mes de julio que la misma fecha del pasado año. Y se sirve más sobre todo por la noche, aunque por el día son muchos que optan por llevarse una bebida fría a la playa o hacer un "break" en su jornada en la playa para sentarse en una terraza a disfrutarla.

Mantener toda esta bebida fría en un solo día no es tarea fácil, como así confirma Fratini. Porque no parar de vender algo que tiene que enfriarse primero y mantenerse después hace que muchas veces no de tiempo a que cojan la temperatura adecuada si no se para de servir. De ahí que en muchas ocasiones, tras todo un día de venta, los negocios "no den a basto" y puedan quedarse en algunos momentos sin bebidas frías. "A veces a las 20 horas no puedes servir ya bebidas frías, no ha dado tiempo a reponer en las neveras", indicó el empresario.

Otros muchos han buscado soluciones como invertir en grandes neveras donde todo el género que tiene un negocio en stock está guardado en frío: "Se nota porque ya tienes la bebida en el almacén fría y solo es cambiarla de sitio. Además se nota en el gasto de electricidad que es algo menor", explicó.

Sin duda, afrontar el calor dándose un baño o en un lugar con aire acondicionado son algunas opciones, pero nada como una bebida bien fría para pasar un poco mejor las temperaturas por encima de los 30 grados. Sirva otra, por favor.