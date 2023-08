Septiembre de 2022. Las intensas lluvias derribaron un talud sobre un edificio de Benidorm afectando también al restaurante en la planta baja y provocando la inquietud de los vecinos cada vez que llovía. Diez meses después, los afectados empiezan a respirar tranquilos tras iniciarse las obras para reparar la ladera y reforzar la pared detrás del inmueble. Unos trabajos que avanzan y está previsto que acaben en unas semanas para dejar la zona completamente segura.

Como ya publicó este diario, las precipitaciones caídas hace casi once meses en la ciudad afectaron a una ladera ubicada tras el edificio Velázquez, en la avenida Armada Española, en primera línea de la playa de Poniente. Tras el susto por la noche, los vecinos vieron las consecuencias: el paseo trasero del edificio lleno de escombros con una gran losa de hormigón que había entrado en la vivienda del conserje. Además, el restaurante que hay en el local de abajo tuvo que cerrar y desde entonces no ha podido reabrir.

Durante meses, los residentes pidieron una solución que por fin ha llegado: las obras para reparar el talud y limpiar la zona se iniciaron a mediados de julio y avanzan a buen ritmo para intentar dotar de seguridad a la zona y que no vuelva a producirse un incidente similar. El Ayuntamiento adjudicó en mayo por urgencia la actuación y se hace cargo de ella de forma subsidiaria con un coste que supera los 500.000 euros.

La actuación consiste, según explicaron fuentes municipales, en consolidar dicho talud para evitar nuevos desprendimientos. Unos trabajos "complejos" debido a la dificultad técnica que conlleva. Primero además se han retirado todos los materiales que se desprendieron hace casi 11 meses y que aún se podían ver alrededor del edificio hasta hace unas semanas. "Las obras avanzan en tiempo y forma para estabilizar el talud y que no vuelve a ocurrir nada en el futuro", indicó la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles.

Pero, ¿qué opinan los vecinos tras el tiempo de espera? "Tranquilidad", esa es la palabra más repetida tras empezarse las obras. "Ya lo han limpiado todo y se ha comprobado toda la zona. Están poniendo como unos pósters de hierro entendemos que para estabilizar la ladera", indicó a este diario una de las vecinas. "Empezamos a respirar tranquilos de que en el mes de septiembre, si se repiten las lluvias, la zona ya será segura", añadió.

Porque aquella noche de hace más de diez meses el susto fue tremendo. "Solo podíamos pensar que era una zona inestable y que está detrás de casa", afirmó. Así que ahora esa sensación pasará al olvido. Aunque sí que, para llegar a ese punto, tienen que soportar ahora unas obras en pleno verano cuando muchos residentes están de vacaciones. "Los primeros días sí hubo ruido, cuando comenzaron a quitar los escombros y la gran losa porque estaban con un martillo", y eso causó algo de molestias. Aunque no les importa porque "terminarán y cuando terminen, ya estará hecho".

Esperando para abrir de nuevo

Entre los propietarios, está Javier Bautista, gerente del restaurante Paquillo, que está abierto desde el año 1993, y lleva cerrado desde aquel día de septiembre en el que todo se vino abajo. Parte del talud cayó sobre la pared de su negocio aplastando también parte la maquinaria. "Ya han quitado los escombros y están trabajando. Voy a tener que poner los motores nuevos y comprobar que todo está seguro para poder volver a abrir", explicó.

El local lleva cerrado más de diez meses en los que Bautista no ha podido trabajar: "Hasta que no esté todo en perfecto estado no podré abrir pero empiezo a ver la luz al final del túnel". Con la temporada alta iniciada y mucho perdido, el hostelero se resigna: "Ya me da igual abrir en 15 días que en un mes, pero podré abrir. A ver si para finales de agosto es posible". Como los vecinos afirma que está más tranquilo: "Sabemos que ahora sí tenemos seguridad para cuando llueva". Y afirmó que, aunque "se podría haber hecho antes", por fin se han empezado las obras tras mucho tiempo de espera.