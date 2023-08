En la medianoche más especial del verano, la pólvora y la luz aguardan en la bahía de Altea. Regresa el Castell de l’Olla el sábado 12 de agosto, atrayendo a 70.000 personas que buscan sumergirse en la espectacularidad de la pirotécnica en un enclave de excepción. El cielo nocturno brilla y estalla en colores en honor a San Lorenzo. La magnificencia del evento se amplifica cuando las luces de los fuegos se reflejan en las aguas del Mediterráneo, creando un espectáculo mágico que deja a todos sin aliento. Es como si el mar mismo se uniera a la celebración, potenciando su encanto y convirtiéndolo en un referente internacional en los espectáculos pirotécnicos.

La singularidad del evento radica en ser el único castillo piroacuático en España que se dispara enteramente desde el mar. Más de dos mil kilos de pólvora se tiran desde unas plataformas flotantes de hierro, ubicadas estratégicamente, que este año han sido remodeladas y reforzadas para garantizar el éxito del evento. Este espectáculo se lleva a cabo en la bahía, frente a los jardines de Villa Gadea, donde una multitud se reúne para disfrutar de una de las noches más especiales de todo el verano, donde se combina la belleza del cielo y el mar.

Este año, para acompañar el castillo de fuegos artificiales, la Cofradía de Altea ha elegido a un tándem perfecto: el artista Miguel Calatayud, Premio Nacional de Ilustración, es el encargado de realizar el cartel ilustrativo de esta edición; mientras que el periodista Francisco José Benito será el pregonero en esta velada única.

Tributo a Blas Aznar

La historia del Castell de l’Olla se remonta a más de tres décadas, naciendo como un tributo al pirotécnico local Blas Aznar. Conocido cariñosamente como «el tío Blai, el coheter», quien recibió un homenaje especial en forma de un castillo de fuegos artificiales. El evento ha madurado y crecido, convirtiéndose en una celebración reconocida y alabada, mezclando el ritmo musical con los fuegos artificiales. Tanto es así que ha sido distinguido con diferentes reconocimientos como el premio al Mérito Turístico en la categoría de oro por el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca en 2007, fue declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana y, finalmente, en 2016, el Castell de l’Olla fue reconocido por la UNESCO Mediterráneo.

Nueva pirotecnia

Con más de 30 años de historia, el Castell de l’Olla ha evolucionado y se ha adaptado al paso de los tiempos. Tras seis años bajo la dirección de la pirotécnica Ricasa, con Ricardo Caballer al frente, la responsabilidad de llevar a cabo la 36 edición del evento recae en la prestigiosa pirotecnia Vulcano, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector. Este cambio marca una nueva etapa en la historia. Un nuevo camino para perdurar su legado de colorido y pólvora, capaz de crear un recuerdo inolvidable en el corazón de los locales y visitantes, que cada año se suman al evento de la luz.

Seguridad ante agresiones

Las concejalías de Igualdad y Seguridad Ciudadana de Altea se han unido para garantizar la protección y asistencia de posibles víctimas de agresiones sexuales y violencia homofóbica durante la festividad. A través de los puntos violeta y arco iris, ubicados en la calle Gadea, así como la aplicación Alertcops, se busca crear un ambiente seguro y libre de acoso, con opciones de reporte y asistencia inmediata. Estas medidas son una apuesta firme para que nada pueda empañar esta cita señalada en el calendario.

"Más de 200 efectivos velarán por la seguridad del Castell de l’Olla" Diego Zaragozí - Alcalde de Altea

Recién llegado al ayuntamiento, Diego Zaragozí, se enfrenta a su primer Castell de L’Olla como alcalde de Altea. Su respeto por la tradición y su dedicación a la fiesta, están reflejados en la forma en la que espera vivir una de las noches más mágicas del verano desde esta nueva posición.

Es su primer año como alcalde de Altea. ¿Cómo espera vivir el Castell de L’Olla?

Lo espero con mucha ilusión, es una noche única y especial para todos los alteanos y alteanas que siempre compartimos con amigos y familia. Este año la vivo desde otro punto de vista y lo hago con muchas ganas y mucha responsabilidad, esperando que todo salga a la perfección.

¿Qué significa para usted esta tradición ?

El Castell de l’Olla es especial para todos los que vivimos en Altea. Es una tradición, una noche que se aprovecha para compartir con los tuyos. Es un espectáculo único en el que nuestro mar se llena de luz y sonido con la pirotecnia. Es uno de nuestros principales atractivos, una muestra hacia el mundo del potencial de nuestra localidad.

Desde el ayuntamiento, ¿se ha aplicado alguna novedad para esta edición?

Seguimos trabajando estrechamente con la Cofradía del Castell para su organización, con los cuerpos de seguridad, limpieza, tráfico y todos los funcionarios y organismos que hacen posible este disparo tan especial. Desde las Concejalías de Igualdad y Seguridad se ha desplegado también un dispositivo de seguridad y asistencia a las posibles víctimas de agresiones sexuales i violencia homofóbica con la instalación de puntos violeta y arco iris.

¿Han realizado algún dispositivo de seguridad especial para las fiestas?

Si, más de 200 efectivos velarán la noche del Castell de l’Olla por la seguridad de los asistentes. El mes pasado realizamos una junta de seguridad especial presidida por el subdelegado del gobierno en la provincia de Alicante, Carlos Sánchez, para coordinar las diferentes intervenciones. En la noche del Castell participará de forma coordinada Policía Local de Altea, Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y DYA. Un evento como este precisa de una acción muy coordinada de seguridad en la que todas las partes implicadas colaboren y trabajen.

De cara al futuro, ¿qué medidas o iniciativas le gustaría incorporar a los festejos?

Siempre se puede mejorar, y por ello queremos que cada año más gente conozca el Castell de l’Olla y nos visite. Pero sobre todo, año a año trabajamos por la mejora de la seguridad y la sostenibilidad de este evento.

¿Qué le diría a visitantes y vecinos de cara a esta nueva edición?

Les diría que no pueden perderse la noche del 12 de agosto, que el Castell de l'Olla es un momento marcado en nuestros calendarios porque es único e inigualable. Se dispara en un entorno especial, en la Olla, en nuestro mar que refleja esa luz que emiten los fuegos artificiales. Que es una noche que se presta a compartir, a conversar, a estar juntos. Quien no lo ha vivido le recomiendo hacerlo y maravillarse con el arte de la pirotecnia en el mar y quien ya ha estado aquí, estoy seguro que querrá repetir. Y como consejo, escalonar la llegada a Altea es importante para no colapsar el tráfico. El Ayuntamiento ha habilitado un servicio de información donde pueden ver los espacios habilitados para aparcar.

"El Castell de l’Olla ya reúne en torno a 70.000 personas" Xelo González - Concejala de Turismo de Altea

Xelo González asume su cargo como concejala de Turismo del Ayuntamiento de Altea estrenándose en el Castell de l’Olla. Como buena alteana, su amor por la pólvora y la luz en la festividad en honor a San Lorenzo, va arraigada a su ADN.

¿Si tuviera que definir con una sola palabra el Castell de L’Olla cuál usaría?

ÚNICO. Un castillo de fuegos artificiales donde se disparan dos mil kilos de pólvora, disparado íntegramente desde el mar, en un enclave fantástico como es l’Olla d’Altea, con l’illeta al fondo, y en una noche mágica como es la noche de San Lorenzo. No hay palabra para describirlo mejor.

¿Qué significa para usted esta festividad y su tradición?

El Castell de l’Olla es una cita obligada del segundo sábado de agosto, donde muchas familias y amigos se reúnen para pasar la noche, o incluso todo el día. Es una excusa para reunirnos y disfrutar de este evento único del Mediterráneo al que asisten alrededor de 70.000 personas.

Tras la marcha de Caballer, este será el primer año con nueva pirotecnia. ¿Qué espera del espectáculo que ofrezca Vulcano?

Estoy segura que la pirotecnia Vulcano no nos va a dejar indiferentes. Viendo la extensa trayectoria de esta pirotecnia, los años de experiencia, y las personas que están al mando, estoy convencida que este año el Castell de l’Olla sorprenderá como cada año a turistas y visitantes.

¿Qué aspectos considera que se podrían mejorar para hacer la celebración más espectacular?

Siempre es una noche complicada, sobre todo para los cuerpos y fuerzas de seguridad, la empresa pública de desarrollo municipal, Protección Civil, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Cruz Roja, y otros entes involucrados en este evento. Por ello, cada año aprendemos del anterior y mejoramos cada aspecto, sobre todo la seguridad y el montaje. Y algo muy importante, tema medioambiental. Cada edición hacemos el Castell de l'Olla más sostenible.

¿Se ha cambiado la partida económica que se destina a estos festejos, ya sea mayor o menor, o se ha mantenido igual?

El año pasado se aumentó la partida económica destinada al Castell de l’Olla. Este año se ha decido mantener este importe. Entendemos que es el evento más importante y el que más público aglutina. Desde el ayuntamiento lo que queremos es ir de la mano de la Cofradía del Castell.