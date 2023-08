Facturas "fuera del presupuesto" que ascienden a más de 500.000 euros. El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa de agosto ha dado cuenta del informe que realiza Intervención por pagos de facturas que "no disponen de un contrato en vigor que las justifique, así como facturas de las cuales no se realizó el contrato menor correspondiente". Es decir, aquellas que no tienen consignación en el presupuesto. Una situación que el actual gobierno del PP explicó que se arrastra del anterior ejecutivo formado por PSOE, Compromís y Gent per La Vila.

Según explicaron fuentes municipales, este informe incluye los reparos efectuados en el segundo trimestre de 2023, desde abril a junio, ejecutados por el anterior equipo de gobierno local, y que ascienden a 586.581,41 euros. Asimismo, se ha informado del estado de cuentas, sobre el que el concejal de Hacienda, Francisco Pérez Buigues, ha explicado que, a fecha de 30 de junio, se ha ejecutado el 24% del presupuesto. No ha sido el único asunto aprobado en el pleno. Además se ha dado el visto bueno por unanimidad al último trámite para que se reconozca la bandera histórica del municipio. Se trata de la propuesta presentada por parte de la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, que consiste en la rehabilitación de la bandera inmemorial de La Vila Joiosa, según el informe del Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología de la Generalitat Valenciana. La Vila Joiosa cambia su escudo para adaptarlo a la ley actual: de corona cerrada a abierta Este informe insta a la eliminación del timbre sobre el escudo. De esta manera, la bandera histórica del municipio será de proporciones 2:3, de amarillo, cuatro palos rojos horizontales y en el centro el escudo del municipio sin timbrar. Esta propuesta parte del procedimiento de modificación del escudo y banderas municipales iniciado tras presentar a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana el acuerdo plenario del 26 de enero de 2023 de mantener la bandera inmemorial con timbre. Sin embargo, el Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología indica su eliminación, ya que el informe municipal de 4 de marzo de 2022 no justifica la disposición del timbre sobre el escudo. El pleno también ha aprobado por unanimidad la modificación puntual del Plan General de Ordenación Estructural del PP-1 “Cales i Atalaies”, cuyo expediente será sometido a exposición pública durante 45 días a partir de hoy. Tras este período, el PP-1, con el texto modificado y actualizado a la legislación vigente, será aprobado definitivamente por el Pleno. Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, el concejal de Vox, David Moreno, ha felicitado a los operarios municipales por el gran esfuerzo de trabajo durante las fiestas patronales y ha solicitado que se tenga en cuenta a los vecinos que no participan en las fiestas patronales a la hora de cortar el tráfico de las calles, ya que crea muchas molestias y malestares entre los vecinos, así como la reducción de las zonas de aparcamiento. Al respecto, el alcalde Marcos Zaragoza ha anunciado que está localizando parcelas privadas que puedan convertirse en zonas de aparcamiento disuasorio durante las próximas fiestas de Moros y Cristianos. Por su parte, la concejal de Compromís, Maribel Martínez, ha solicitado el arreglo de las escaleras de acceso a la playa Estudiantes. El concejal de Playas, Carlos Soler, le ha contestado que su departamento ya tiene previsto instalar una barandilla para mejorar el acceso de todos los usuarios a esta playa. Critica del PSOE Precisamente, en ese punto de ruegos y preguntos y sobre la cuestión formulada por la edil de Compromís, el PSOE ha acusado al alcalde de retirarles la palabra para no poder defender su gestión en el anterior gobierno tras las palabras del actual concejal de playas. Según los socialistas, se ha afirmado que su gobierno no había hecho ninguna actuación en este sentido, una afirmación "totalmente incierta" y que quería ser matizada por el concejal del PSOE, Kiko Carreres, responsable de Servicios Técnicos en el gobierno de Andreu Verdú. El alcalde Marcos Zaragoza respondió que "no había debate posible sobre el tema". Y es que la afirmación estaba hecha en un punto de ruegos y preguntas donde normalmente no existe debate sobre ningún punto sino que son peticiones u oponiones que argumentan los concejales al gobierno de turno. Verdú pidió intervenir "por alusiones", pero no ha tenido la palabra finalmente.