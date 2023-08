"Atención. Área residencial. Permitido autorizados"; "Solo residentes". Estas son algunas de las señales que se pueden ver en los puntos de acceso a algunos de los enclaves más turísticos de Benidorm. Un cierre al paso de vehículos que se instauró por el Ayuntamiento hace dos años. Pero, a pesar de las restricciones, no se ha conseguido que estos lugares se libren de los coches y son muchos los que, en pleno verano, van con sus vehículos lo más lejos que pueden, lo que ha hecho que se extreme el control o haya vallas para impedir el paso.

En pleno verano, El Tossal de la Cala, la Cruz o el parque natural de Serra Gelada son elegidos por los turistas para pasar el día u obtener la mejor foto. Las vistas del "skyline" desde estos puntos o las aguas cristalinas del Tio Ximo o l'Almadrava son un reclamo perfecto para los visitantes. Pero desde hace dos veranos, llegar con coche a esos lugares no es posible y el acceso tiene que hacerse a pie o en bicicleta.

A lo largo del camino hasta estos puntos, varias señales avisan a los conductores de que el acceso está restringido para los vehículos y solo pueden circular por estas zonas los residentes o personal autorizado. Mensajes que muchos no respetan y es habitual ver coches que apuran al máximo para aparcar lo más cerca posible de su objetivo. Es el caso de la Cruz de Benidorm. En este punto, el Ayuntamiento decidió hace dos años restringir el acceso desde la calle Tokio por lo que hay que continuar caminado.

Hasta siete señales avisan en el camino de que el acceso es restringido pero muchos deciden seguir hacia adelante y aparcar donde pueden. Eso sí, solo pueden hacerlo hasta los últimos metros donde se instalaron bolardos para evitar precisamente que se llegara hasta la misma Cruz. Aunque el paso de vehículos se ha reducido considerablemente, el problema persiste y muchos deciden continuar el camino para llegar hasta el final, la mayoría de veces, para conseguir la mejor foto de Benidorm o para admirar las vistas.

En la zona de acceso a las dos calas de Benidorm la situación se repite: señales que informan de que está prohibido el paso para aquellos que no están autorizados o residentes. En verano es continuo el paso de vehículos desde el punto marcado donde acaba la calle Catalán Chana y se inicia la calle Sierra Dorada. A estas fechas, se ha reducido el número de vehículos al encontrarse con unas vallas en la zona, aunque aún hay quien hace caso omiso.

Tanto en el punto de acceso a la Cruz como en el del camino que lleva a esas pequeñas playas se pueden ver desde hace unos días unas vallas con la señal de prohibido y una flecha que indica la obligatoriedad de circular hacia la otra calle. Las mismas se instauraron el pasado puente de agosto tras cerrarse el parque natural de Serra Gelada por el riesgo de incendios. El Ayuntamiento ha decidido mantenerlas, según explicó el concejal de Movilidad, Francis Muñoz: "Con el cierre de los parques naturales, Seguridad Ciudadana montó un dispositivo policial para estos accesos. Ahora se han dejado las vallas" precisamente para marcar el inicio del punto desde donde no se puede continuar circulando.

La misma situación en El Tossal

Los dos enclaves turísticos de la zona de Serra Gelada no son los únicos a los que se restringió el paso hace dos años. También se decidió implantarlo en la subida a El Tossal de La Cala donde el problema también persiste. Para acceder a lo alto de esta ubicación privilegiada donde se abrió además el museo y está la Ermita de la Virgen del Mar, el paso se acotó en la zona de la plaza Encarnación Lloret Devesa. Allí una señal avisa del acceso solo para residentes, porque además, el camino hasta arriba se hace a través de una urbanización de vecinos.

Casi a cualquier hora del día, el pequeño espacio que queda entre la ermita y el acceso peatonal al museo se llena de vehículos: unos para ver el yacimiento; otros para realizar unas de las mejores instantáneas del "skyline" de Benidorm. Todo en apenas unos metros en los que no se puede aparcar y, si se estaciona, solo caben dos o tres coches aunque suelen ser muchos más los que llegan hasta allí.

Aquellos que no hacen caso de las restricciones y llegan a la parte alta buscan en el camino cualquier espacio donde dejar el vehículo y es, muchas veces, en las plazas de aparcamientos de los propietarios que allí viven o en cualquier rincón que a veces corta el paso o las maniobras de los coches. Así lo explicó el vicepresidente de la urbanización, Víctor Fernández: "Hemos tenido que vallar las plazas con postes y cadenas pero aparcan en las que no los tienen". Por lo que a veces los residentes llegan y no pueden estacionar su vehículo en su casa. Si no, también hay quien "tapa la salida de los vecinos poniendo los coches en cualquier lado. Si se quejan, a veces incluso les contestan".

Los vecinos apuntan a que "se han hecho destrozos porque no hay espacio para hacer las maniobras y también se pone en riesgo a veces a los peatones" porque, según el representante de los vecinos, "muchos tampoco respetan la velocidad marcada de 10 km/hora". Los residentes aseguran que el tráfico es continuo y que en verano se intensifica a todas horas y también de noche: "Suben a cenar o hacer botellón".

Pero no es lo único que han detectado: "Coches que se aparcan en la urbanización para bajar a pie a la playa de Poniente, conductores de otra urbanizaciones que aparcan aquí si no hay sitio en la suya y los que quiere ir al museo". Por ello, piden al Ayuntamiento que "más control para que el que no puede subir no lo haga, que se cumpla con la señalización que hay establecida", añadió.

El concejal de Movilidad explicó que se ha "aumentado el control y vigilancia en verano para que se cumpla con las normas" de restricción de acceso. Así indicó que "una patrulla de la Policía Local hace el recorrido varias veces a diario" por estas zonas tan turísticas. "Está bien claro y avisado de que no se puede acceder a estas zonas con coche u otro vehículo", argumentó el edil. Así recalcó que "quisimos potenciar toda la zona de Serra Gelada y de las calas para que fuera un sendero seguro para los peatones que linda con el mar". Y eso es lo que se persigue: reducir el paso de vehículos a la mínima expresión.