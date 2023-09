“Juego sucio en el Consistorio alteano”. Con esta frase, la portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Altea, Rocío Gómez, ha calificado la actitud del alcalde Diego Zaragozí (Compromís) por la respuesta dada esta semana a la denuncia de los populares ante la falta de convocatoria del Plan de Empleo Municipal antes del verano, tal como publicó este periódico el jueves.

El alcalde afirmaba mediante una nota de prensa emitida el miércoles que el Partido Popular “solo crea confusión y crispación”, y que Gómez “no se informa ni muestra interés por las gestiones municipales. Pues si lo hiciera, sabría el proceso que desde el Consistorio se está llevando con el fin de mejorar el Plan de Empleo”. Ante estas manifestaciones, Rocío Gómez se ha mostrado contundente contra Diego Zaragozí diciendo que “él prefiere faltar a la verdad sin ningún pudor antes que reconocer la dejadez en su gestión del Plan de Empleo 2023. El alcalde tiene como objetivo desprestigiar al Partido Popular con declaraciones malintencionadas, y ocultar su falta de gestión en el asunto que nos ocupa”. En este sentido, la portavoz popular ha aseverado que “solo hay una realidad: que no se ha convocado el Plan de Empleo Municipal cuando correspondía, ni se han dado explicaciones a las preguntas formuladas por nosotros al respecto sobre por qué no se han reforzado los servicios de limpieza en la mayor época de afluencia de visitantes en Altea, tal como venía siendo habitual con la contratación de las personas para estos menesteres”.

“El alcalde no se entera”, según la líder del PP alteano

En referencia al comentario del alcalde sobre la falta de interés del Partido Popular por las gestiones municipales, Rocío Gómez ha recalcado todo lo contrario matizando que “Diego Zaragozí no se entera o, lo que es peor, no quiere enterarse. En el acta de la comisión informativa de Infraestructuras del pasado 3 de agosto solicitamos desde nuestro grupo municipal información sobre el Plan de Empleo de la Empresa Pública de este año, y si había alguna previsión al respecto. Y en la comisión informativa de Hacienda del 24 de agosto preguntamos sobre los 160.000 euros presupuestados para el Plan de Empleo Municipal de este año, y solicitamos saber que se iba a hacer con ese dinero. En las dos ocasiones fue la callada por respuesta”. Ante esta actitud del Equipo de Gobierno de Altea, la portavoz del PP ha aseverado que “es indignante que para ocultar su dejadez en la puesta en marcha de este Plan de Empleo, se atrevan a enviar un comunicado de prensa intentando desmentir al Partido Popular por realizar nuestra función de fiscalización cuando el equipo de gobierno no actúa como corresponde, además de que el alcalde se atreve a verter una sarta de mentiras sobre la falta de rigor e implicación de los concejales del PP solamente para desviar la atención ante la ciudadanía sobre su mala gestión”. Y es por ello que Rocío Gómez exige “que se retracte el alcalde de sus declaraciones contra el Partido Popular, y que diga la verdad. No le vale excusarse en que las actas de las comisiones informativas no son públicas, o en que no le informan sus concejales de lo sucedido, porque para que el presidente de las comisiones, también de Compromís, cobre más de 3.000 euros al mes por unas tres horas de trabajo a la semana no tiene ningún problema”, ha apostillado.