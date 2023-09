El Ayuntamiento de Altea ha iniciado las obras de restauración y mejora de la entrada principal del Palau d’Altea Centre d’Arts que, por las características del suelo y su deterioro a causa de la lluvia a lo largo de más de dos décadas desde que se inauguró en agosto de 2001, tenía grietas en la rampa y la escalera de acceso al edificio, y solo se podía abrir una de sus 6 puertas de entrada.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez Llorens, ha informado este martes que las obras “de recalzo y reparación de soleras del acceso principal en el Palau Altea tienen un periodo de ejecución de cinco meses”, y ha añadido que el coste de las mismas “asciende a 180.505 euros”. La edil a indicado que “mientras duren las obras”, a cargo de la empresa de Mutxamel, Nerco Infraestructuras, “el acceso al Palau será por la fachada lateral que da a la calle Alcoy, frente al colegio público Les Rotes, ya que la entrada principal quedará inutilizada”.

Pepa Victoria Pérez ha desvelado que el proyecto tiene por objeto “llevar a cabo la reparación de las patologías existentes en la zona de acceso principal al Palau Altea producidas por los asentamientos de las tierras de apoyo de las soleras que forman el pavimento de hormigón impreso exterior, y sirven de apoyo a la escalera principal y rampa de acceso al edificio”. En este sentido, la edil ha explicado que a principios de 2022, “la empresa de control de calidad Laboratorio CyTEM hizo un estudio geotécnico del área de acceso al edificio. El estudio se nos presentó el 21 de febrero del año pasado, y de sus conclusiones, la documentación aportada y la visita e inspección ocular a la zona de acceso al Palau, se desprende que los daños que aparecen en la solera de hormigón impreso, así como el hundimiento de la escalera de acceso principal al edificio, la rampa y la jardinera, son consecuencia de los asentamientos de los terrenos de relleno sobre los que están apoyados, que van desde los 2,30 metros a los 6,10 metros de profundidad, agravados por las filtraciones de agua a través de las juntas y fisuras”.

Demolición de elementos afectados y nueva cimentación con micropilotes

Con esos informes, Pérez Llorens ha explicado que se llevará a cabo “la reparación de las patologías señaladas mediante la demolición de los elementos afectados y su reconstrucción sobre una cimentación profunda con micropilotes ejecutados in situ, así como la construcción de un sistema efectivo de evacuación de las aguas pluviales que facilite su salida y evite la acumulación”. La edil ha añadido que de los ensayos realizados “y la información aportada por los técnicos municipales dirigidos por la arquitecta Ana Beltri, se desprende que la zona Sur del acceso al edificio, tanto solera como escalera y jardinera, están apoyados sobre un forjado sanitario de unos 6 metros de profundidad alcanzando el extracto resistente, por lo que no presenta patologías y por tanto no es necesaria su intervención”.

La responsable de Cultura ha remarcado que las obras “son muy necesarias porque el acceso al Palau presentaba numerosas dificultades, e incluso con la posibilidad de caídas por parte de los usuarios”. Con esta actuación “se mejorará notablemente la accesibilidad al centro, y también se solucionarán algunos problemas estructurales que se estaban acentuando en los últimos años”, ha concluido la Pepa Victoria Pérez.

Un Palau que costó 8,4 millones de euros, el doble de lo presupuestado

El Palau Altea Centre d’Arts, diseñado por un equipo de arquitectos comandados por Rafael Bellod, se inauguró el 19 de agosto de 2001 con la presencia del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y la asistencia de más de 1.500 personas. El coliseo fue a finales del siglo pasado una de las grandes apuestas del PP de Altea y su alcalde Miguel Ortiz para colocar a la Villa Blanca en la primera línea cultural de la Comunidad Valenciana. Fue en 1996 cuando Miguel Ortiz se ponía en contacto con Eduardo Zaplana para que la Generalitat Valenciana subvencionase la construcción del Palau. Posteriormente, la Diputación Provincial de Alicante y la Universidad Miguel Hernández entraron también como parte importante en la aportación de inversiones.

Después de la festividad de Reyes de 1998 comenzó el movimiento de tierras para construir el Palau en una parcela de 1.200 m2 junto a la recordada Finca del Sr. Paco en donde posteriormente se ubicaría la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En esas fechas se anunció que el edificio, con una superficie aproximada de 6.000 m2, estaría terminado a finales de ese mismo año y que su coste estaba presupuestado en 700 millones de pesetas (4.207.000 €).

El 30 de abril de 1998 se puso la primera piedra. A colocarla acudieron el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el entonces conseller de Cultura, Francisco Camps. Ese día se anunciaba que el edificio costaría 4,8 millones de euros y que estaría acabado en mayo de 1999. En febrero de dicho año adelantaron desde el Ayuntamiento que se retrasaba su inauguración y que se ampliaba el proyecto hasta una superficie construida de 7.603 metros cuadrados con el consiguiente coste de las obras. Finalmente, el Palau Altea se inauguraba el 19 de agosto de 2001 con un coste de 8.414.000 euros financiados por la Generalitat Valenciana con 5.409.000 euros, la Diputación Provincial de Alicante y la UMH con 1.202.000 euros, y el Ayuntamiento de Altea con 601.000 euros.

La gestión del Palau Altea fué municipal hasta en septiembre de 2013. En esa fecha se cedió la gestión a Olympia Metropolitana. Estuvo así hasta octubre de 2019, fecha en la que se aprobó la concesión para SEDA (Servicios Especializados en Distribución Artística), empresa actual que finaliza su contrato en 2024.