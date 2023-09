Unas instalaciones deportivas deterioradas. Padres y madres de usuarios del polideportivo municipal de Foietes han criticado duramente el estado de parte de las instalaciones tras la vuelta de sus hijos a la práctica deportiva. Según los propios padres, la celebración en verano de un festival reconocido a nivel nacional, el Low Festival, ha perjudicado a unas infraestructuras que "ya no gozaban de buen estado" antes de llevarse a cabo el evento cultural.

Con un pago medio de 500€ anuales para que sus hijos practiquen deporte en el recinto municipal, y con una gran cantidad de usuarios diarios que tiene el polideportivo de Foietes, Víctor Hernández, padre de un jugador de fútbol de categoría prebenjamín (seis años) critica que su dinero "no va destinado para que mi hijo entrene al lado de hierros oxidados, sino para que pueda hacerlo en un entorno seguro para él y sus compañeros". La crítica al festival de música radica, según alega, en que "se han tenido que cambiar partes del césped, vallado y otros materiales utilizados en el evento", y que provocaron que "mi hijo y sus compañeros no pudiesen jugar en su campo hasta el pasado 18 de septiembre, habiendo comenzado los entrenamientos el pasado 27 de agosto".

Las pistas polideportivas fueron las utilizadas para llevar a cabo las prácticas futbolísticas, aunque han vuelto a su parcela principal, en el estadio anexo, "con vallado todavía por alrededor y con hierros oxidados muy peligrosos para los niños que entrenan ahí, entre 5 y 8 años". Víctor critica con algo de sorna que "los conciertos no se tienen que hacer en un complejo deportivo a no ser que seas el Santiago Bernabéu". No obstante, añade que si se realizan los eventos culturales, "al menos tiene que haber una planificación completa por parte del Ayuntamiento para restablecer con normalidad las instalaciones antes de que comience la temporada".

Otro de los padres que se quejan de la realización de eventos musicales dentro del polideportivo municipal de Foietes es Miguel, quien subraya que "esto viene desde que está el Low Festival. No es un polideportivo preparado para desmontar y los operarios desplazan barandillas y demás cosas que luego tardan en recolocar". Así, apunta que el festival de música finalizó el 30 de julio y que a día de hoy "todavía queda vallado por colocar". En el caso del equipo de sus dos hijos, comenta que, pese a que deberían de haber entrenado allí desde finales de agosto, "me ha tocado llevarles a los campos Antonio López del Rincón de Loix o a la playa", lugares donde se desplazaban para evitar el uso de las instalaciones. Ambos recintos deportivos están separados por unos 4 kilómetros.

Actuación

Mientras los padres critican la gestión del Ayuntamiento de Benidorm, el Consistorio argumenta que "se ha actuado en el polideportivo durante las últimas semanas". Por un lado, admiten que los operarios se han puesto en marcha "para colocar las vallas que fueron retiradas" y, por otro, que también se ha trabajado "en las obras del campo anexo, que fueron recepcionadas y donde empezaron a entrenar este lunes por la tarde". El concejal de Deportes, Javier Jordá, confirma que "en unos días va a estar todo completado" y que "de estos plazos se informó a todos los clubes implicados, que son conocedores de la situación y que aceptaron entrenar en las pistas polideportivas mientras se acababa el estadio anexo".

La promotora del Low Festival, por su parte, informa que "tanto durante el montaje, que parte del recinto está abierto al público, como en el desmontaje, contamos con personal específico de sostenibilidad y limpieza que controlan que la Ciudad Deportiva se quede tal cuál la hemos encontrado y como nos gusta encontrarla cuando empezamos a montar, tanto de infraestructuras como de suciedad".

Además, tuvieron especial cuidado por dejar la zona limpia contando con más de 35 personas dedicadas exclusivamente a labores de limpieza: "También hicimos uso de maquinaria especializada y un total de más de 1.000 horas solo dedicadas a limpieza, colaborando con las empresas Vectalia y Ecoembes". El recinto contaba con 123 papeleras y 45 contenedores de plásticos y envases, 83 papeleras y 33 contenedores de papel y cartón, 134 papeleras y 32 contenedores de orgánico y 25 receptores de vidrio.